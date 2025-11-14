2026 Progressive GNCC Racing Buckwheat 100: Overall Results
November 7, 2026
Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Kailub Russell
|02:42:30.939
|Boonville, NC
|Yamaha
|2
|Liam Draper
|02:42:32.699
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|3
|Grant Davis
|02:42:34.299
|Meshoppen, PA
|KTM
|4
|Michael Witkowski
|02:43:24.572
|North Liberty, IN
|Honda
|5
|Craig Delong
|02:44:06.011
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|6
|Jordan Ashburn
|02:45:30.537
|Cookeville, TN
|Honda
|7
|Angus Riordan
|02:45:35.259
|Australia
|Honda
|8
|Toby D Cleveland
|02:45:58.918
|Erin, NY
|Husqvarna
|9
|Jason Tino
|02:46:26.979
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|10
|Jhak Walker
|02:47:01.290
|Morrisonville, IL
|Beta
|11
|Lyndon Snodgrass
|02:47:22.259
|Australia
|Yamaha
|12
|Van M Adams
|02:47:41.450
|Morgantown, IN
|KTM
|13
|Josh Strang
|02:48:01.659
|Inverell, Australia
|Beta
|14
|Cole Whitmer
|02:48:03.230
|Amity, PA
|GasGas
|15
|Colton Shields
|02:48:21.870
|Morganton, NC
|Husqvarna
|16
|Ben Kelley
|02:48:23.872
|Harwinton, CT
|KTM
|17
|Ryder Lafferty
|02:48:54.495
|Millville, NJ
|Honda
|18
|Grant Baylor
|02:49:02.978
|Belton, SC
|Kawasaki
|19
|Gavin Simon
|02:50:00.267
|Donalds, SC
|Husqvarna
|20
|Nicholas Defeo
|02:50:01.356
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|24
|Korey Mcmahon
|02:54:08.540
|Eildon
|KTM
|150
|Jonathan Girroir
|01:18:41.758
|Southwick, MA
|KTM