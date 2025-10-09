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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Australia: MX2 Results

WMX
Hidden Valley Motorsports Complex
Darwin, NT Australia
September 20, 2026

MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Camden McLellan Camden McLellan 23:43.715 0.000 South Africa Triumph
2 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 23:45.003 1.288 Latvia Yamaha
3 Liam Everts Liam Everts 23:45.888 2.173 Belgium Husqvarna
4 Guillem Farres Guillem Farres 24:14.210 30.495 Spain Triumph
5 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 24:15.928 32.213 The Netherlands Kawasaki
6 Sacha Coenen Sacha Coenen 24:23.857 40.142 Belgium KTM
7 Byron Dennis Byron Dennis 24:31.014 47.299 Australia KTM
8 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 24:34.705 50.990 Latvia Yamaha
9 Maxime Grau Maxime Grau 24:40.209 56.494 France Honda
10 Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi 25:07.244 1:23.529 Italy Ducati
11 Deacon Paice Deacon Paice 25:17.229 1:33.514 Australia Honda
12 Riley Burgess Riley Burgess 23:53.617 -1 Lap Australia KTM
13 Thomas O'neill Thomas O'neill 24:19.777 26.160 Australia Yamaha
14 Brian Gyles Brian Gyles 24:43.526 49.909 United Kingdom KTM
15 Brando Polato Brando Polato 25:40.240 1:46.623 Italy GasGas
DNS Manuel Carreras Manuel Carreras Spain GasGas
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