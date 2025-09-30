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2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Budds Creek: 450 Results

Budds Creek Motocross Park
Mechanicsville, MD United States
August 22, 2026

450 Provisional Entry List

Revised: August 20 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
50 Lorenzo Locurcio Lorenzo Locurcio Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
52 Mitchell Oldenburg
Mitchell Oldenburg 		Alvord, TX United States Beta 450 RX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX450
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF450R
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF450R
88 Mark Fineis Mark Fineis Indianapolis, IN United States Kawasaki KX450SR
90 John Short John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF450R
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
151 Aidan Dickens Aidan Dickens Skippers, VA United States Yamaha YZ450F
162 Whispern Smith Whispern Smith Midwest City, OK United States KTM 450 SX-F Factory Edition
164 Evan Johnson Evan Johnson Hollywood, MD United States KTM 450 SX-F Factory Edition
168 Zach Osborne Zach Osborne Abingdon, VA United States Beta 450 RX
174 Luca Marsalisi Luca Marsalisi Cairo, GA United States Triumph TF 450-X
178 Justin Kurtz Justin Kurtz Linwood, NC United States Yamaha YZ450F
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX450
196 Blake Hoag Blake Hoag Kennard, NE United States Honda CRF450R Works Edition
209 Jed Beaton Jed Beaton Australia Australia Yamaha YZ450F
215 Jason Neidigh Jason Neidigh Carlisle, PA United States KTM 450 SX-F
216 Grant Hoffman Grant Hoffman Canton, GA United States Yamaha YZ450F
217 Cory Gilliam Cory Gilliam Thurmont, MD United States GasGas MC 450F Factory Edition
230 Tyler Walborn Tyler Walborn Jonestown, PA United States Kawasaki KX450SR
243 Dustin Miller Dustin Miller Minden, NV United States Yamaha YZ450F
245 Matti Jorgensen Matti Jorgensen Helirod, Denmark Denmark Honda CRF450R
259 Daniel Bortolin Daniel Bortolin Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
268 Gage Stine Gage Stine Woodsboro, MD United States Yamaha YZ450F
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
287 Devin Salo Devin Salo Taylors, SC United States Yamaha YZ450F
314 Tyler Stepek Tyler Stepek Mount Airy, MD United States Yamaha YZ250F
358 Ivon Hays II Ivon Hays II St. Joseph, MI United States Yamaha YZ450F
365 Cody Wingardner Cody Wingardner Zillah, WA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
367 Christian McCauley Christian McCauley Morgantown, WV United States Yamaha YZ450F
394 Michael Lennon Michael Lennon Brandywine, MD United States Honda CRF450R Works Edition
417 Cornelius Tøndel Cornelius Tøndel Norway Norway Kawasaki KX450SR
419 Kiliaen Van Rensselaer Kiliaen Van Rensselaer Aylett, VA United States Triumph TF 450-RC Edition
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Kawasaki KX450SR
445 Noah Miesen Noah Miesen St. Paul, MN United States Yamaha YZ450F
456 Magnus Smith Magnus Smith Denmark Denmark Yamaha YZ450F
470 Ethan Day Ethan Day Twin Lake, MI United States Kawasaki KX450
482 Hayden Justice Hayden Justice Newark, NJ United States Yamaha YZ450F
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ450F
488 Travis Randanella Travis Randanella Marlton, NJ United States Kawasaki KX450SR
489 Ricci Randanella Ricci Randanella Marlton, NJ United States Kawasaki KX450
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
512 Austin Cozadd Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ450F
529 Brett Heidorn Brett Heidorn New Richmond, OH United States Honda CRF450R
535 Joey Crown Joey Crown Metamora, MI United States Yamaha YZ450F
537 Travis Mecking Travis Mecking Middletown, NY United States KTM 450 SX-F Factory Edition
621 Bennett Mantooth Bennett Mantooth Danville, VA United States Yamaha YZ450F
667 Anton Nordstrom Anton Nordstrom Göteborg, Sweden Sweden KTM 450 SX-F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
721 Nathan Murphy Nathan Murphy Mt. Airy, MD United States Yamaha YZ450F
747 Robbie thomas Robbie thomas Reading, PA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
808 Zach Gareis Zach Gareis Mars, PA United States Yamaha YZ450F
831 Jacob Glenn Jacob Glenn King William, VA United States KTM 450 SX-F
873 Ronnie Orres Ronnie Orres New Fort Dodge, IA United States Honda CRF450R
878 Eric Mckay Eric Mckay Hollywood, MD United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
880 Mikey Corcoran Mikey Corcoran Yardley, PA United States KTM 450 SX-F
881 Noah Geyer Noah Geyer Fredericksburg, VA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
927 Shane Kehoe Shane Kehoe Oakland, FL United States Yamaha YZ450F
932 Scotty Clark Scotty Clark Callaway, MD United States Honda CRF450R
940 Evan Talbott Evan Talbott Danville, VA United States Yamaha YZ450F
960 Bryce Walborn Bryce Walborn Lebanon, PA United States Kawasaki KX450SR
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