Results Archive
GNCC
Buckwheat 100
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Overall Race Results
  1. Kailub Russell
  2. Liam Draper
  3. Grant Davis
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Toby D Cleveland
  3. Jason Tino
Full Results
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Buckwheat 100: XC2 Pro Results

CJ Raceway
Newburg, WV United States
November 7, 2026

XC2 Pro Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Angus Riordan Angus Riordan 02:45:35.259 Australia Australia Honda
2 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 02:45:58.918 Erin, NY United States Husqvarna
3 Jason Tino Jason Tino 02:46:26.979 Phillipsburg, NJ United States KTM
4 Jhak Walker Jhak Walker 02:47:01.290 Morrisonville, IL United States Beta
5 Lyndon Snodgrass Lyndon Snodgrass 02:47:22.259 Australia Australia Yamaha
6 Gavin Simon Gavin Simon 02:50:00.267 Donalds, SC United States Husqvarna
7 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 02:50:01.356 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
8 Brody Johnson Brody Johnson 02:54:57.005 Landrum, SC United States Husqvarna
9 Keihin Rupp Keihin Rupp 02:55:02.419 New Bethlehem, PA United States Kawasaki
10 Will C Sievenpiper Will C Sievenpiper 02:57:17.410 Cumming, GA United States Kawasaki
11 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 02:59:31.699 Parkersburg, WV United States Honda
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