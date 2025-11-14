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Overall Race Results
  1. Kailub Russell
  2. Liam Draper
  3. Michael Witkowski
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Jason Tino
  3. Toby D Cleveland
Full Results
Upcoming
GNCC
Buckwheat 100
Sat Nov 7
News
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Ironman: Overall Results

MODIFIED WEEKEND SCHEDULE
Ironman Raceway
Crawfordsville, IN United States
October 24, 2026

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Kailub Russell Kailub Russell 03:09:42.690 Boonville, NC United States Yamaha
2 Liam Draper Liam Draper 03:11:09.730 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
3 Michael Witkowski Michael Witkowski 03:14:03.078 North Liberty, IN United States Honda
4 Jhak Walker Jhak Walker 03:14:52.574 Morrisonville, IL United States Beta
5 Craig Delong Craig Delong 03:15:15.211 Morgantown, PA United States Husqvarna
6 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 03:16:27.236 Cookeville, TN United States Honda
7 Steward Baylor Steward Baylor 03:16:30.894 Belton, SC United States Kawasaki
8 Jason Tino Jason Tino 03:16:46.001 Phillipsburg, NJ United States KTM
9 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 03:17:29.220 Millville, NJ United States Honda
10 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 03:17:40.092 Erin, NY United States Husqvarna
11 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 03:17:44.799 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
12 Brayden Baisley Brayden Baisley 03:18:28.252 Crossville, TN United States Yamaha
13 Lane Whitmer Lane Whitmer 03:19:15.413 Amity, PA United States GasGas
14 Van M Adams Van M Adams 03:19:17.918 Morgantown, IN United States KTM
15 Colton Shields Colton Shields 03:20:03.894 Morganton, NC United States Husqvarna
16 Grant Davis Grant Davis 03:20:07.294 Meshoppen, PA United States KTM
17 James Jenkins James Jenkins 03:20:09.559 House Springs, MO United States Husqvarna
18 Jiggs Fustini Jiggs Fustini 03:20:16.812 North Stonington, CT United States KTM
19 Angus Riordan Angus Riordan 03:20:26.850 Australia Australia Honda
20 Evan C Smith Evan C Smith 03:21:15.118 Jefferson, GA United States KTM
22 Korey Mcmahon Korey Mcmahon 03:22:34.831 Eildon KTM
25 Josh Strang Josh Strang 03:25:46.179 Inverell, Australia Australia Beta
39 Ben Kelley Ben Kelley 03:36:12.970 Harwinton, CT United States KTM
49 Grant Baylor Grant Baylor 02:42:05.833 Belton, SC United States Kawasaki
118 Josh Toth Josh Toth 02:16:12.616 Winstead, CT United States Kawasaki
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