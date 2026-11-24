Watch: 2027 KTM 250 and 450 SX-F Factory Edition Bike Intro - First Ride and Initial Thoughts
November 24, 2026, 11:00am
Kris Keefer and crew head to Fox Raceway at Pala to test the new KTM 250 and 450 SX-F Factory Editions.
Film/Edit/Images: Simon Cudby
250
In this video, Keefer breaks down the 250 FE and gives his thoughts on the bike. How much has the engine improved? How different is it from the stock 250 SX-F? How different is the feel from previous Factory Edition models?
450
Keefer is joined by Eddie Lauret and David Martinez to discuss the 450 machine. How different is it from the stock 450 SX-F? Is it a vet friendly bike?
2027 KTM 250 and 450 SX-F Factory Edition
KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-001 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-002 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-003 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-004 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-005 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-006 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-007 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-008 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-009 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-010 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-011 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-012 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-013 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-014 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-015 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-016 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-017 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-018 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-019 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-020 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-021 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-022 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-023 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-024 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-025 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-026 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-027 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-028 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-029 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-030 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-031 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-032 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-033 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-034 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-035 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-036 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-037 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-038 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-039 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-040 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-041 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-042 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-043 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-044 Simon Cudby KTM-BikeStaticsDetails-Nov2026-045 Simon Cudby