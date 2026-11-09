Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing)
Round 13 (of 13) - Buckwheat 100 GNCC at CJ Raceway in Newburg, West Virginia
GNCC
Buckwheat 100 - Overall RaceNovember 7, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Kailub Russell
|02:42:30.939
|Boonville, NC
|Yamaha
|2
|Liam Draper
|02:42:32.699
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|3
|Grant Davis
|02:42:34.299
|Meshoppen, PA
|KTM
|4
|Michael Witkowski
|02:43:24.572
|North Liberty, IN
|Honda
|5
|Craig Delong
|02:44:06.011
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|6
|Jordan Ashburn
|02:45:30.537
|Cookeville, TN
|Honda
|7
|Angus Riordan
|02:45:35.259
|Australia
|Honda
|8
|Toby D Cleveland
|02:45:58.918
|Erin, NY
|Husqvarna
|9
|Jason Tino
|02:46:26.979
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|10
|Jhak Walker
|02:47:01.290
|Morrisonville, IL
|Beta
GNCC
Buckwheat 100 - XC2 Pro RaceNovember 7, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Angus Riordan
|02:45:35.259
|Australia
|Honda
|2
|Toby D Cleveland
|02:45:58.918
|Erin, NY
|Husqvarna
|3
|Jason Tino
|02:46:26.979
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|4
|Jhak Walker
|02:47:01.290
|Morrisonville, IL
|Beta
|5
|Lyndon Snodgrass
|02:47:22.259
|Australia
|Yamaha
|6
|Gavin Simon
|02:50:00.267
|Donalds, SC
|Husqvarna
|7
|Nicholas Defeo
|02:50:01.356
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|8
|Brody Johnson
|02:54:57.005
|Landrum, SC
|Husqvarna
|9
|Keihin Rupp
|02:55:02.419
|New Bethlehem, PA
|Kawasaki
|10
|Will C Sievenpiper
|02:57:17.410
|Cumming, GA
|Kawasaki
GNCC
Buckwheat 100 - WXC RaceNovember 7, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Korie Steede
|01:47:08.239
|Beloit, OH
|Husqvarna
|2
|Danielle McDonald
|01:47:40.739
|Parkes, NSW
|Yamaha
|3
|Brandy Richards
|01:48:19.574
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|4
|Jocelyn Barnes
|01:58:28.779
|Equinunk, PA
|Husqvarna
|5
|Ellie L Winland
|01:59:53.778
|Zanesville, OH
|Yamaha
|6
|Addison Harris
|02:00:23.195
|Smithfield, RI
|KTM
|7
|Carly Lee
|02:00:24.157
|Millville, NJ
|KTM
|8
|Lilley G Sheets
|02:00:26.930
|Fishersville, VA
|Yamaha
|9
|Elizabeth A Allen
|02:25:06.237
|Columbus, OH
|Triumph
|DNF
|Megan M Janyssek
|00:00:00.000
|Granite Falls, NC
|Yamaha
Championship Standings
Jordan Ashburn (Honda) claimed the 2026 Grand National Cross Country title.
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jordan Ashburn
|Cookeville, TN
|217
|2
|Liam Draper
|Auckland, New Zealand
|216
|3
|Steward Baylor
|Belton, SC
|193
|4
|Craig Delong
|Morgantown, PA
|175
|5
|Ben Kelley
|Harwinton, CT
|162
|6
|Kailub Russell
|Boonville, NC
|159
|7
|Michael Witkowski
|North Liberty, IN
|155
|8
|Grant Davis
|Meshoppen, PA
|141
|9
|Angus Riordan
|Australia
|133
|10
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|130
Angus Riordan (Honda) claimed the 2026 XC2 title.
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Angus Riordan
|Australia
|281
|2
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|269
|3
|Jason Tino
|Phillipsburg, NJ
|258
|4
|Brody Johnson
|Landrum, SC
|218
|5
|Gavin Simon
|Donalds, SC
|171
|6
|Toby D Cleveland
|Erin, NY
|168
|7
|Jason C Lipscomb
|Parkersburg, WV
|166
|8
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|120
|9
|Christopher T Parris
|Sugar Valley, GA
|54
|10
|Joseph R Cunningham
|Murray City, OH
|36
Brandy Richards (KTM) claimed the 2026 WXC title.
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|271
|2
|Korie Steede
|Beloit, OH
|258
|3
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|253
|4
|Carly Lee
|Millville, NJ
|156
|5
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|150
|6
|Jocelyn Barnes
|Equinunk, PA
|134
|7
|Elizabeth A Allen
|Columbus, OH
|131
|8
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|113
|9
|Addison Harris
|Smithfield, RI
|107
|10
|Emma Smith
|Donalds, SC
|68
Boost Mobile AUSX Supercross Championship
Round 3 (of 5) - AUS-X Open at GMHBA Stadium in South Geelong, Australia
Overall Results
Championship Standings
AMA EnduroCross
Round 4 (of 6) - Salt Lake City, Utah
Overall Results
Championship Standings
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|Ken Roczen (Suzuki)
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|Haiden Deegan (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|Cole Davies (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|Deacon Denno (Triumph)
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|Hunter Lawrence (Honda)
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|Cole Davies (Yamaha)
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|Lachlan Turner (Yamaha)
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|Levi Kitchen (Kawasaki)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|Jorge Prado (KTM)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|Kade Johnson (Kawasaki)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|Jeffrey Herlings (Honda)
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|Guillem Farres (Triumph)
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|Francisco Garcia (Kawasaki)
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|Daniela Guillén (GasGas)
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|Team Belgium (Lucas Coenen, Sacha Coenen, and Liam Everts)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|Jorge Prado (KTM, Spain)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|Guillem Farres (Triumph, Spain)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|Jeffrey Herlings (Honda, Netherlands)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|View Results
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|View Results
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|Landon Gibson (Husqvarna)
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|Full Results
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|Jordan Ashburn (Honda)
|GNCC
|Grand National Champion
|Jordan Ashburn (Honda)
|GNCC
|XC1
|Angus Rioran (Honda)
|GNCC
|XC2
|Brandy Richards (KTM)
|GNCC
|WXC
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|Ken Roczen (Suzuki)
|AUS-X Open
|SX1
|Cole Davies (Yamaha)
|AUS-X Open
|SX2
|Ryan Breece (Honda)
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|Team Italy
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|Andrea Verona (KTM, Italy)
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|Team USA
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|Brandy Richards (KTM, USA)
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|Dylan Wright (Honda)
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|Dylan Rempel (Honda)
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|Jamie Astudillo (GasGas)
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|WMX
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|Luciano Benavides (KTM)
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|Grant Davis (KTM)
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|Cooper Jones (KTM)
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|Trystan Hart (KTM)
|AMA National Hard Enduro Championship
|Pro1
|Billy Bolt (Husqvarna)
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class