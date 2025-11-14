2026 Progressive GNCC Racing Penton: XC2 Pro Results
September 19, 2026
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Angus Riordan
|02:28:05.050
|Australia
|Honda
|2
|Jhak Walker
|02:37:27.419
|Morrisonville, IL
|Beta
|3
|Gavin Simon
|02:42:09.859
|Bennington, VT
|Husqvarna
|4
|Brody Johnson
|02:48:48.824
|Landrum, SC
|Husqvarna
|5
|Jason T Tino
|02:14:21.979
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|6
|Dylan T Dela Cruz
|02:28:48.170
|Virginia Beach, VA
|Beta
|7
|Cooper S Jones
|00:47:03.899
|Lawton, PA
|KTM
|8
|Toby D Cleveland
|00:53:02.316
|Erin, NY
|Husqvarna
|9
|Jason C Lipscomb
|00:26:42.276
|Parkersburg, WV
|Honda
|DNF
|Jonathan Johnson
|00:00:00.000
|Landrum, SC
|Yamaha
|DNF
|Joseph R Cunningham
|00:00:00.000
|Murray City, OH
|Husqvarna