Results Archive
MXGP of
Turkiye
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Tom Vialle
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Simon Längenfelder
  3. Liam Everts
Full Results
SuperMotocross
SMX Playoff 1
News
250SMX Results
  1. Levi Kitchen
  2. Daxton Bennick
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
450SMX Results
  1. Haiden Deegan
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
Full Results
MXGP of
China
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Full Results
Live Now
GNCC
The John Penton
News
SuperMotocross
SMX Playoff 2
News
250SMX Results
  1. Julien Beaumer
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Levi Kitchen
Full Results
450SMX Results
  1. Jorge Prado
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
Upcoming
MXGP of
Australia
Sun Sep 20
News
MXGP Qualifying Race Results
  1. Tom Vialle
  2. Romain Febvre
  3. Jeffrey Herlings
Full Results
MX2 Qualifying Race Results
  1. Camden McLellan
  2. Janis Martins Reisulis
  3. Liam Everts
Full Results
Upcoming
SuperMotocross
SMX World Championship Final
Sat Sep 26
News
Upcoming
GNCC
Mason-Dixon
Sat Oct 3
News
Upcoming
Monster Energy FIM Motocross of Nations
Sun Oct 4
News
Full Schedule

2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Australia: WMX Results

WMX
Hidden Valley Motorsports Complex
Darwin, NT Australia
September 20, 2026

WMX Results

Rider Motos Bike
1 Daniela Guillen Daniela Guillen Spain 1 - 1 GasGas
2 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen The Netherlands 2 - 3 Yamaha
3 Courtney Duncan Courtney Duncan New Zealand 3 - 4 Kawasaki
4 Lachlan Turner Lachlan Turner United States 8 - 2 Yamaha
5 Kiara Fontanesi Kiara Fontanesi Italy 4 - 7 GasGas
6 Lucy Barker Lucy Barker United Kingdom 6 - 5 KTM
7 Nellie Fransson Nellie Fransson Sweden 9 - 6 Yamaha
8 Alexandra Massury Alexandra Massury Germany 7 - 9 KTM
9 Amandine Verstappen Amandine Verstappen Belgium 10 - 8 Yamaha
10 Emma Milesevic Emma Milesevic Australia 11 - 10 Yamaha
11 Madi Simpson Madi Simpson Australia 12 - 12 Yamaha
12 Darci Whalley Darci Whalley Australia 14 - 11 Honda
13 Cecilia Polato Cecilia Polato Italy 13 - 13 GasGas
14 Shana Van Der Vlist Shana Van Der Vlist The Netherlands 5 - DNS Yamaha
15 Sienna Giudice Sienna Giudice Australia 15 - 14 KTM
16 Samantha Macarthur Samantha Macarthur Australia 16 - 15 Husqvarna
Read Now
November 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The November 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted