2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Australia: MX2 Results WMX
September 20, 2026
MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Camden McLellan
|23:43.715
|0.000
|Triumph
|2
|Janis Martins Reisulis
|23:45.003
|1.288
|Yamaha
|3
|Liam Everts
|23:45.888
|2.173
|Husqvarna
|4
|Guillem Farres
|24:14.210
|30.495
|Triumph
|5
|Kay Karssemakers
|24:15.928
|32.213
|Kawasaki
|6
|Sacha Coenen
|24:23.857
|40.142
|KTM
|7
|Byron Dennis
|24:31.014
|47.299
|KTM
|8
|Karlis Alberts Reisulis
|24:34.705
|50.990
|Yamaha
|9
|Maxime Grau
|24:40.209
|56.494
|Honda
|10
|Ferruccio Zanchi
|25:07.244
|1:23.529
|Ducati
|11
|Deacon Paice
|25:17.229
|1:33.514
|Honda
|12
|Riley Burgess
|23:53.617
|-1 Lap
|KTM
|13
|Thomas O'neill
|24:19.777
|26.160
|Yamaha
|14
|Brian Gyles
|24:43.526
|49.909
|KTM
|15
|Brando Polato
|25:40.240
|1:46.623
|GasGas
|DNS
|Manuel Carreras
|GasGas