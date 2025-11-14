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XC2 Pro Race Results
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  2. Jason Tino
  3. Toby D Cleveland
Full Results
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GNCC
Buckwheat 100
Sat Nov 7
News
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Ironman: XC2 Pro Results

MODIFIED WEEKEND SCHEDULE
Ironman Raceway
Crawfordsville, IN United States
October 24, 2026

XC2 Pro Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Jhak Walker Jhak Walker 03:14:52.574 Morrisonville, IL United States Beta
2 Jason Tino Jason Tino 03:16:46.001 Phillipsburg, NJ United States KTM
3 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 03:17:40.092 Erin, NY United States Husqvarna
4 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 03:17:44.799 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
5 Angus Riordan Angus Riordan 03:20:26.850 Australia Australia Honda
6 Lyndon Snodgrass Lyndon Snodgrass 03:22:57.271 Australia Australia Yamaha
7 Brody Johnson Brody Johnson 03:32:19.059 Landrum, SC United States Husqvarna
8 Gavin Simon Gavin Simon 02:14:11.770 Donalds, SC United States Husqvarna
9 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 02:24:19.739 Parkersburg, WV United States Honda
10 Gage Hulsey Gage Hulsey 01:32:50.177 Park Hills, MO United States Kawasaki
11 Will C Sievenpiper Will C Sievenpiper 01:15:51.100 Cumming, GA United States Kawasaki
DNF Cooper S Jones Cooper S Jones 00:00:00.000 Lawton, PA United States KTM
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