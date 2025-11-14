2026 Progressive GNCC Racing Ironman: XC2 Pro Results MODIFIED WEEKEND SCHEDULE
October 24, 2026
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Jhak Walker
|03:14:52.574
|Morrisonville, IL
|Beta
|2
|Jason Tino
|03:16:46.001
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|3
|Toby D Cleveland
|03:17:40.092
|Erin, NY
|Husqvarna
|4
|Nicholas Defeo
|03:17:44.799
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|5
|Angus Riordan
|03:20:26.850
|Australia
|Honda
|6
|Lyndon Snodgrass
|03:22:57.271
|Australia
|Yamaha
|7
|Brody Johnson
|03:32:19.059
|Landrum, SC
|Husqvarna
|8
|Gavin Simon
|02:14:11.770
|Donalds, SC
|Husqvarna
|9
|Jason C Lipscomb
|02:24:19.739
|Parkersburg, WV
|Honda
|10
|Gage Hulsey
|01:32:50.177
|Park Hills, MO
|Kawasaki
|11
|Will C Sievenpiper
|01:15:51.100
|Cumming, GA
|Kawasaki
|DNF
|Cooper S Jones
|00:00:00.000
|Lawton, PA
|KTM