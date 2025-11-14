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2026 Progressive GNCC Racing
Penton: Overall Results

Sunday Creek Raceway
Millfield, OH United States
September 19, 2026

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Grant Davis Grant Davis 02:23:26.380 Meshoppen, PA United States KTM
2 Steward Baylor Steward Baylor 02:24:24.238 Belton, SC United States Kawasaki
3 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 02:25:51.918 Cookeville, TN United States Honda
4 Angus Riordan Angus Riordan 02:28:05.050 Australia Australia Honda
5 Ben Kelley Ben Kelley 02:28:30.098 Harwinton, CT United States KTM
6 Kailub Russell Kailub Russell 02:29:07.857 Boonville, NC United States Yamaha
7 Michael Witkowski Michael Witkowski 02:29:34.479 North Liberty, IN United States Honda
8 Liam Draper Liam Draper 02:29:35.852 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
9 Grant Baylor Grant Baylor 02:35:54.540 Belton, SC United States Kawasaki
10 Josh Toth Josh Toth 02:37:11.596 Winstead, CT United States Kawasaki
11 Jhak Walker Jhak Walker 02:37:27.419 Morrisonville, IL United States Beta
12 Gavin Simon Gavin Simon 02:42:09.859 Bennington, VT United States Husqvarna
13 Jiggs Fustini Jiggs Fustini 02:47:27.177 North Stonington, CT United States KTM
14 Cole Whitmer Cole Whitmer 02:48:37.552 Amity, PA United States GasGas
15 Brody Johnson Brody Johnson 02:48:48.824 Landrum, SC United States Husqvarna
16 Carlo C Clary Carlo C Clary 02:50:56.999 Aliquippa, PA United States GasGas
17 Colton Shields Colton Shields 02:51:15.554 Morganton, NC United States Husqvarna
18 Chase N Landers Chase N Landers 02:57:33.339 Monterey, TN United States KTM
19 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 03:01:36.399 Millville, NJ United States Honda
20 Lane Whitmer Lane Whitmer 02:06:23.899 Amity, PA United States GasGas
21 Josh Strang Josh Strang 02:13:21.059 Inverell, Australia Australia Beta
23 Craig Delong Craig Delong 02:14:22.798 Morgantown, PA United States Husqvarna
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