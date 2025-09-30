Revised: August 11 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 10
|
Seth Hammaker
|
| Bainbridge, PA
| Kawasaki KX250
| 13
| Julien Beaumer
|
| Lake Havasu City, AZ
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 23
| Michael Mosiman
|
| Sebastopol, CA
| Yamaha YZ250F
| 25
| Nate Thrasher
|
| Livingston, TN
| Yamaha YZ250F
| 29
| Chance Hymas
|
| Pocatello, ID
| Honda CRF250R Works Edition
| 30
|
Jo Shimoda
|
| Suzuka, Japan
| Honda CRF250R Works Edition
| 34
| Ryder DiFrancesco
|
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 35
| Drew Adams
|
| Chattanooga, TN
| Kawasaki KX250
| 37
| Cole Davies
|
| Waitoki, New Zealand
| Yamaha YZ250F
| 40
| Parker Ross
|
| Herald, CA
| Yamaha YZ250F
| 42
| Dilan Schwartz
|
| Alpine, CA
| Yamaha YZ250F
| 43
| Lux Turner
|
| Gardnerville, NV
| Yamaha YZ250F
| 47
| Levi Kitchen
|
| Washougal, WA
| Kawasaki KX250
| 49
|
Cullin Park
|
| Clermont, FL
| Honda CRF250R
| 53
| Henry Miller
| New
| Rochester, MN
| Kawasaki KX250
| 57
| Avery Long
|
| New London, MN
| KTM 250 SX-F
| 58
| Daxton Bennick
|
| Morganton, NC
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 59
| Casey Cochran
|
| Portsmouth, VA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 60
| Hunter Yoder
|
| Menifee, CA
| Yamaha YZ250F
| 65
| Marshal Weltin
|
| Ubly, MI
| Kawasaki KX250
| 71
| Carson Mumford
|
| Simi Valley, CA
| KTM 250 SX-F
| 73
| Gavin Towers
|
| Venetia, PA
| Honda CRF250R
| 82
| Caden Dudney
|
| Des Moines, IA
| Yamaha YZ250F
| 99
| Kayden Minear
|
| Western Australia
| Yamaha YZ250F
| 111
| Larry Fortin
| New
| Tolland, CT
| GASGAS MC 350F
| 137
| Ayden Shive
|
| Dade City, FL
| KTM 450 SX-F
| 140
| Russell Buccheri
|
| Duxbury, MA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 141
|
Nick Romano
|
| Bayside, NY
| Kawasaki KX250
| 142
|
Cameron McAdoo
|
| Sioux City, IA
| Kawasaki KX250
| 144
| Brodie Connolly
|
| New Zealand
| Honda CRF250R
| 146
| Hayes Edwards
|
| Montgomery, TX
| Yamaha YZ250F
| 152
| Cole Szestakow
| New
| Higganum, CT
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 159
| Brock Bennett
|
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250
| 163
| Pierce Brown
|
| Sandy, UT
| Yamaha YZ250F
| 180
| Landen Gordon
|
| Murrieta, CA
| Yamaha YZ250F
| 199
| Deacon Denno
|
| Fort Worth, TX
| Triumph TF 250-X
| 239
| Bryson Raymond
| New
| Lilburn, GA
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 251
| Kyle Czworkowski
| New
| Cleveland, OH
| Honda CRF250R
| 277
| Trevor Maley
| New
| North Canton, OH
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 298
| Joey De Santi
| New
| Fort Lauderdale
| Yamaha YZ250F
| 299
| Konnor Visger
|
| Bellevue, MI
| Beta 450 RX
| 300
| Jonathan Getz
| New
| Old Town, FL
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 301
| Alvin Hillan
| New
| Visalia, CA
| Honda CRF250R
| 314
| Tyler Stepek
|
| Mount Airy, MD
| Yamaha YZ450F
| 323
| Micah Grubbs
| New
| Chardon, OH
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 347
| Reece Wheaton
| New
| Irwin, PA
| Kawasaki KX250
| 348
| Cade Bradley
| New
| Kingman, AZ
| Honda CRF250R
| 367
| Christian McCauley
|
| Morgantown, WV
| Yamaha YZ250F
| 369
| Nicholas Hunt
| New
| Fort Wayne, IN
| Triumph TF 250-X
| 373
| Gavin Betts
|
| Clifton Park
| Kawasaki KX250
| 378
| Kyle Wise
|
| Modesto, CA
| KTM 250 SX-F
| 388
| Brandon Ray
| New
| Fremont, CA
| Triumph TF 250-X
| 443
| Cole Timboe
|
| Calimesa, CA
| Yamaha YZ250F
| 471
| Lucas Reilly
| New
| Apalachin
| KTM 250 SX-F
| 486
| Aden Keefer
|
| California
| Honda CRF250R
| 505
| Nick Peccarelli
| New
| Nutley, NJ
| Kawasaki KX250
| 545
| Seth Shirley
| New
| Edgemoor
| Yamaha YZ250F
| 549
| Cody Wagner
| New
| Wallkill, NY
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 553
| Cole Bader
| New
| Quakertown, PA
| KTM 250 SX-F
| 577
| Logan Forward
| New
| Bouckville, NY
| Kawasaki KX250
| 587
| Noah Schuring
|
| Portage, MI
| Yamaha YZ250F
| 603
| Matt Jackson
| New
| Troy, PA
| Triumph TF 250-X
| 614
| Brandon Nolan
| New
| Cream Ridge
| Yamaha YZ250F
| 650
| Trevor Hazlett
| New
| Hamburg, NY
| Kawasaki KX250
| 664
| Hunter Stempel
| New
| Bay Shore, NY
| Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
| 691
| Maliki Constantino
| New
| Ocala, FL
| Suzuki RM-Z250
| 729
| Trey Beisheim
| New
| Fairport, NY
| Yamaha YZ250F
| 751
|
Evan Ferry
|
| Largo, FL
| Honda CRF250R
| 759
| Krystian Janik
|
| Oak Lawn, IL
| Yamaha YZ250F
| 777
| James Harrington
|
| Plymouth, MA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 800
| Preston Masciangelo
| New
| Brantford, ON
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 809
| Brayden Ehlermann
|
| Westtown, NY
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 811
| Chris Williams
| New
| Ortonville
| Suzuki RM-Z250
| 820
| Clayton Stockstill
| New
| Millersville, MD
| KTM 250 SX-F
| 832
| Leum Oehlhof
|
| Cairo, GA
| Kawasaki KX250
| 857
| Cory Rogers
|
| Chester, VA
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 924
| Gage Hulsey
| New
| Park Hills, MO
| Kawasaki KX250
| 951
| Jadyn Serles
| New
| Granite Falls, WA
| Yamaha YZ250F
| 959
| Axel Neff
| New
| Slippery Rock, PA
| Suzuki RM-Z250
| 990
| Nico Israel
| New
| Santiago, Chile
| Triumph TF 250-X