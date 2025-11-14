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2026 Progressive GNCC Racing
Mason-Dixon: WXC Results

Mathews Farm
Mount Morris, PA United States
October 3, 2026

WXC Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Tayla Jones Tayla Jones 01:57:52.877 Yass, Australia Australia Honda
2 Becca N Sheets Becca N Sheets 02:03:11.979 Circleville, OH United States Yamaha
3 Ellie L Winland Ellie L Winland 02:03:30.797 Zanesville, OH United States Yamaha
4 Addison Harris Addison Harris 02:04:40.780 Smithfield, RI United States KTM
5 Kayla A Oneill Kayla A Oneill 02:05:41.970 Greenwood Lake, NY United States Yamaha
6 Carly Lee Carly Lee 02:06:30.174 Millville, NJ United States KTM
7 Megan M Janyssek Megan M Janyssek 02:08:02.510 Granite Falls, NC United States Yamaha
8 Emma Smith Emma Smith 02:12:43.754 Donalds, SC United States GasGas
9 Sheryl B Pratt Sheryl B Pratt 02:20:37.819 East Hampton, CT United States Husqvarna
10 Cate Nash Cate Nash 02:25:01.292 Princeton Junction, NJ United States Yamaha
DNF Addison J Elliott Addison J Elliott 00:00:00.000 Lascassas, TN United States Kawasaki
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