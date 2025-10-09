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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Australia: MXGP Results

WMX
Hidden Valley Motorsports Complex
Darwin, NT Australia
September 20, 2026

MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Tom Vialle Tom Vialle 24:51.018 0.000 France Honda
2 Romain Febvre Romain Febvre 24:54.203 3.185 France Kawasaki
3 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 25:08.179 17.161 The Netherlands Honda
4 Andrea Adamo Andrea Adamo 25:08.964 17.946 Italy KTM
5 Pauls Jonass Pauls Jonass 25:35.157 44.139 Latvia Kawasaki
6 Jeremy Seewer Jeremy Seewer 25:48.295 57.277 Switzerland KTM
7 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen 25:53.344 1:02.326 South Africa Ducati
8 Jan Pancar Jan Pancar 25:57.546 1:06.528 Slovenia KTM
9 Jago Geerts Jago Geerts 26:18.484 1:27.466 Belgium Beta
10 Dylan Walsh Dylan Walsh 26:40.286 1:49.268 United Kingdom KTM
11 Levi Rogers Levi Rogers 24:59.354 -1 Lap Australia Yamaha
12 Ivo Monticelli Ivo Monticelli 25:01.994 2.640 Italy Yamaha
13 Souya Nakajima Souya Nakajima 25:14.951 15.597 Japan Yamaha
14 Rhys Budd Rhys Budd 25:22.575 23.221 Honda
15 Ryley Fitzpatrick Ryley Fitzpatrick 26:06.710 1:07.356 Australia KTM
16 Cooper Holroyd Cooper Holroyd 1:53.778 -14 Laps Australia Honda
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