Results Archive
GNCC
Buckwheat 100
News
Overall Race Results
  1. Kailub Russell
  2. Liam Draper
  3. Grant Davis
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Toby D Cleveland
  3. Jason Tino
Full Results
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Buckwheat 100: Overall Results

CJ Raceway
Newburg, WV United States
November 7, 2026

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Kailub Russell Kailub Russell 02:42:30.939 Boonville, NC United States Yamaha
2 Liam Draper Liam Draper 02:42:32.699 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
3 Grant Davis Grant Davis 02:42:34.299 Meshoppen, PA United States KTM
4 Michael Witkowski Michael Witkowski 02:43:24.572 North Liberty, IN United States Honda
5 Craig Delong Craig Delong 02:44:06.011 Morgantown, PA United States Husqvarna
6 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 02:45:30.537 Cookeville, TN United States Honda
7 Angus Riordan Angus Riordan 02:45:35.259 Australia Australia Honda
8 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 02:45:58.918 Erin, NY United States Husqvarna
9 Jason Tino Jason Tino 02:46:26.979 Phillipsburg, NJ United States KTM
10 Jhak Walker Jhak Walker 02:47:01.290 Morrisonville, IL United States Beta
11 Lyndon Snodgrass Lyndon Snodgrass 02:47:22.259 Australia Australia Yamaha
12 Van M Adams Van M Adams 02:47:41.450 Morgantown, IN United States KTM
13 Josh Strang Josh Strang 02:48:01.659 Inverell, Australia Australia Beta
14 Cole Whitmer Cole Whitmer 02:48:03.230 Amity, PA United States GasGas
15 Colton Shields Colton Shields 02:48:21.870 Morganton, NC United States Husqvarna
16 Ben Kelley Ben Kelley 02:48:23.872 Harwinton, CT United States KTM
17 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 02:48:54.495 Millville, NJ United States Honda
18 Grant Baylor Grant Baylor 02:49:02.978 Belton, SC United States Kawasaki
19 Gavin Simon Gavin Simon 02:50:00.267 Donalds, SC United States Husqvarna
20 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 02:50:01.356 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
24 Korey Mcmahon Korey Mcmahon 02:54:08.540 Eildon KTM
150 Jonathan Girroir Jonathan Girroir 01:18:41.758 Southwick, MA United States KTM
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