2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship Ironman: SMX Next Results Scouting Moto Combine Event
August 29, 2026
SMX Next Provisional Entry List
Revised: August 26 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|7
|Tristan Prueitt
|New
|West Linn, OR
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|11
|Colby Lessar
|New
|Shawnee, OK
|Yamaha YZ250F
|14
|Kane Bollasina
|New
|St. Louis, MO
|Yamaha YZ250F
|18
|Gabriel Andrigo
|New
|Brazil
|Yamaha YZ250F
|24
|Alvin Hillan
|New
|Visalia, CA
|Honda CRF250R
|29
|McKayden Fitch
|New
|Elbert, CO
|Yamaha YZ250F
|35
|Dane Pappas
|New
|Loomis, CA
|Kawasaki KX250
|47
|Colt Martin
|New
|Talladega, AL
|Kawasaki KX250
|49
|Brennon Harrison
|New
|Jacksonville, FL
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|54
|Ryder Skodras
|New
|Sussex, WI
|KTM 250 SX-F
|57
|Jesson Turner
|New
|Lockesburg, AR
|Yamaha YZ250F
|79
|Max Shane
|New
|San Jacinto, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|93
|Seth Dennis
|New
|Brooksville, FL
|Yamaha YZ250F
|94
|Tanner Dorman
|New
|Kerhonkson, NY
|Yamaha YZ250F
|115
|Braxtyn Mes
|New
|Temecula, CA
|KTM 250 SX-F
|177
|Kade Johnson
|New
|Hideaway, TX
|Kawasaki KX250
|226
|Carson Wood
|New
|Zephyrhills, FL
|Yamaha YZ250F
|373
|Gavin Betts
|New
|Clifton Park
|Kawasaki KX250
|404
|Riley Busse
|New
|New Berlin, WI
|Yamaha YZ250F
|444
|Wyatt Duff
|New
|Lexington, KY
|Kawasaki KX250
|462
|Luke Fauser
|New
|Midland, PA
|KTM 250 SX-F
|883
|Blake Thomas
|New
|Willowbank Aust
|Honda CRF250R Works Edition