The 2026 THOR Mini O's is nearing its conclusion at Gatorback Cycle Park. With supercross racing complete and motocross racing well underway, the remaining titles will be decided on Saturday, the final day of competition.
Before we close out another edition of one of the largest amateur motocross events in the world, here's a look back at all the champions crowned during the supercross portion of the week.
Reminder: You can catch the remaining action live on FloRacing, with coverage beginning at 7 a.m. Eastern/4 a.m. Pacific each day through Saturday.
Here are the SX champions by class. To view the full results, visit https://resultsmx.com/liveview/class.asp?c=all&e=341.
Follow along the live timing and results on the Vurbmoto Prospect app.
2026 THOR Mini O'S SX Champions
|Class
|No.
|Rider
|Bike
|125 (12-17) B/C
|#143
|Jaggar Townley
|Yamaha
|250 A
|#23
|Landon Gibson
|Triumph
|250 B
|#94
|Tanner Dorman
|Yamaha
|250 B Limited
|#32
|Chase Andersen
|Yamaha
|250 C
|#17
|Lincoln Green
|Kawasaki
|250 C Jr (12-17)
|#17
|Lincoln Green
|Kawasaki
|250 C Limited
|#17
|Lincoln Green
|Kawasaki
|250 Pro Sport
|#14
|Kane Bollasina
|Yamaha
|450 B
|#85
|Darren Pine
|Triumph
|450 B Limited
|#29
|McKayden Fitch
|KTM
|450 C
|#62
|Jagger Edgar
|Kawasaki
|450 C Limited
|#17
|Lincoln Green
|Kawasaki
|450 Pro Sport
|#34
|Grant McDonald
|KTM
|51cc (4-6) Limited
|#360
|Brecken Talmadge
|Cobra
|51cc (4-6) Shaft Dr Ltd
|#112
|Jensen Hutson
|Yamaha
|51cc (4-8) Limited
|#39
|Rivers Rice
|Cobra
|51cc (7-8) Limited
|#92
|Rydin Williams
|Cobra
|65cc (10-11)
|#311
|Jax Baker
|Cobra
|65cc (10-11) Limited
|#96
|Tucker Tix
|KTM
|65cc (7-11)
|#96
|Tucker Tix
|KTM
|65cc (7-9)
|#349
|Robert Fender
|Cobra
|65cc (7-9) Limited
|#1
|Kameron Buckman
|Husqvarna
|85cc (12-13)
|#4
|Jaydin Smart
|Yamaha
|85cc (12-13) Limited
|#25
|Nolan Cobb
|KTM
|85cc (9-11)
|#469
|Levi Leddy
|KTM
|85cc (9-11) Limited
|#37
|Lorenzo Ricken
|Husqvarna
|85cc (9-13)
|#4
|Jaydin Smart
|Yamaha
|Collegeboy (16-24)
|#404
|Riley Busse
|Yamaha
|Girls (11-16)
|#57
|Hannah Jamison
|Husqvarna
|Junior 25+
|#731
|Steve Roman
|Kawasaki
|Masters 50+
|#444
|Gregory Pamart
|Yamaha
|Masters 55+
|#31
|Barry Carsten
|Suzuki
|Mini Sr 1 (12-14)
|#4
|Jaydin Smart
|Yamaha
|Mini Sr 2 (13-15)
|#80
|Easton Kerby
|KTM
|Mini-E (4-8) Limited
|#9
|Cade Swartfager
|Cobra
|Schoolboy 1 (12-17) B/C
|#44
|Cooper Johnson
|Yamaha
|Schoolboy 2 (12-17) B/C
|#94
|Tanner Dorman
|Yamaha
|Senior 40+
|#13
|Martin Garcia
|KTM
|Senior 45+
|#113
|Martin Garcia
|KTM
|Supermini 1 (12-15)
|#810
|Tayce Morgan
|Kawasaki
|Supermini 2 (13-16)
|#630
|Mason Murdy
|KTM
|Vet 30+
|#3
|Kyle Swanson
|Yamaha
|Vet 35+
|#731
|Steve Roman
|Kawasaki
|Women 12+
|#23
|Mayla Herrick
|Honda
Steve Roman Cody Darr Screenshot 2026-11-27 at 1.24.59 PM Cody Darr Riley Busse Cody Darr Screenshot 2026-11-27 at 1.24.26 PM Cody Darr Mayla Herrick Cody Darr Tayce Morgan Cody Darr Landon Gibson Cody Darr Jaydin Smart Cody Darr Cade Swartfager Cody Darr Cooper and RJ Johnson Cody Darr Jagger Townley Cody Darr Tanner Dorman Cody Darr Hannah Jamison Cody Darr Robert Fender Cody Darr
Images by Cody Darr