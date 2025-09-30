Results Archive
Motocross, WMX
Unadilla
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450 Results
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250 Results
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WMX Results
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MXGP of
Sweden
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MXGP Results
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Motocross, WMX
Budds Creek
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450 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jorge Prado
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Chance Hymas
  2. Cole Davies
  3. Landen Gordon
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WMX Results
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Mikayla Nielsen
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MXGP of
Netherlands
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Kay de Wolf
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Liam Everts
  3. Guillem Farres
Full Results
Upcoming
Motocross, WMX
Ironman
Sat Aug 29
News
450 Entry List
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250 Entry List
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  2. Michael Mosiman
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WMX Entry List
  1. Lachlan Turner
  2. Brandy McLarty
  3. Charli Cannon
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Turkiye
Sun Sep 6
News
Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Ironman: SMX Next Results

Scouting Moto Combine Event
Ironman Raceway
Crawfordsville, IN United States
August 29, 2026

SMX Next Provisional Entry List

Revised: August 26 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
7 Tristan Prueitt Tristan Prueitt New West Linn, OR United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
11 Colby Lessar Colby Lessar New Shawnee, OK United States Yamaha YZ250F
14 Kane Bollasina Kane Bollasina New St. Louis, MO United States Yamaha YZ250F
18 Gabriel Andrigo Gabriel Andrigo New Brazil Brazil Yamaha YZ250F
24 Alvin Hillan Alvin Hillan New Visalia, CA United States Honda CRF250R
29 McKayden Fitch McKayden Fitch New Elbert, CO United States Yamaha YZ250F
35 Dane Pappas Dane Pappas New Loomis, CA United States Kawasaki KX250
47 Colt Martin Colt Martin New Talladega, AL United States Kawasaki KX250
49 Brennon Harrison Brennon Harrison New Jacksonville, FL United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
54 Ryder Skodras Ryder Skodras New Sussex, WI United States KTM 250 SX-F
57 Jesson Turner Jesson Turner New Lockesburg, AR United States Yamaha YZ250F
79 Max Shane Max Shane New San Jacinto, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
93 Seth Dennis Seth Dennis New Brooksville, FL United States Yamaha YZ250F
94 Tanner Dorman Tanner Dorman New Kerhonkson, NY United States Yamaha YZ250F
115 Braxtyn Mes Braxtyn Mes New Temecula, CA United States KTM 250 SX-F
177 Kade Johnson Kade Johnson New Hideaway, TX United States Kawasaki KX250
226 Carson Wood Carson Wood New Zephyrhills, FL United States Yamaha YZ250F
373 Gavin Betts Gavin Betts New Clifton Park Kawasaki KX250
404 Riley Busse Riley Busse New New Berlin, WI United States Yamaha YZ250F
444 Wyatt Duff Wyatt Duff New Lexington, KY United States Kawasaki KX250
462 Luke Fauser Luke Fauser New Midland, PA United States KTM 250 SX-F
883 Blake Thomas Blake Thomas New Willowbank Aust Honda CRF250R Works Edition
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