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2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Budds Creek: 250 Results

Budds Creek Motocross Park
Mechanicsville, MD United States
August 22, 2026

250 Provisional Entry List

Revised: August 20 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F Factory Edition
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
35 Drew Adams Drew Adams Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
53 Henry Miller Henry Miller Rochester, MN United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
59 Casey Cochran Casey Cochran Portsmouth, VA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
144 Brodie Connolly Brodie Connolly New Zealand New Zealand Honda CRF250R
146 Hayes Edwards Hayes Edwards Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
152 Cole Szestakow Cole Szestakow Higganum, CT United States KTM 250 SX-F Factory Edition
158 Tre Fierro III Tre Fierro III El paso, TX United States Yamaha YZ250F
159 Brock Bennett Brock Bennett Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250
163 Pierce Brown Pierce Brown Sandy, UT United States Yamaha YZ250F
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
199 Deacon Denno Deacon Denno Fort Worth, TX United States Triumph TF 250-X
236 Austin Schafer Austin Schafer Hamer, SC United States KTM 450 SX-F
239 Bryson Raymond Bryson Raymond Lilburn, GA United States GasGas MC 250F Factory Edition
247 Tegan Kortenbach Tegan Kortenbach Edson, Canada Canada KTM 250 SX-F Factory Edition
277 Trevor Maley Trevor Maley North Canton, OH United States KTM 250 SX-F Factory Edition
298 Joey De Santi Joey De Santi Fort Lauderdale Yamaha YZ250F
299 Konnor Visger Konnor Visger Bellevue, MI United States Beta 450 RX
301 Alvin Hillan Alvin Hillan Visalia, CA United States Honda CRF250R
313 Travis Beam Travis Beam Shippensburg, PA United States Yamaha YZ250F
335 Thor Powell Thor Powell Haleiwa, HI United States GasGas MC 250F
347 Reece Wheaton Reece Wheaton Irwin, PA United States Kawasaki KX250
348 Cade Bradley Cade Bradley Kingman, AZ United States Honda CRF250R
369 Nicholas Hunt Nicholas Hunt Fort Wayne, IN United States Triumph TF 250-X
373 Gavin Betts Gavin Betts Clifton Park Kawasaki KX250
378 Kyle Wise Kyle Wise Modesto, CA United States KTM 250 SX-F
388 Brandon Ray Brandon Ray Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
405 Colton Austin Colton Austin Monroe, NC United States KTM 250 SX-F
406 Jacob Walker Jacob Walker Southwick, MA United States KTM 250 SX-F
416 Nate Freehill Nate Freehill Rescue, CA United States Kawasaki KX250
431 Ryder Malinoski Ryder Malinoski Wyoming, MN United States Yamaha YZ250F
443 Cole Timboe Cole Timboe Calimesa, CA United States Yamaha YZ250F
468 Cale Kuchnicki Cale Kuchnicki Alanson, MI United States GasGas MC 250F
471 Lucas Reilly Lucas Reilly Apalachin KTM 250 SX-F
486 Aden Keefer Aden Keefer California United States Honda CRF250R
505 Nick Peccarelli Nick Peccarelli Nutley, NJ United States Kawasaki KX250
507 Jesson Turner Jesson Turner Lockesburg, AR United States Yamaha YZ250F
520 Alex Larwood Alex Larwood Kadina, SA Australia Honda CRF250R
545 Seth Shirley Seth Shirley Edgemoor Yamaha YZ250F
559 Joseph Shipley Joseph Shipley New Indiana, PA United States Yamaha YZ250F
577 Logan Forward Logan Forward Bouckville, NY United States Kawasaki KX250
587 Noah Schuring Noah Schuring Portage, MI United States Yamaha YZ250F
603 Matt Jackson Matt Jackson Troy, PA United States Triumph TF 250-X
612 Logan Edwards Logan Edwards Fresno, CA United States Yamaha YZ250F
613 Cole Pranger Cole Pranger Newbury, ON Canada GasGas MC 250F Factory Edition
614 Brandon Nolan Brandon Nolan Cream Ridge Yamaha YZ250F
615 Bayler McKellar Bayler McKellar Luther, OK United States Husqvarna FC 250
616 Isaac Juergens Isaac Juergens Charlotte hall, MD United States Yamaha YZ250F
659 Alex White Alex White Old Orchard Beach, ME United States KTM 250 SX-F
691 Maliki Constantino Maliki Constantino Ocala, FL United States Suzuki RM-Z250
708 Will Canaguier III Will Canaguier III Marysville, PA United States Kawasaki KX250
723 Landon Gibson Landon Gibson Peachtree City, GA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
759 Krystian Janik Krystian Janik Oak Lawn, IL United States Yamaha YZ250F
777 James Harrington James Harrington Plymouth, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
820 Clayton Stockstill Clayton Stockstill Millersville, MD United States KTM 250 SX-F
832 Leum Oehlhof Leum Oehlhof Cairo, GA United States Kawasaki KX250
857 Cory Rogers Cory Rogers Chester, VA United States GasGas MC 250F Factory Edition
900 Keegan Rowley Keegan Rowley Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
924 Gage Hulsey Gage Hulsey Park Hills, MO United States Kawasaki KX250
928 Mason Nettleton Mason Nettleton Clinton, CT, United States United States KTM 250 SX-F
951 Jadyn Serles Jadyn Serles Granite Falls, WA United States Yamaha YZ250F
959 Axel Neff Axel Neff Slippery Rock, PA United States Suzuki RM-Z250
990 Nico Israel Nico Israel Santiago, Chile Chile Triumph TF 250-X
999 Jesse Jacobsen Jesse Jacobsen Weatherford, TX United States KTM 250 SX-F
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