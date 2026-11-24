Has Kawasaki Built a Better KX450F?
November 24, 2026, 9:45am
Has Kawasaki made a better KX450F for 2027? Kris Keefer puts the bike through its paces and details all the changes, including a new frame, engine and suspension improvements and more.
Film/Edit: Simon Cudby
2027 Kawasaki KX450F
CUD_7291 Simon Cudby CUD_7297 Simon Cudby CUD_7300 Simon Cudby CUD_7303 Simon Cudby CUD_7307 Simon Cudby CUD_7309 Simon Cudby CUD_7317 Simon Cudby CUD_7319 Simon Cudby CUD_7323 Simon Cudby CUD_7326 Simon Cudby CUD_7332 Simon Cudby CUD_7338 Simon Cudby CUD_7347 Simon Cudby CUD_7348 Simon Cudby CUD_7349 Simon Cudby CUD_7356 Simon Cudby CUD_7359 Simon Cudby CUD_7365 Simon Cudby CUD_7366 Simon Cudby CUD_7367 Simon Cudby CUD_7385 Simon Cudby CUD_7386 Simon Cudby CUD_7394 Simon Cudby CUD_7395 Simon Cudby CUD_7399 Simon Cudby CUD_7410 Simon Cudby CUD_7423 Simon Cudby CUD_7428 Simon Cudby CUD_7430 Simon Cudby CUD_7431 Simon Cudby CUD_7432 Simon Cudby