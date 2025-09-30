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2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Unadilla: 450 Results

Unadilla MX
New Berlin, NY United States
August 15, 2026

450 Provisional Entry List

Revised: August 12 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton
Chase Sexton 		La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart
Malcolm Stewart 		Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig
Christian Craig 		Temecula, CA United States Honda CRF450R
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
32 Justin Cooper
Justin Cooper 		Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
50 Lorenzo Locurcio Lorenzo Locurcio Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
52 Mitchell Oldenburg Mitchell Oldenburg Alvord, TX United States Beta 450 RX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX450
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF450R
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF450R
88 Mark Fineis Mark Fineis New Indianapolis, IN United States Kawasaki KX450SR
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ450F
90 John Short John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF450R
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
151 Aidan Dickens Aidan Dickens Skippers, VA United States Yamaha YZ450F
162 Whispern Smith Whispern Smith Midwest City, OK United States KTM 450 SX-F Factory Edition
164 Evan Johnson Evan Johnson Hollywood, MD United States KTM 450 SX-F Factory Edition
165 Jack Winland Jack Winland Zanesville, OH United States Yamaha YZ450F
172 Hayden Hoover Hayden Hoover Lexington, OH United States Yamaha YZ250F
174 Luca Marsalisi Luca Marsalisi Cairo, GA United States Triumph TF 450-X
178 Justin Kurtz Justin Kurtz Linwood, NC United States Yamaha YZ450F
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX450
209 Jed Beaton Jed Beaton Australia Australia Yamaha YZ450F
210 Bryce Hammond Bryce Hammond Pleasanton, CA United States Yamaha YZ450F
215 Jason Neidigh Jason Neidigh Carlisle, PA United States KTM 450 SX-F
216 Grant Hoffman Grant Hoffman Canton, GA United States Yamaha YZ450F
221 Cody Walker Cody Walker Canyon Lake, CA United States KTM 450 SX-F
230 Tyler Walborn Tyler Walborn New Jonestown, PA United States Kawasaki KX450SR
245 Matti Jorgensen Matti Jorgensen Helirod, Denmark Denmark Honda CRF450R
259 Daniel Bortolin Daniel Bortolin Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
266 Brett Greenley Brett Greenley New Memphis, IL United States Honda CRF450R
274 Ashton Bloxom Ashton Bloxom Terrell, TX United States Honda CRF450R
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
327 Alex Panzarella Alex Panzarella Pardeesville, PA United States Kawasaki KX450
330 Trevor Paine Trevor Paine Berlin Center, OH United States KTM 450 SX-F
363 Taylor Beckwith Taylor Beckwith Plainfield, MA United States Yamaha YZ450F
365 Cody Wingardner Cody Wingardner Zillah, WA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
366 Blaze Cremaldi Blaze Cremaldi Rochester, NY United States Yamaha YZ450F
419 Kiliaen Van Rensselaer Kiliaen Van Rensselaer Aylett, VA United States Triumph TF 450-RC Edition
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Kawasaki KX450SR
444 Justin Cokinos Justin Cokinos Hanover, MA United States Yamaha YZ450F
456 Magnus Smith Magnus Smith Denmark Denmark Yamaha YZ450F
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ450F
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
529 Brett Heidorn Brett Heidorn New Richmond, OH United States Honda CRF450R
536 Gavin Tilford Gavin Tilford Pine Island, MN United States Honda CRF450R
537 Travis Mecking Travis Mecking Middletown, NY United States KTM 450 SX-F Factory Edition
558 Brayden Karpulk Brayden Karpulk Pottsville Triumph TF 450-RC Edition
621 Bennett Mantooth Bennett Mantooth Danville, VA United States Yamaha YZ450F
655 Tyler Loud Tyler Loud New Catskill, NY United States GasGas MC 450F
667 Anton Nordstrom Anton Nordstrom Göteborg, Sweden Sweden KTM 450 SX-F
703 Conner Mowry Conner Mowry Cattaraugus, NY United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
740 Sebastian Balbuena Sebastian Balbuena Brooklyn, NY United States Honda CRF450R
742 Karson Walter Karson Walter Binghamton, NY United States Yamaha YZ450F
746 Trevor Schmidt Trevor Schmidt Rochester, NY United States KTM 450 SX-F Factory Edition
747 Robbie thomas Robbie thomas Reading, PA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
797 Karter DeLong Karter DeLong Coloma, MI United States Yamaha YZ450F
808 Zach Gareis Zach Gareis Mars, PA United States Yamaha YZ450F
831 Jacob Glenn Jacob Glenn King William, VA United States KTM 450 SX-F
834 Kris Corey Kris Corey Southwick, MA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
860 Kyle Petrie Kyle Petrie Sunfield, MI United States Kawasaki KX450
873 Ronnie Orres Ronnie Orres Fort Dodge, IA United States Honda CRF450R
880 Mikey Corcoran Mikey Corcoran Yardley, PA United States KTM 450 SX-F
881 Noah Geyer Noah Geyer Fredericksburg, VA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
938 Jake Vayo Jake Vayo Buckfield, ME United States KTM 450 SX-F
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