2026 Progressive GNCC Racing Buckwheat 100: XC2 Pro Results
November 7, 2026
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Angus Riordan
|02:45:35.259
|Australia
|Honda
|2
|Toby D Cleveland
|02:45:58.918
|Erin, NY
|Husqvarna
|3
|Jason Tino
|02:46:26.979
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|4
|Jhak Walker
|02:47:01.290
|Morrisonville, IL
|Beta
|5
|Lyndon Snodgrass
|02:47:22.259
|Australia
|Yamaha
|6
|Gavin Simon
|02:50:00.267
|Donalds, SC
|Husqvarna
|7
|Nicholas Defeo
|02:50:01.356
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|8
|Brody Johnson
|02:54:57.005
|Landrum, SC
|Husqvarna
|9
|Keihin Rupp
|02:55:02.419
|New Bethlehem, PA
|Kawasaki
|10
|Will C Sievenpiper
|02:57:17.410
|Cumming, GA
|Kawasaki
|11
|Jason C Lipscomb
|02:59:31.699
|Parkersburg, WV
|Honda