2026 Progressive GNCC Racing Ironman: Overall Results MODIFIED WEEKEND SCHEDULE
October 24, 2026
Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Kailub Russell
|03:09:42.690
|Boonville, NC
|Yamaha
|2
|Liam Draper
|03:11:09.730
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|3
|Michael Witkowski
|03:14:03.078
|North Liberty, IN
|Honda
|4
|Jhak Walker
|03:14:52.574
|Morrisonville, IL
|Beta
|5
|Craig Delong
|03:15:15.211
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|6
|Jordan Ashburn
|03:16:27.236
|Cookeville, TN
|Honda
|7
|Steward Baylor
|03:16:30.894
|Belton, SC
|Kawasaki
|8
|Jason Tino
|03:16:46.001
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|9
|Ryder Lafferty
|03:17:29.220
|Millville, NJ
|Honda
|10
|Toby D Cleveland
|03:17:40.092
|Erin, NY
|Husqvarna
|11
|Nicholas Defeo
|03:17:44.799
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|12
|Brayden Baisley
|03:18:28.252
|Crossville, TN
|Yamaha
|13
|Lane Whitmer
|03:19:15.413
|Amity, PA
|GasGas
|14
|Van M Adams
|03:19:17.918
|Morgantown, IN
|KTM
|15
|Colton Shields
|03:20:03.894
|Morganton, NC
|Husqvarna
|16
|Grant Davis
|03:20:07.294
|Meshoppen, PA
|KTM
|17
|James Jenkins
|03:20:09.559
|House Springs, MO
|Husqvarna
|18
|Jiggs Fustini
|03:20:16.812
|North Stonington, CT
|KTM
|19
|Angus Riordan
|03:20:26.850
|Australia
|Honda
|20
|Evan C Smith
|03:21:15.118
|Jefferson, GA
|KTM
|22
|Korey Mcmahon
|03:22:34.831
|Eildon
|KTM
|25
|Josh Strang
|03:25:46.179
|Inverell, Australia
|Beta
|39
|Ben Kelley
|03:36:12.970
|Harwinton, CT
|KTM
|49
|Grant Baylor
|02:42:05.833
|Belton, SC
|Kawasaki
|118
|Josh Toth
|02:16:12.616
|Winstead, CT
|Kawasaki