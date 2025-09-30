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2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Unadilla: 250 Results

Unadilla MX
New Berlin, NY United States
August 15, 2026

250 Provisional Entry List

Revised: August 11 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker
Seth Hammaker 		Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F Factory Edition
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
30 Jo Shimoda
Jo Shimoda 		Suzuka, Japan Japan Honda CRF250R Works Edition
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
35 Drew Adams Drew Adams Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
49 Cullin Park
Cullin Park 		Clermont, FL United States Honda CRF250R
53 Henry Miller Henry Miller New Rochester, MN United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
59 Casey Cochran Casey Cochran Portsmouth, VA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
111 Larry Fortin Larry Fortin New Tolland, CT United States GASGAS MC 350F
137 Ayden Shive Ayden Shive Dade City, FL United States KTM 450 SX-F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
141 Nick Romano
Nick Romano 		Bayside, NY United States Kawasaki KX250
142 Cameron McAdoo
Cameron McAdoo 		Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
144 Brodie Connolly Brodie Connolly New Zealand New Zealand Honda CRF250R
146 Hayes Edwards Hayes Edwards Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
152 Cole Szestakow Cole Szestakow New Higganum, CT United States KTM 250 SX-F Factory Edition
159 Brock Bennett Brock Bennett Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250
163 Pierce Brown Pierce Brown Sandy, UT United States Yamaha YZ250F
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
199 Deacon Denno Deacon Denno Fort Worth, TX United States Triumph TF 250-X
239 Bryson Raymond Bryson Raymond New Lilburn, GA United States GasGas MC 250F Factory Edition
251 Kyle Czworkowski Kyle Czworkowski New Cleveland, OH United States Honda CRF250R
277 Trevor Maley Trevor Maley New North Canton, OH United States KTM 250 SX-F Factory Edition
298 Joey De Santi Joey De Santi New Fort Lauderdale Yamaha YZ250F
299 Konnor Visger Konnor Visger Bellevue, MI United States Beta 450 RX
300 Jonathan Getz Jonathan Getz New Old Town, FL United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
301 Alvin Hillan Alvin Hillan New Visalia, CA United States Honda CRF250R
314 Tyler Stepek Tyler Stepek Mount Airy, MD United States Yamaha YZ450F
323 Micah Grubbs Micah Grubbs New Chardon, OH United States KTM 250 SX-F Factory Edition
347 Reece Wheaton Reece Wheaton New Irwin, PA United States Kawasaki KX250
348 Cade Bradley Cade Bradley New Kingman, AZ United States Honda CRF250R
367 Christian McCauley Christian McCauley Morgantown, WV United States Yamaha YZ250F
369 Nicholas Hunt Nicholas Hunt New Fort Wayne, IN United States Triumph TF 250-X
373 Gavin Betts Gavin Betts Clifton Park Kawasaki KX250
378 Kyle Wise Kyle Wise Modesto, CA United States KTM 250 SX-F
388 Brandon Ray Brandon Ray New Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
443 Cole Timboe Cole Timboe Calimesa, CA United States Yamaha YZ250F
471 Lucas Reilly Lucas Reilly New Apalachin KTM 250 SX-F
486 Aden Keefer Aden Keefer California United States Honda CRF250R
505 Nick Peccarelli Nick Peccarelli New Nutley, NJ United States Kawasaki KX250
545 Seth Shirley Seth Shirley New Edgemoor Yamaha YZ250F
549 Cody Wagner Cody Wagner New Wallkill, NY United States KTM 250 SX-F Factory Edition
553 Cole Bader Cole Bader New Quakertown, PA United States KTM 250 SX-F
577 Logan Forward Logan Forward New Bouckville, NY United States Kawasaki KX250
587 Noah Schuring Noah Schuring Portage, MI United States Yamaha YZ250F
603 Matt Jackson Matt Jackson New Troy, PA United States Triumph TF 250-X
614 Brandon Nolan Brandon Nolan New Cream Ridge Yamaha YZ250F
650 Trevor Hazlett Trevor Hazlett New Hamburg, NY United States Kawasaki KX250
664 Hunter Stempel Hunter Stempel New Bay Shore, NY United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
691 Maliki Constantino Maliki Constantino New Ocala, FL United States Suzuki RM-Z250
729 Trey Beisheim Trey Beisheim New Fairport, NY United States Yamaha YZ250F
751 Evan Ferry
Evan Ferry 		Largo, FL United States Honda CRF250R
759 Krystian Janik Krystian Janik Oak Lawn, IL United States Yamaha YZ250F
777 James Harrington James Harrington Plymouth, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo New Brantford, ON Canada GasGas MC 250F Factory Edition
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
811 Chris Williams Chris Williams New Ortonville Suzuki RM-Z250
820 Clayton Stockstill Clayton Stockstill New Millersville, MD United States KTM 250 SX-F
832 Leum Oehlhof Leum Oehlhof Cairo, GA United States Kawasaki KX250
857 Cory Rogers Cory Rogers Chester, VA United States GasGas MC 250F Factory Edition
924 Gage Hulsey Gage Hulsey New Park Hills, MO United States Kawasaki KX250
951 Jadyn Serles Jadyn Serles New Granite Falls, WA United States Yamaha YZ250F
959 Axel Neff Axel Neff New Slippery Rock, PA United States Suzuki RM-Z250
990 Nico Israel Nico Israel New Santiago, Chile Chile Triumph TF 250-X
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