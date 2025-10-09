2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Australia: MXGP Results WMX
September 20, 2026
MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Tom Vialle
|24:51.018
|0.000
|Honda
|2
|Romain Febvre
|24:54.203
|3.185
|Kawasaki
|3
|Jeffrey Herlings
|25:08.179
|17.161
|Honda
|4
|Andrea Adamo
|25:08.964
|17.946
|KTM
|5
|Pauls Jonass
|25:35.157
|44.139
|Kawasaki
|6
|Jeremy Seewer
|25:48.295
|57.277
|KTM
|7
|Calvin Vlaanderen
|25:53.344
|1:02.326
|Ducati
|8
|Jan Pancar
|25:57.546
|1:06.528
|KTM
|9
|Jago Geerts
|26:18.484
|1:27.466
|Beta
|10
|Dylan Walsh
|26:40.286
|1:49.268
|KTM
|11
|Levi Rogers
|24:59.354
|-1 Lap
|Yamaha
|12
|Ivo Monticelli
|25:01.994
|2.640
|Yamaha
|13
|Souya Nakajima
|25:14.951
|15.597
|Yamaha
|14
|Rhys Budd
|25:22.575
|23.221
|Honda
|15
|Ryley Fitzpatrick
|26:06.710
|1:07.356
|KTM
|16
|Cooper Holroyd
|1:53.778
|-14 Laps
|Honda