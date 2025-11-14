2026 Progressive GNCC Racing Big Buck: XC3 Pro-Am Results MODIFIED WEEKEND SCHEDULE
Live Now
XC3 Pro-Am Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|James Jenkins
|03:25:49.660
|House Springs, MO
|Yamaha
|2
|Luke Brown
|03:42:47.907
|Wellington
|Yamaha
|3
|Isaiah L Brown
|03:04:52.492
|Belpre, OH
|Yamaha
|4
|Jayson T Crawford
|03:21:50.020
|Rock Falls, IL
|Yamaha
|5
|James D Simpson
|03:48:28.234
|Wilmington, NC
|Yamaha
|6
|Easton Uplinger
|02:23:16.380
|Reynoldsville, PA
|KTM
|7
|Raley L Messer
|01:19:15.653
|Beaver Dam, KY
|Beta
|8
|Tyler J Scheels
|01:34:08.290
|Monterey, TN
|KTM
|9
|Huck Jenkins
|00:35:00.491
|House Springs, MO
|Yamaha
|DNF
|James Churn Iii
|00:00:00.000
|Annapolis, MD
|Husqvarna