Revised: August 12 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 2
| Cooper Webb
|
| Newport, NC
| Yamaha YZ450F
| 3
| Eli Tomac
|
| Cortez, CO
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 4
|
Chase Sexton
|
| La Moille, IL
| Kawasaki KX450SR
| 7
| Aaron Plessinger
|
| Hamilton, OH
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 14
| Dylan Ferrandis
|
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 18
| Jett Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 20
| Jordon Smith
|
| Belmont, NC
| Triumph TF 450-X
| 24
| R.J. Hampshire
|
| Hudson, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 26
| Jorge Prado
|
| Lugo, Spain
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 27
|
Malcolm Stewart
|
| Haines City, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 28
|
Christian Craig
|
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 31
| Mikkel Haarup
|
| Denmark
| Triumph TF 450-X
| 32
|
Justin Cooper
|
| Cold Spring Harbor, NY
| Yamaha YZ450F
| 36
| Garrett Marchbanks
|
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 38
| Haiden Deegan
|
| Temecula, CA
| Yamaha YZ450F
| 41
| Mitchell Harrison
|
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 50
| Lorenzo Locurcio
|
| Venezuela
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 51
| Justin Barcia
|
| Monroe, NY
| Ducati Desmo 450MX
| 52
| Mitchell Oldenburg
|
| Alvord, TX
| Beta 450 RX
| 54
| Benny Bloss
|
| Oak Grove, MO
| Beta 450 RX
| 62
| Grant Harlan
|
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 69
| Jack Chambers
|
| Auburndale, FL
| Kawasaki KX450
| 83
| Justin Rodbell
|
| Prince Frederick, MD
| Honda CRF450R
| 87
| Jeremy Hand
|
| Mantua, OH
| Honda CRF450R
| 88
| Mark Fineis
| New
| Indianapolis, IN
| Kawasaki KX450SR
| 89
| Devin Simonson
|
| Laurinburg, NC
| Yamaha YZ450F
| 90
| John Short
|
| Pilot Point, TX
| Honda CRF450R
| 96
| Hunter Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 151
| Aidan Dickens
|
| Skippers, VA
| Yamaha YZ450F
| 162
| Whispern Smith
|
| Midwest City, OK
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 164
| Evan Johnson
|
| Hollywood, MD
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 165
| Jack Winland
|
| Zanesville, OH
| Yamaha YZ450F
| 172
| Hayden Hoover
|
| Lexington, OH
| Yamaha YZ250F
| 174
| Luca Marsalisi
|
| Cairo, GA
| Triumph TF 450-X
| 178
| Justin Kurtz
|
| Linwood, NC
| Yamaha YZ450F
| 188
| Hamden Hudson
|
| Danville, VA
| Kawasaki KX450
| 209
| Jed Beaton
|
| Australia
| Yamaha YZ450F
| 210
| Bryce Hammond
|
| Pleasanton, CA
| Yamaha YZ450F
| 215
| Jason Neidigh
|
| Carlisle, PA
| KTM 450 SX-F
| 216
| Grant Hoffman
|
| Canton, GA
| Yamaha YZ450F
| 221
| Cody Walker
|
| Canyon Lake, CA
| KTM 450 SX-F
| 230
| Tyler Walborn
| New
| Jonestown, PA
| Kawasaki KX450SR
| 245
| Matti Jorgensen
|
| Helirod, Denmark
| Honda CRF450R
| 259
| Daniel Bortolin
|
| Venezuela
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 266
| Brett Greenley
|
| New Memphis, IL
| Honda CRF450R
| 274
| Ashton Bloxom
|
| Terrell, TX
| Honda CRF450R
| 281
| Cory Carsten
|
| Bayville, NJ
| Suzuki RM-Z450
| 327
| Alex Panzarella
|
| Pardeesville, PA
| Kawasaki KX450
| 330
| Trevor Paine
|
| Berlin Center, OH
| KTM 450 SX-F
| 363
| Taylor Beckwith
|
| Plainfield, MA
| Yamaha YZ450F
| 365
| Cody Wingardner
|
| Zillah, WA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 366
| Blaze Cremaldi
|
| Rochester, NY
| Yamaha YZ450F
| 419
| Kiliaen Van Rensselaer
|
| Aylett, VA
| Triumph TF 450-RC Edition
| 437
| Vincent Luhovey
|
| Greensburg, PA
| Kawasaki KX450SR
| 444
| Justin Cokinos
|
| Hanover, MA
| Yamaha YZ450F
| 456
| Magnus Smith
|
| Denmark
| Yamaha YZ450F
| 483
| Bryton Carroll
|
| Vineland, NJ
| Yamaha YZ450F
| 511
| Jace Kessler
|
| Eagle, MI
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 529
| Brett Heidorn
|
| New Richmond, OH
| Honda CRF450R
| 536
| Gavin Tilford
|
| Pine Island, MN
| Honda CRF450R
| 537
| Travis Mecking
|
| Middletown, NY
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 558
| Brayden Karpulk
|
| Pottsville
| Triumph TF 450-RC Edition
| 621
| Bennett Mantooth
|
| Danville, VA
| Yamaha YZ450F
| 655
| Tyler Loud
| New
| Catskill, NY
| GasGas MC 450F
| 667
| Anton Nordstrom
|
| Göteborg, Sweden
| KTM 450 SX-F
| 703
| Conner Mowry
|
| Cattaraugus, NY
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 719
| Vince Friese
|
| Cape Girardeau, MO
| Kawasaki KX450
| 740
| Sebastian Balbuena
|
| Brooklyn, NY
| Honda CRF450R
| 742
| Karson Walter
|
| Binghamton, NY
| Yamaha YZ450F
| 746
| Trevor Schmidt
|
| Rochester, NY
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 747
| Robbie thomas
|
| Reading, PA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 797
| Karter DeLong
|
| Coloma, MI
| Yamaha YZ450F
| 808
| Zach Gareis
|
| Mars, PA
| Yamaha YZ450F
| 831
| Jacob Glenn
|
| King William, VA
| KTM 450 SX-F
| 834
| Kris Corey
|
| Southwick, MA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 860
| Kyle Petrie
|
| Sunfield, MI
| Kawasaki KX450
| 873
| Ronnie Orres
|
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF450R
| 880
| Mikey Corcoran
|
| Yardley, PA
| KTM 450 SX-F
| 881
| Noah Geyer
|
| Fredericksburg, VA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 938
| Jake Vayo
|
| Buckfield, ME
| KTM 450 SX-F