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Budds Creek
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450 Results
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MXGP Results
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Upcoming
Motocross, WMX
Ironman
Sat Aug 29
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450 Entry List
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250 Entry List
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  3. Charli Cannon
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Upcoming
MXGP of
Turkiye
Sun Sep 6
News
Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Ironman: 450 Results

Scouting Moto Combine Event
Ironman Raceway
Crawfordsville, IN United States
August 29, 2026

450 Provisional Entry List

Revised: August 26 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
50 Lorenzo Locurcio Lorenzo Locurcio Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX450
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF450R
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF450R
88 Mark Fineis Mark Fineis Indianapolis, IN United States Kawasaki KX450SR
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ450F
90 John Short John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF450R
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
151 Aidan Dickens Aidan Dickens Skippers, VA United States Yamaha YZ450F
164 Evan Johnson Evan Johnson Hollywood, MD United States KTM 450 SX-F Factory Edition
165 Jack Winland Jack Winland Zanesville, OH United States Yamaha YZ450F
168 Zach Osborne Zach Osborne Abingdon, VA United States Beta 450 RX
174 Luca Marsalisi Luca Marsalisi Cairo, GA United States Triumph TF 450-X
178 Justin Kurtz Justin Kurtz Linwood, NC United States Yamaha YZ450F
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX450
209 Jed Beaton Jed Beaton Australia Australia Yamaha YZ450F
216 Grant Hoffman Grant Hoffman Canton, GA United States Yamaha YZ450F
221 Cody Walker Cody Walker Canyon Lake, CA United States KTM 450 SX-F
225 Brett Stralo Brett Stralo Parker, CO United States Yamaha YZ450F
245 Matti Jorgensen Matti Jorgensen Helirod, Denmark Denmark Honda CRF450R
253 Nick Jones Nick Jones New Victorville, CA United States Honda CRF450R
259 Daniel Bortolin Daniel Bortolin Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
266 Brett Greenley Brett Greenley New Memphis, IL United States Honda CRF450R
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
287 Devin Salo Devin Salo Taylors, SC United States Yamaha YZ450F
304 Quinn Amyotte Quinn Amyotte Canada Canada GasGas MC 450F Factory Edition
324 Bo Cooper Bo Cooper Indianapolis, IN United States Yamaha YZ450F
371 Chase Haynes Chase Haynes Scottsdale, AZ United States Kawasaki KX450
400 Cole Kish Cole Kish Onsted, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
417 Cornelius Tøndel Cornelius Tøndel Norway Norway Kawasaki KX450SR
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey New Greensburg, PA United States Kawasaki KX450SR
456 Magnus Smith Magnus Smith New Denmark Denmark Yamaha YZ450F
470 Ethan Day Ethan Day New Twin Lake, MI United States Kawasaki KX450
484 Tanner Ward Tanner Ward New Woodstock ON, Canada Canada GasGas MC 450F Factory Edition
511 Jace Kessler Jace Kessler New Eagle, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
512 Austin Cozadd Austin Cozadd New Attalla, AL United States Yamaha YZ450F
529 Brett Heidorn Brett Heidorn New New Richmond, OH United States Honda CRF450R
535 Joey Crown Joey Crown New Metamora, MI United States Yamaha YZ450F
536 Gavin Tilford Gavin Tilford New Pine Island, MN United States Honda CRF450R
548 Brandon Espe-Tiegs Brandon Espe-Tiegs New Glenville, MN United States GasGas MC 450F Factory Edition
557 Elijah Hall Elijah Hall New Richmond, KY United States Honda CRF450R Works Edition
588 Eddie Norred Eddie Norred New Rockford, IL United States Kawasaki KX450
621 Bennett Mantooth Bennett Mantooth New Danville, VA United States Yamaha YZ450F
647 Matthew Hubert Matthew Hubert New Riverside, CA United States Kawasaki KX450
662 Dean Gall Dean Gall New Brookfield, MO United States Honda CRF450R Works Edition
667 Anton Nordstrom Anton Nordstrom New Göteborg, Sweden Sweden KTM 450 SX-F
719 Vince Friese Vince Friese New Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
733 Steve Mages Steve Mages New Dana Point, CA United States Kawasaki KX450
743 Colton Pursley Colton Pursley New St. Louis, MO United States Yamaha YZ450F
781 Ryder Thompson Ryder Thompson New Bowling Green Triumph TF 450-RC Edition
808 Zach Gareis Zach Gareis New Mars, PA United States Yamaha YZ450F
833 Dane Morales Dane Morales New Aliso Viejo, CA United States Husqvarna FC 450
841 Jeffrey Walker Jeffrey Walker New Ottawa Lake, MI United States KTM 450 SX-F
873 Ronnie Orres Ronnie Orres New Fort Dodge, IA United States Honda CRF450R
880 Mikey Corcoran Mikey Corcoran New Yardley, PA United States KTM 450 SX-F
932 Scotty Clark Scotty Clark New Callaway, MD United States Honda CRF450R
940 Evan Talbott Evan Talbott New Danville, VA United States Yamaha YZ450F
963 Isaac Langston Isaac Langston New Cutler, IN United States GasGas MC 450F Factory Edition
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