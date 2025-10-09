2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Australia: WMX Results WMX
September 20, 2026
WMX Results
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Daniela Guillen
|1 - 1
|GasGas
|2
|Lotte Van Drunen
|2 - 3
|Yamaha
|3
|Courtney Duncan
|3 - 4
|Kawasaki
|4
|Lachlan Turner
|8 - 2
|Yamaha
|5
|Kiara Fontanesi
|4 - 7
|GasGas
|6
|Lucy Barker
|6 - 5
|KTM
|7
|Nellie Fransson
|9 - 6
|Yamaha
|8
|Alexandra Massury
|7 - 9
|KTM
|9
|Amandine Verstappen
|10 - 8
|Yamaha
|10
|Emma Milesevic
|11 - 10
|Yamaha
|11
|Madi Simpson
|12 - 12
|Yamaha
|12
|Darci Whalley
|14 - 11
|Honda
|13
|Cecilia Polato
|13 - 13
|GasGas
|14
|Shana Van Der Vlist
|5 - DNS
|Yamaha
|15
|Sienna Giudice
|15 - 14
|KTM
|16
|Samantha Macarthur
|16 - 15
|Husqvarna