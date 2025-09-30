Revised: August 26 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 2
| Cooper Webb
|
| Newport, NC
| Yamaha YZ450F
| 3
| Eli Tomac
|
| Cortez, CO
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 7
| Aaron Plessinger
|
| Hamilton, OH
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 14
| Dylan Ferrandis
|
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 18
| Jett Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 20
| Jordon Smith
|
| Belmont, NC
| Triumph TF 450-X
| 24
| R.J. Hampshire
|
| Hudson, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 26
| Jorge Prado
|
| Lugo, Spain
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 27
| Malcolm Stewart
|
| Haines City, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 28
| Christian Craig
|
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 31
| Mikkel Haarup
|
| Denmark
| Triumph TF 450-X
| 36
| Garrett Marchbanks
|
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 38
| Haiden Deegan
|
| Temecula, CA
| Yamaha YZ450F
| 39
| Valentin Guillod
|
| Switzerland
| Yamaha YZ450F
| 41
| Mitchell Harrison
|
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 45
| Colt Nichols
|
| Muskogee, OK
| Suzuki RM-Z450
| 46
| Justin Hill
|
| Yoncalla, OR
| KTM 450 SX-F
| 50
| Lorenzo Locurcio
|
| Venezuela
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 51
| Justin Barcia
|
| Monroe, NY
| Ducati Desmo 450MX
| 54
| Benny Bloss
|
| Oak Grove, MO
| Beta 450 RX
| 62
| Grant Harlan
|
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 63
| Fredrik Noren
|
| Lidköping, Sweden
| Yamaha YZ450F
| 69
| Jack Chambers
|
| Auburndale, FL
| Kawasaki KX450
| 83
| Justin Rodbell
|
| Prince Frederick, MD
| Honda CRF450R
| 87
| Jeremy Hand
|
| Mantua, OH
| Honda CRF450R
| 88
| Mark Fineis
|
| Indianapolis, IN
| Kawasaki KX450SR
| 89
| Devin Simonson
|
| Laurinburg, NC
| Yamaha YZ450F
| 90
| John Short
|
| Pilot Point, TX
| Honda CRF450R
| 96
| Hunter Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 106
| Stephen Rubini
|
| France
| Yamaha YZ450F
| 151
| Aidan Dickens
|
| Skippers, VA
| Yamaha YZ450F
| 164
| Evan Johnson
|
| Hollywood, MD
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 165
| Jack Winland
|
| Zanesville, OH
| Yamaha YZ450F
| 168
| Zach Osborne
|
| Abingdon, VA
| Beta 450 RX
| 174
| Luca Marsalisi
|
| Cairo, GA
| Triumph TF 450-X
| 178
| Justin Kurtz
|
| Linwood, NC
| Yamaha YZ450F
| 188
| Hamden Hudson
|
| Danville, VA
| Kawasaki KX450
| 209
| Jed Beaton
|
| Australia
| Yamaha YZ450F
| 216
| Grant Hoffman
|
| Canton, GA
| Yamaha YZ450F
| 221
| Cody Walker
|
| Canyon Lake, CA
| KTM 450 SX-F
| 225
| Brett Stralo
|
| Parker, CO
| Yamaha YZ450F
| 245
| Matti Jorgensen
|
| Helirod, Denmark
| Honda CRF450R
| 253
| Nick Jones
| New
| Victorville, CA
| Honda CRF450R
| 259
| Daniel Bortolin
|
| Venezuela
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 266
| Brett Greenley
|
| New Memphis, IL
| Honda CRF450R
| 281
| Cory Carsten
|
| Bayville, NJ
| Suzuki RM-Z450
| 287
| Devin Salo
|
| Taylors, SC
| Yamaha YZ450F
| 304
| Quinn Amyotte
|
| Canada
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 324
| Bo Cooper
|
| Indianapolis, IN
| Yamaha YZ450F
| 371
| Chase Haynes
|
| Scottsdale, AZ
| Kawasaki KX450
| 400
| Cole Kish
|
| Onsted, MI
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 417
| Cornelius Tøndel
|
| Norway
| Kawasaki KX450SR
| 437
| Vincent Luhovey
| New
| Greensburg, PA
| Kawasaki KX450SR
| 456
| Magnus Smith
| New
| Denmark
| Yamaha YZ450F
| 470
| Ethan Day
| New
| Twin Lake, MI
| Kawasaki KX450
| 484
| Tanner Ward
| New
| Woodstock ON, Canada
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 511
| Jace Kessler
| New
| Eagle, MI
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 512
| Austin Cozadd
| New
| Attalla, AL
| Yamaha YZ450F
| 529
| Brett Heidorn
| New
| New Richmond, OH
| Honda CRF450R
| 535
| Joey Crown
| New
| Metamora, MI
| Yamaha YZ450F
| 536
| Gavin Tilford
| New
| Pine Island, MN
| Honda CRF450R
| 548
| Brandon Espe-Tiegs
| New
| Glenville, MN
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 557
| Elijah Hall
| New
| Richmond, KY
| Honda CRF450R Works Edition
| 588
| Eddie Norred
| New
| Rockford, IL
| Kawasaki KX450
| 621
| Bennett Mantooth
| New
| Danville, VA
| Yamaha YZ450F
| 647
| Matthew Hubert
| New
| Riverside, CA
| Kawasaki KX450
| 662
| Dean Gall
| New
| Brookfield, MO
| Honda CRF450R Works Edition
| 667
| Anton Nordstrom
| New
| Göteborg, Sweden
| KTM 450 SX-F
| 719
| Vince Friese
| New
| Cape Girardeau, MO
| Kawasaki KX450
| 733
| Steve Mages
| New
| Dana Point, CA
| Kawasaki KX450
| 743
| Colton Pursley
| New
| St. Louis, MO
| Yamaha YZ450F
| 781
| Ryder Thompson
| New
| Bowling Green
| Triumph TF 450-RC Edition
| 808
| Zach Gareis
| New
| Mars, PA
| Yamaha YZ450F
| 833
| Dane Morales
| New
| Aliso Viejo, CA
| Husqvarna FC 450
| 841
| Jeffrey Walker
| New
| Ottawa Lake, MI
| KTM 450 SX-F
| 873
| Ronnie Orres
| New
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF450R
| 880
| Mikey Corcoran
| New
| Yardley, PA
| KTM 450 SX-F
| 932
| Scotty Clark
| New
| Callaway, MD
| Honda CRF450R
| 940
| Evan Talbott
| New
| Danville, VA
| Yamaha YZ450F
| 963
| Isaac Langston
| New
| Cutler, IN
| GasGas MC 450F Factory Edition