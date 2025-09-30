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Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
High Point: 450 Entry List

High Point Raceway
Mt. Morris, PA United States
June 20, 2026

450 Provisional Entry List

Revised: June 16 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac
Eli Tomac 		Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart
Malcolm Stewart 		Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
32 Justin Cooper
Justin Cooper 		Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
50 Lorenzo Locurcio Lorenzo Locurcio Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX450
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF450R
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF450R
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ450F
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
111 Larry Fortin Larry Fortin Tolland, CT United States GASGAS MC 350F
162 Whispern Smith Whispern Smith Midwest City, OK United States KTM 450 SX-F Factory Edition
164 Evan Johnson Evan Johnson Hollywood, MD United States KTM 450 SX-F Factory Edition
165 Jack Winland Jack Winland Zanesville, OH United States Yamaha YZ450F
178 Justin Kurtz Justin Kurtz Linwood, NC United States Yamaha YZ450F
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX450
193 Ryan Diezic Ryan Diezic Streetsboro, OH United States Honda CRF450R
210 Bryce Hammond Bryce Hammond Pleasanton, CA United States Yamaha YZ450F
215 Jason Neidigh Jason Neidigh Carlisle, PA United States KTM 450 SX-F
216 Grant Hoffman Grant Hoffman Canton, GA United States Yamaha YZ450F
217 Cory Gilliam Cory Gilliam Thurmont, MD United States GasGas MC 450F Factory Edition
230 Tyler Walborn Tyler Walborn Jonestown, PA United States Kawasaki KX450SR
236 Austin Schafer Austin Schafer Hamer, SC United States KTM 450 SX-F
257 Joey DeNeen Joey DeNeen Bedford, PA United States Yamaha YZ250
259 Daniel Bortolin Daniel Bortolin Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
299 Konnor Visger Konnor Visger Bellevue, MI United States Beta 450 RX
314 Tyler Stepek Tyler Stepek Mount Airy, MD United States Yamaha YZ450F
330 Trevor Paine Trevor Paine Berlin Center, OH United States KTM 450 SX-F
365 Cody Wingardner Cody Wingardner Zillah, WA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
368 Brock Stiener Brock Stiener Crownpoint, IN United States Kawasaki KX450
384 Cody Penwell Cody Penwell Stoutsville Kawasaki KX450SR
394 Michael Lennon Michael Lennon Brandywine, MD United States Honda CRF450R Works Edition
417 Cornelius Tøndel Cornelius Tøndel Norway Norway Kawasaki KX450
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Kawasaki KX450SR
445 Noah Miesen Noah Miesen St. Paul, MN United States Yamaha YZ450F
470 Ethan Day Ethan Day Twin Lake, MI United States Kawasaki KX450
482 Hayden Justice Hayden Justice Newark, NJ United States Yamaha YZ450F
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ450F
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
512 Austin Cozadd Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ450F
529 Brett Heidorn Brett Heidorn New Richmond, OH United States Honda CRF450R
535 Joey Crown Joey Crown Metamora, MI United States Yamaha YZ450F
536 Gavin Tilford Gavin Tilford Pine Island, MN United States Honda CRF450R
537 Travis Mecking Travis Mecking Middletown, NY United States KTM 450 SX-F Factory Edition
548 Brandon Espe-Tiegs Brandon Espe-Tiegs Glenville, MN United States GasGas MC 450F Factory Edition
556 Ethan Phalen Ethan Phalen Dresden, OH United States Yamaha YZ450F
558 Brayden Karpulk Brayden Karpulk Pottsville Triumph TF 250-X
621 Bennett Mantooth Bennett Mantooth Danville, VA United States Yamaha YZ450F
703 Conner Mowry Conner Mowry Cattaraugus, NY United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
721 Nathan Murphy Nathan Murphy Mt. Airy, MD United States Yamaha YZ450F
722 Josh Carson Josh Carson Pittsburgh, PA United States Kawasaki KX450
727 Bradley Esper Bradley Esper Howell, MI United States Yamaha YZ450F
747 Robbie thomas Robbie thomas Reading, PA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
797 Karter DeLong Karter DeLong Coloma, MI United States Yamaha YZ450F
808 Zach Gareis Zach Gareis Mars, PA United States Yamaha YZ450F
818 Ronnie Snyder Ronnie Snyder Lehighton, PA United States Kawasaki KX450SR
880 Mikey Corcoran Mikey Corcoran Yardley, PA United States KTM 450 SX-F
881 Noah Geyer Noah Geyer Fredericksburg, VA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
929 Payton Morningstar Payton Morningstar Fort Erie, ON Canada KTM 450 SX-F
938 Jake Vayo Jake Vayo Buckfield, ME United States KTM 450 SX-F
940 Evan Talbott Evan Talbott Danville, VA United States Yamaha YZ450F
942 Deegan Hepp Deegan Hepp Fort Dodge, IA United States Honda CRF450R
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