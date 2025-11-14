Results Archive
2026 Progressive GNCC Racing
Big Buck: XC3 Pro-Am Results

MODIFIED WEEKEND SCHEDULE
Big Buck Farm
Union, SC United States
Live Now

XC3 Pro-Am Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 James Jenkins James Jenkins 03:25:49.660 House Springs, MO United States Yamaha
2 Luke Brown Luke Brown 03:42:47.907 Wellington Yamaha
3 Isaiah L Brown Isaiah L Brown 03:04:52.492 Belpre, OH United States Yamaha
4 Jayson T Crawford Jayson T Crawford 03:21:50.020 Rock Falls, IL United States Yamaha
5 James D Simpson James D Simpson 03:48:28.234 Wilmington, NC United States Yamaha
6 Easton Uplinger Easton Uplinger 02:23:16.380 Reynoldsville, PA United States KTM
7 Raley L Messer Raley L Messer 01:19:15.653 Beaver Dam, KY United States Beta
8 Tyler J Scheels Tyler J Scheels 01:34:08.290 Monterey, TN United States KTM
9 Huck Jenkins Huck Jenkins 00:35:00.491 House Springs, MO United States Yamaha
DNF James Churn Iii James Churn Iii 00:00:00.000 Annapolis, MD United States Husqvarna
