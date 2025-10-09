2026 FIM Motocross World Championship MXGP of China: MXGP Results
September 13, 2026
MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|24:12.465
|0.000
|Honda
|2
|Romain Febvre
|24:15.472
|3.007
|Kawasaki
|3
|Tom Vialle
|24:34.898
|22.433
|Honda
|4
|Jan Pancar
|24:49.731
|37.266
|KTM
|5
|Andrea Adamo
|24:53.299
|40.834
|KTM
|6
|Calvin Vlaanderen
|24:55.745
|43.280
|Ducati
|7
|Jago Geerts
|24:56.947
|44.482
|Beta
|8
|Jeremy Seewer
|24:59.174
|46.709
|KTM
|9
|Pauls Jonass
|25:01.136
|48.671
|Kawasaki
|10
|Dylan Walsh
|25:44.794
|1:32.329
|KTM
|11
|Ivo Monticelli
|25:59.485
|1:47.020
|Yamaha
|12
|Brian Hsu
|24:17.930
|-1 Lap
|JHL
|13
|Riga Wu
|24:51.779
|-2 Laps
|Yamaha
|14
|Yuzhang Li
|25:04.159
|12.380
|JHL
|DNS
|Kevin Horgmo
|Honda