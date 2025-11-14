2026 Progressive GNCC Racing Mason-Dixon: Overall Results
October 3, 2026
Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Craig Delong
|02:44:40.099
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|2
|Jhak Walker
|02:44:55.533
|Morrisonville, IL
|Beta
|3
|Michael Witkowski
|02:46:19.879
|North Liberty, IN
|Honda
|4
|Josh Strang
|02:46:24.100
|Inverell, Australia
|Beta
|5
|Grant Baylor
|02:46:31.398
|Belton, SC
|Kawasaki
|6
|Brody Johnson
|02:47:32.351
|Landrum, SC
|Husqvarna
|7
|Jordan Ashburn
|02:48:39.477
|Cookeville, TN
|Honda
|8
|Gavin Simon
|02:48:41.158
|Donalds, SC
|Husqvarna
|9
|Ryder Lafferty
|02:49:44.456
|Millville, NJ
|Honda
|10
|Kailub Russell
|02:49:51.658
|Boonville, NC
|Yamaha
|11
|Lane Whitmer
|02:50:09.059
|Amity, PA
|GasGas
|12
|Cole Whitmer
|02:50:14.699
|Amity, PA
|GasGas
|13
|Hunter Smith
|02:50:17.611
|Gainesville, TX
|Husqvarna
|14
|Colton Shields
|02:50:18.539
|Morganton, NC
|Husqvarna
|15
|Brayden Baisley
|02:51:05.170
|Crossville, TN
|Yamaha
|16
|Caleb R Wood
|02:52:13.298
|Donalds, SC
|Kawasaki
|17
|James Jenkins
|02:52:22.210
|House Springs, MO
|Husqvarna
|18
|Doc Smith
|02:53:16.399
|Bullard, TX
|KTM
|19
|Jiggs Fustini
|02:53:17.040
|North Stonington, CT
|KTM
|20
|Ben Kelley
|02:53:37.310
|Harwinton, CT
|KTM