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Sat Oct 3
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Sun Oct 4
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2026 Progressive GNCC Racing
Penton: XC2 Pro Results

Sunday Creek Raceway
Millfield, OH United States
September 19, 2026

XC2 Pro Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Angus Riordan Angus Riordan 02:28:05.050 Australia Australia Honda
2 Jhak Walker Jhak Walker 02:37:27.419 Morrisonville, IL United States Beta
3 Gavin Simon Gavin Simon 02:42:09.859 Bennington, VT United States Husqvarna
4 Brody Johnson Brody Johnson 02:48:48.824 Landrum, SC United States Husqvarna
5 Jason T Tino Jason T Tino 02:14:21.979 Phillipsburg, NJ United States KTM
6 Dylan T Dela Cruz Dylan T Dela Cruz 02:28:48.170 Virginia Beach, VA United States Beta
7 Cooper S Jones Cooper S Jones 00:47:03.899 Lawton, PA United States KTM
8 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 00:53:02.316 Erin, NY United States Husqvarna
9 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 00:26:42.276 Parkersburg, WV United States Honda
DNF Jonathan Johnson Jonathan Johnson 00:00:00.000 Landrum, SC United States Yamaha
DNF Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham 00:00:00.000 Murray City, OH United States Husqvarna
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