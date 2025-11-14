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2026 Progressive GNCC Racing
Mason-Dixon: Overall Results

Mathews Farm
Mount Morris, PA United States
October 3, 2026

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Craig Delong Craig Delong 02:44:40.099 Morgantown, PA United States Husqvarna
2 Jhak Walker Jhak Walker 02:44:55.533 Morrisonville, IL United States Beta
3 Michael Witkowski Michael Witkowski 02:46:19.879 North Liberty, IN United States Honda
4 Josh Strang Josh Strang 02:46:24.100 Inverell, Australia Australia Beta
5 Grant Baylor Grant Baylor 02:46:31.398 Belton, SC United States Kawasaki
6 Brody Johnson Brody Johnson 02:47:32.351 Landrum, SC United States Husqvarna
7 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 02:48:39.477 Cookeville, TN United States Honda
8 Gavin Simon Gavin Simon 02:48:41.158 Donalds, SC United States Husqvarna
9 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 02:49:44.456 Millville, NJ United States Honda
10 Kailub Russell Kailub Russell 02:49:51.658 Boonville, NC United States Yamaha
11 Lane Whitmer Lane Whitmer 02:50:09.059 Amity, PA United States GasGas
12 Cole Whitmer Cole Whitmer 02:50:14.699 Amity, PA United States GasGas
13 Hunter Smith Hunter Smith 02:50:17.611 Gainesville, TX United States Husqvarna
14 Colton Shields Colton Shields 02:50:18.539 Morganton, NC United States Husqvarna
15 Brayden Baisley Brayden Baisley 02:51:05.170 Crossville, TN United States Yamaha
16 Caleb R Wood Caleb R Wood 02:52:13.298 Donalds, SC United States Kawasaki
17 James Jenkins James Jenkins 02:52:22.210 House Springs, MO United States Husqvarna
18 Doc Smith Doc Smith 02:53:16.399 Bullard, TX United States KTM
19 Jiggs Fustini Jiggs Fustini 02:53:17.040 North Stonington, CT United States KTM
20 Ben Kelley Ben Kelley 02:53:37.310 Harwinton, CT United States KTM
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