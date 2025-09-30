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MXGP Results
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Motocross, WMX
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Sat Aug 29
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Upcoming
MXGP of
Turkiye
Sun Sep 6
News
Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Ironman: 250 Results

Scouting Moto Combine Event
Ironman Raceway
Crawfordsville, IN United States
August 29, 2026

250 Provisional Entry List

Revised: August 26 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F Factory Edition
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
35 Drew Adams Drew Adams Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner New Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen New Washougal, WA United States Kawasaki KX250
53 Henry Miller Henry Miller New Rochester, MN United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New New London, MN United States KTM 250 SX-F
58 Daxton Bennick Daxton Bennick New Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
60 Hunter Yoder Hunter Yoder New Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin New Ubly, MI United States Kawasaki KX250
73 Gavin Towers Gavin Towers New Venetia, PA United States Honda CRF250R
82 Caden Dudney Caden Dudney New Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
91 Izaih Clark Izaih Clark New Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
99 Kayden Minear Kayden Minear New Western Australia Australia Yamaha YZ250F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri New Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
142 Cameron McAdoo Cameron McAdoo New Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
144 Brodie Connolly Brodie Connolly New New Zealand New Zealand Honda CRF250R
146 Hayes Edwards Hayes Edwards New Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
152 Cole Szestakow Cole Szestakow New Higganum, CT United States KTM 250 SX-F Factory Edition
158 Tre Fierro III Tre Fierro III New El paso, TX United States Yamaha YZ250F
159 Brock Bennett Brock Bennett New Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250
162 Whispern Smith Whispern Smith New Midwest City, OK United States KTM 450 SX-F Factory Edition
163 Pierce Brown Pierce Brown New Sandy, UT United States Yamaha YZ250F
172 Hayden Hoover Hayden Hoover New Lexington, OH United States Yamaha YZ250F
180 Landen Gordon Landen Gordon New Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
236 Austin Schafer Austin Schafer New Hamer, SC United States KTM 450 SX-F
239 Bryson Raymond Bryson Raymond New Lilburn, GA United States GasGas MC 250F Factory Edition
244 Evan Snowdin Evan Snowdin New Chesterton KTM 250 SX-F Factory Edition
247 Tegan Kortenbach Tegan Kortenbach New Edson, Canada Canada KTM 250 SX-F Factory Edition
248 Clay Edwards Clay Edwards New Stigler, OK United States Yamaha YZ250F
251 Kyle Czworkowski Kyle Czworkowski New Cleveland, OH United States Honda CRF250R
298 Joey De Santi Joey De Santi New Fort Lauderdale Yamaha YZ250F
299 Konnor Visger Konnor Visger New Bellevue, MI United States Beta 450 RX
313 Travis Beam Travis Beam New Shippensburg, PA United States Yamaha YZ250F
323 Micah Grubbs Micah Grubbs New Chardon, OH United States KTM 250 SX-F Factory Edition
335 Thor Powell Thor Powell New Haleiwa, HI United States GasGas MC 250F
347 Reece Wheaton Reece Wheaton New Irwin, PA United States Kawasaki KX250
348 Cade Bradley Cade Bradley New Kingman, AZ United States Honda CRF250R
352 Bronson McClure Bronson McClure New Arvada, CO United States Yamaha YZ250F
367 Christian McCauley Christian McCauley New Morgantown, WV United States Yamaha YZ250F
369 Nicholas Hunt Nicholas Hunt New Fort Wayne, IN United States Triumph TF 250-X
380 Preston Kilroy Preston Kilroy New Afton, WY United States Yamaha YZ250F
388 Brandon Ray Brandon Ray New Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
405 Colton Austin Colton Austin New Monroe, NC United States KTM 250 SX-F
416 Nate Freehill Nate Freehill New Rescue, CA United States Kawasaki KX250
431 Ryder Malinoski Ryder Malinoski New Wyoming, MN United States Yamaha YZ250F
443 Cole Timboe Cole Timboe New Calimesa, CA United States Yamaha YZ250F
468 Cale Kuchnicki Cale Kuchnicki New Alanson, MI United States GasGas MC 250F
486 Aden Keefer Aden Keefer New California United States Honda CRF250R
520 Alex Larwood Alex Larwood New Kadina, SA Australia Honda CRF250R
545 Seth Shirley Seth Shirley New Edgemoor Yamaha YZ250F
559 Joseph Shipley Joseph Shipley New Indiana, PA United States Yamaha YZ250F
587 Noah Schuring Noah Schuring New Portage, MI United States Yamaha YZ250F
592 Josh Bowman Josh Bowman New Madison, WI United States KTM 250 SX-F
612 Logan Edwards Logan Edwards New Fresno, CA United States Yamaha YZ250F
613 Cole Pranger Cole Pranger New Newbury, ON Canada GasGas MC 250F Factory Edition
615 Bayler McKellar Bayler McKellar New Luther, OK United States Husqvarna FC 250
616 Isaac Juergens Isaac Juergens New Charlotte hall, MD United States Yamaha YZ250F
646 Elijah Tetzlaff Elijah Tetzlaff New Oconomowoc, WI United States Kawasaki KX250
691 Maliki Constantino Maliki Constantino New Ocala, FL United States Suzuki RM-Z250
759 Krystian Janik Krystian Janik New Oak Lawn, IL United States Yamaha YZ250F
795 Jace Hinrichs Jace Hinrichs New Colorado Springs, CO United States Yamaha YZ250F
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo New Brantford, ON Canada Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann New Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
813 Gavin Templen Gavin Templen New Cazenovia, WI United States KTM 250 SX-F
819 Deegan VanVreede Deegan VanVreede New Freedom, WI United States KTM 450 SX-F
826 Talan Zollers Talan Zollers New North Aurora, IL United States Yamaha YZ250F
832 Leum Oehlhof Leum Oehlhof New Cairo, GA United States Kawasaki KX250
859 Ethan Eslinger Ethan Eslinger New Ottawa, IL United States KTM 250 SX-F
889 Christopher Schroeder Christopher Schroeder New KTM 250 SX-F
900 Keegan Rowley Keegan Rowley New Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
924 Gage Hulsey Gage Hulsey New Park Hills, MO United States Kawasaki KX250
951 Jadyn Serles Jadyn Serles New Granite Falls, WA United States Yamaha YZ250F
959 Axel Neff Axel Neff New Slippery Rock, PA United States Suzuki RM-Z250
990 Nico Israel Nico Israel New Santiago, Chile Chile Triumph TF 250-X
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