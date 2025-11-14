2026 Progressive GNCC Racing Mason-Dixon: WXC Results
October 3, 2026
WXC Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Tayla Jones
|01:57:52.877
|Yass, Australia
|Honda
|2
|Becca N Sheets
|02:03:11.979
|Circleville, OH
|Yamaha
|3
|Ellie L Winland
|02:03:30.797
|Zanesville, OH
|Yamaha
|4
|Addison Harris
|02:04:40.780
|Smithfield, RI
|KTM
|5
|Kayla A Oneill
|02:05:41.970
|Greenwood Lake, NY
|Yamaha
|6
|Carly Lee
|02:06:30.174
|Millville, NJ
|KTM
|7
|Megan M Janyssek
|02:08:02.510
|Granite Falls, NC
|Yamaha
|8
|Emma Smith
|02:12:43.754
|Donalds, SC
|GasGas
|9
|Sheryl B Pratt
|02:20:37.819
|East Hampton, CT
|Husqvarna
|10
|Cate Nash
|02:25:01.292
|Princeton Junction, NJ
|Yamaha
|DNF
|Addison J Elliott
|00:00:00.000
|Lascassas, TN
|Kawasaki