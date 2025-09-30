Revised: August 26 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 13
| Julien Beaumer
|
| Lake Havasu City, AZ
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 23
| Michael Mosiman
|
| Sebastopol, CA
| Yamaha YZ250F
| 25
| Nate Thrasher
|
| Livingston, TN
| Yamaha YZ250F
| 29
| Chance Hymas
|
| Pocatello, ID
| Honda CRF250R Works Edition
| 34
| Ryder DiFrancesco
|
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 35
| Drew Adams
|
| Chattanooga, TN
| Kawasaki KX250
| 37
| Cole Davies
|
| Waitoki, New Zealand
| Yamaha YZ250F
| 40
| Parker Ross
|
| Herald, CA
| Yamaha YZ250F
| 42
| Dilan Schwartz
|
| Alpine, CA
| Yamaha YZ250F
| 43
| Lux Turner
| New
| Gardnerville, NV
| Yamaha YZ250F
| 47
| Levi Kitchen
| New
| Washougal, WA
| Kawasaki KX250
| 53
| Henry Miller
| New
| Rochester, MN
| Kawasaki KX250
| 57
| Avery Long
| New
| New London, MN
| KTM 250 SX-F
| 58
| Daxton Bennick
| New
| Morganton, NC
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 60
| Hunter Yoder
| New
| Menifee, CA
| Yamaha YZ250F
| 65
| Marshal Weltin
| New
| Ubly, MI
| Kawasaki KX250
| 73
| Gavin Towers
| New
| Venetia, PA
| Honda CRF250R
| 82
| Caden Dudney
| New
| Des Moines, IA
| Yamaha YZ250F
| 91
| Izaih Clark
| New
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF250R
| 99
| Kayden Minear
| New
| Western Australia
| Yamaha YZ250F
| 140
| Russell Buccheri
| New
| Duxbury, MA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 142
| Cameron McAdoo
| New
| Sioux City, IA
| Kawasaki KX250
| 144
| Brodie Connolly
| New
| New Zealand
| Honda CRF250R
| 146
| Hayes Edwards
| New
| Montgomery, TX
| Yamaha YZ250F
| 152
| Cole Szestakow
| New
| Higganum, CT
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 158
| Tre Fierro III
| New
| El paso, TX
| Yamaha YZ250F
| 159
| Brock Bennett
| New
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250
| 162
| Whispern Smith
| New
| Midwest City, OK
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 163
| Pierce Brown
| New
| Sandy, UT
| Yamaha YZ250F
| 172
| Hayden Hoover
| New
| Lexington, OH
| Yamaha YZ250F
| 180
| Landen Gordon
| New
| Murrieta, CA
| Yamaha YZ250F
| 236
| Austin Schafer
| New
| Hamer, SC
| KTM 450 SX-F
| 239
| Bryson Raymond
| New
| Lilburn, GA
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 244
| Evan Snowdin
| New
| Chesterton
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 247
| Tegan Kortenbach
| New
| Edson, Canada
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 248
| Clay Edwards
| New
| Stigler, OK
| Yamaha YZ250F
| 251
| Kyle Czworkowski
| New
| Cleveland, OH
| Honda CRF250R
| 298
| Joey De Santi
| New
| Fort Lauderdale
| Yamaha YZ250F
| 299
| Konnor Visger
| New
| Bellevue, MI
| Beta 450 RX
| 313
| Travis Beam
| New
| Shippensburg, PA
| Yamaha YZ250F
| 323
| Micah Grubbs
| New
| Chardon, OH
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 335
| Thor Powell
| New
| Haleiwa, HI
| GasGas MC 250F
| 347
| Reece Wheaton
| New
| Irwin, PA
| Kawasaki KX250
| 348
| Cade Bradley
| New
| Kingman, AZ
| Honda CRF250R
| 352
| Bronson McClure
| New
| Arvada, CO
| Yamaha YZ250F
| 367
| Christian McCauley
| New
| Morgantown, WV
| Yamaha YZ250F
| 369
| Nicholas Hunt
| New
| Fort Wayne, IN
| Triumph TF 250-X
| 380
| Preston Kilroy
| New
| Afton, WY
| Yamaha YZ250F
| 388
| Brandon Ray
| New
| Fremont, CA
| Triumph TF 250-X
| 405
| Colton Austin
| New
| Monroe, NC
| KTM 250 SX-F
| 416
| Nate Freehill
| New
| Rescue, CA
| Kawasaki KX250
| 431
| Ryder Malinoski
| New
| Wyoming, MN
| Yamaha YZ250F
| 443
| Cole Timboe
| New
| Calimesa, CA
| Yamaha YZ250F
| 468
| Cale Kuchnicki
| New
| Alanson, MI
| GasGas MC 250F
| 486
| Aden Keefer
| New
| California
| Honda CRF250R
| 520
| Alex Larwood
| New
| Kadina, SA
| Honda CRF250R
| 545
| Seth Shirley
| New
| Edgemoor
| Yamaha YZ250F
| 559
| Joseph Shipley
| New
| Indiana, PA
| Yamaha YZ250F
| 587
| Noah Schuring
| New
| Portage, MI
| Yamaha YZ250F
| 592
| Josh Bowman
| New
| Madison, WI
| KTM 250 SX-F
| 612
| Logan Edwards
| New
| Fresno, CA
| Yamaha YZ250F
| 613
| Cole Pranger
| New
| Newbury, ON
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 615
| Bayler McKellar
| New
| Luther, OK
| Husqvarna FC 250
| 616
| Isaac Juergens
| New
| Charlotte hall, MD
| Yamaha YZ250F
| 646
| Elijah Tetzlaff
| New
| Oconomowoc, WI
| Kawasaki KX250
| 691
| Maliki Constantino
| New
| Ocala, FL
| Suzuki RM-Z250
| 759
| Krystian Janik
| New
| Oak Lawn, IL
| Yamaha YZ250F
| 795
| Jace Hinrichs
| New
| Colorado Springs, CO
| Yamaha YZ250F
| 800
| Preston Masciangelo
| New
| Brantford, ON
| Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
| 809
| Brayden Ehlermann
| New
| Westtown, NY
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 813
| Gavin Templen
| New
| Cazenovia, WI
| KTM 250 SX-F
| 819
| Deegan VanVreede
| New
| Freedom, WI
| KTM 450 SX-F
| 826
| Talan Zollers
| New
| North Aurora, IL
| Yamaha YZ250F
| 832
| Leum Oehlhof
| New
| Cairo, GA
| Kawasaki KX250
| 859
| Ethan Eslinger
| New
| Ottawa, IL
| KTM 250 SX-F
| 889
| Christopher Schroeder
| New
|
| KTM 250 SX-F
| 900
| Keegan Rowley
| New
| Channahon, IL
| Yamaha YZ250F
| 924
| Gage Hulsey
| New
| Park Hills, MO
| Kawasaki KX250
| 951
| Jadyn Serles
| New
| Granite Falls, WA
| Yamaha YZ250F
| 959
| Axel Neff
| New
| Slippery Rock, PA
| Suzuki RM-Z250
| 990
| Nico Israel
| New
| Santiago, Chile
| Triumph TF 250-X