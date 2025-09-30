Revised: August 20 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 13
| Julien Beaumer
|
| Lake Havasu City, AZ
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 23
| Michael Mosiman
|
| Sebastopol, CA
| Yamaha YZ250F
| 25
| Nate Thrasher
|
| Livingston, TN
| Yamaha YZ250F
| 29
| Chance Hymas
|
| Pocatello, ID
| Honda CRF250R Works Edition
| 34
| Ryder DiFrancesco
|
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 35
| Drew Adams
|
| Chattanooga, TN
| Kawasaki KX250
| 37
| Cole Davies
|
| Waitoki, New Zealand
| Yamaha YZ250F
| 40
| Parker Ross
|
| Herald, CA
| Yamaha YZ250F
| 42
| Dilan Schwartz
|
| Alpine, CA
| Yamaha YZ250F
| 43
| Lux Turner
|
| Gardnerville, NV
| Yamaha YZ250F
| 47
| Levi Kitchen
|
| Washougal, WA
| Kawasaki KX250
| 53
| Henry Miller
|
| Rochester, MN
| Kawasaki KX250
| 57
| Avery Long
|
| New London, MN
| KTM 250 SX-F
| 58
| Daxton Bennick
|
| Morganton, NC
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 59
| Casey Cochran
|
| Portsmouth, VA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 60
| Hunter Yoder
|
| Menifee, CA
| Yamaha YZ250F
| 65
| Marshal Weltin
|
| Ubly, MI
| Kawasaki KX250
| 71
| Carson Mumford
|
| Simi Valley, CA
| KTM 250 SX-F
| 73
| Gavin Towers
|
| Venetia, PA
| Honda CRF250R
| 82
| Caden Dudney
|
| Des Moines, IA
| Yamaha YZ250F
| 99
| Kayden Minear
|
| Western Australia
| Yamaha YZ250F
| 140
| Russell Buccheri
|
| Duxbury, MA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 144
| Brodie Connolly
|
| New Zealand
| Honda CRF250R
| 146
| Hayes Edwards
|
| Montgomery, TX
| Yamaha YZ250F
| 152
| Cole Szestakow
|
| Higganum, CT
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 158
| Tre Fierro III
|
| El paso, TX
| Yamaha YZ250F
| 159
| Brock Bennett
|
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250
| 163
| Pierce Brown
|
| Sandy, UT
| Yamaha YZ250F
| 180
| Landen Gordon
|
| Murrieta, CA
| Yamaha YZ250F
| 199
| Deacon Denno
|
| Fort Worth, TX
| Triumph TF 250-X
| 236
| Austin Schafer
|
| Hamer, SC
| KTM 450 SX-F
| 239
| Bryson Raymond
|
| Lilburn, GA
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 247
| Tegan Kortenbach
|
| Edson, Canada
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 277
| Trevor Maley
|
| North Canton, OH
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 298
| Joey De Santi
|
| Fort Lauderdale
| Yamaha YZ250F
| 299
| Konnor Visger
|
| Bellevue, MI
| Beta 450 RX
| 301
| Alvin Hillan
|
| Visalia, CA
| Honda CRF250R
| 313
| Travis Beam
|
| Shippensburg, PA
| Yamaha YZ250F
| 335
| Thor Powell
|
| Haleiwa, HI
| GasGas MC 250F
| 347
| Reece Wheaton
|
| Irwin, PA
| Kawasaki KX250
| 348
| Cade Bradley
|
| Kingman, AZ
| Honda CRF250R
| 369
| Nicholas Hunt
|
| Fort Wayne, IN
| Triumph TF 250-X
| 373
| Gavin Betts
|
| Clifton Park
| Kawasaki KX250
| 378
| Kyle Wise
|
| Modesto, CA
| KTM 250 SX-F
| 388
| Brandon Ray
|
| Fremont, CA
| Triumph TF 250-X
| 405
| Colton Austin
|
| Monroe, NC
| KTM 250 SX-F
| 406
| Jacob Walker
|
| Southwick, MA
| KTM 250 SX-F
| 416
| Nate Freehill
|
| Rescue, CA
| Kawasaki KX250
| 431
| Ryder Malinoski
|
| Wyoming, MN
| Yamaha YZ250F
| 443
| Cole Timboe
|
| Calimesa, CA
| Yamaha YZ250F
| 468
| Cale Kuchnicki
|
| Alanson, MI
| GasGas MC 250F
| 471
| Lucas Reilly
|
| Apalachin
| KTM 250 SX-F
| 486
| Aden Keefer
|
| California
| Honda CRF250R
| 505
| Nick Peccarelli
|
| Nutley, NJ
| Kawasaki KX250
| 507
| Jesson Turner
|
| Lockesburg, AR
| Yamaha YZ250F
| 520
| Alex Larwood
|
| Kadina, SA
| Honda CRF250R
| 545
| Seth Shirley
|
| Edgemoor
| Yamaha YZ250F
| 559
| Joseph Shipley
| New
| Indiana, PA
| Yamaha YZ250F
| 577
| Logan Forward
|
| Bouckville, NY
| Kawasaki KX250
| 587
| Noah Schuring
|
| Portage, MI
| Yamaha YZ250F
| 603
| Matt Jackson
|
| Troy, PA
| Triumph TF 250-X
| 612
| Logan Edwards
|
| Fresno, CA
| Yamaha YZ250F
| 613
| Cole Pranger
|
| Newbury, ON
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 614
| Brandon Nolan
|
| Cream Ridge
| Yamaha YZ250F
| 615
| Bayler McKellar
|
| Luther, OK
| Husqvarna FC 250
| 616
| Isaac Juergens
|
| Charlotte hall, MD
| Yamaha YZ250F
| 659
| Alex White
|
| Old Orchard Beach, ME
| KTM 250 SX-F
| 691
| Maliki Constantino
|
| Ocala, FL
| Suzuki RM-Z250
| 708
| Will Canaguier III
|
| Marysville, PA
| Kawasaki KX250
| 723
| Landon Gibson
|
| Peachtree City, GA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 759
| Krystian Janik
|
| Oak Lawn, IL
| Yamaha YZ250F
| 777
| James Harrington
|
| Plymouth, MA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 809
| Brayden Ehlermann
|
| Westtown, NY
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 820
| Clayton Stockstill
|
| Millersville, MD
| KTM 250 SX-F
| 832
| Leum Oehlhof
|
| Cairo, GA
| Kawasaki KX250
| 857
| Cory Rogers
|
| Chester, VA
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 900
| Keegan Rowley
|
| Channahon, IL
| Yamaha YZ250F
| 924
| Gage Hulsey
|
| Park Hills, MO
| Kawasaki KX250
| 928
| Mason Nettleton
|
| Clinton, CT, United States
| KTM 250 SX-F
| 951
| Jadyn Serles
|
| Granite Falls, WA
| Yamaha YZ250F
| 959
| Axel Neff
|
| Slippery Rock, PA
| Suzuki RM-Z250
| 990
| Nico Israel
|
| Santiago, Chile
| Triumph TF 250-X
| 999
| Jesse Jacobsen
|
| Weatherford, TX
| KTM 250 SX-F