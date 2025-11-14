2026 Progressive GNCC Racing Penton: Overall Results
September 19, 2026
Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Grant Davis
|02:23:26.380
|Meshoppen, PA
|KTM
|2
|Steward Baylor
|02:24:24.238
|Belton, SC
|Kawasaki
|3
|Jordan Ashburn
|02:25:51.918
|Cookeville, TN
|Honda
|4
|Angus Riordan
|02:28:05.050
|Australia
|Honda
|5
|Ben Kelley
|02:28:30.098
|Harwinton, CT
|KTM
|6
|Kailub Russell
|02:29:07.857
|Boonville, NC
|Yamaha
|7
|Michael Witkowski
|02:29:34.479
|North Liberty, IN
|Honda
|8
|Liam Draper
|02:29:35.852
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|9
|Grant Baylor
|02:35:54.540
|Belton, SC
|Kawasaki
|10
|Josh Toth
|02:37:11.596
|Winstead, CT
|Kawasaki
|11
|Jhak Walker
|02:37:27.419
|Morrisonville, IL
|Beta
|12
|Gavin Simon
|02:42:09.859
|Bennington, VT
|Husqvarna
|13
|Jiggs Fustini
|02:47:27.177
|North Stonington, CT
|KTM
|14
|Cole Whitmer
|02:48:37.552
|Amity, PA
|GasGas
|15
|Brody Johnson
|02:48:48.824
|Landrum, SC
|Husqvarna
|16
|Carlo C Clary
|02:50:56.999
|Aliquippa, PA
|GasGas
|17
|Colton Shields
|02:51:15.554
|Morganton, NC
|Husqvarna
|18
|Chase N Landers
|02:57:33.339
|Monterey, TN
|KTM
|19
|Ryder Lafferty
|03:01:36.399
|Millville, NJ
|Honda
|20
|Lane Whitmer
|02:06:23.899
|Amity, PA
|GasGas
|21
|Josh Strang
|02:13:21.059
|Inverell, Australia
|Beta
|23
|Craig Delong
|02:14:22.798
|Morgantown, PA
|Husqvarna