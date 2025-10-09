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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of China: MXGP Results

Shanghai
Shanghai, China China
September 13, 2026

MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 24:12.465 0.000 The Netherlands Honda
2 Romain Febvre Romain Febvre 24:15.472 3.007 France Kawasaki
3 Tom Vialle Tom Vialle 24:34.898 22.433 France Honda
4 Jan Pancar Jan Pancar 24:49.731 37.266 Slovenia KTM
5 Andrea Adamo Andrea Adamo 24:53.299 40.834 Italy KTM
6 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen 24:55.745 43.280 South Africa Ducati
7 Jago Geerts Jago Geerts 24:56.947 44.482 Belgium Beta
8 Jeremy Seewer Jeremy Seewer 24:59.174 46.709 Switzerland KTM
9 Pauls Jonass Pauls Jonass 25:01.136 48.671 Latvia Kawasaki
10 Dylan Walsh Dylan Walsh 25:44.794 1:32.329 United Kingdom KTM
11 Ivo Monticelli Ivo Monticelli 25:59.485 1:47.020 Italy Yamaha
12 Brian Hsu Brian Hsu 24:17.930 -1 Lap Germany JHL
13 Riga Wu Riga Wu 24:51.779 -2 Laps China Yamaha
14 Yuzhang Li Yuzhang Li 25:04.159 12.380 China JHL
DNS Kevin Horgmo Kevin Horgmo Norway Honda
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