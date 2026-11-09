Results Archive
GNCC
Buckwheat 100
News
Overall Race Results
  1. Kailub Russell
  2. Liam Draper
  3. Grant Davis
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Toby D Cleveland
  3. Jason Tino
Full Results
Full Schedule
Wake-Up Call

Wake-Up Call

November 9, 2026, 9:00am

Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing)

Round 13 (of 13) - Buckwheat 100 GNCC at CJ Raceway in Newburg, West Virginia

GNCC

Buckwheat 100 - Overall Race

November 7, 2026
CJ Raceway
Newburg, WV United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Kailub Russell Kailub Russell 02:42:30.939 Boonville, NC United States Yamaha
2 Liam Draper Liam Draper 02:42:32.699 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
3 Grant Davis Grant Davis 02:42:34.299 Meshoppen, PA United States KTM
4 Michael Witkowski Michael Witkowski 02:43:24.572 North Liberty, IN United States Honda
5 Craig Delong Craig Delong 02:44:06.011 Morgantown, PA United States Husqvarna
6 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 02:45:30.537 Cookeville, TN United States Honda
7 Angus Riordan Angus Riordan 02:45:35.259 Australia Australia Honda
8 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 02:45:58.918 Erin, NY United States Husqvarna
9 Jason Tino Jason Tino 02:46:26.979 Phillipsburg, NJ United States KTM
10 Jhak Walker Jhak Walker 02:47:01.290 Morrisonville, IL United States Beta
Full Results
Kailub Russell (Yamaha)
Kailub Russell (Yamaha) Mack Faint
GNCC

Buckwheat 100 - XC2 Pro Race

November 7, 2026
CJ Raceway
Newburg, WV United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Angus Riordan Angus Riordan 02:45:35.259 Australia Australia Honda
2 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 02:45:58.918 Erin, NY United States Husqvarna
3 Jason Tino Jason Tino 02:46:26.979 Phillipsburg, NJ United States KTM
4 Jhak Walker Jhak Walker 02:47:01.290 Morrisonville, IL United States Beta
5 Lyndon Snodgrass Lyndon Snodgrass 02:47:22.259 Australia Australia Yamaha
6 Gavin Simon Gavin Simon 02:50:00.267 Donalds, SC United States Husqvarna
7 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 02:50:01.356 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
8 Brody Johnson Brody Johnson 02:54:57.005 Landrum, SC United States Husqvarna
9 Keihin Rupp Keihin Rupp 02:55:02.419 New Bethlehem, PA United States Kawasaki
10 Will C Sievenpiper Will C Sievenpiper 02:57:17.410 Cumming, GA United States Kawasaki
Full Results
GNCC

Buckwheat 100 - WXC Race

November 7, 2026
CJ Raceway
Newburg, WV United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Korie Steede Korie Steede 01:47:08.239 Beloit, OH United States Husqvarna
2 Danielle McDonald Danielle McDonald 01:47:40.739 Parkes, NSW Australia Yamaha
3 Brandy Richards Brandy Richards 01:48:19.574 Lake Havasu City, AZ United States KTM
4 Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes 01:58:28.779 Equinunk, PA United States Husqvarna
5 Ellie L Winland Ellie L Winland 01:59:53.778 Zanesville, OH United States Yamaha
6 Addison Harris Addison Harris 02:00:23.195 Smithfield, RI United States KTM
7 Carly Lee Carly Lee 02:00:24.157 Millville, NJ United States KTM
8 Lilley G Sheets Lilley G Sheets 02:00:26.930 Fishersville, VA United States Yamaha
9 Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen 02:25:06.237 Columbus, OH United States Triumph
DNF Megan M Janyssek Megan M Janyssek 00:00:00.000 Granite Falls, NC United States Yamaha
Full Results

Championship Standings

Jordan Ashburn (Honda) claimed the 2026 Grand National Cross Country title.

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 217
2Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 216
3Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 193
4Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 175
5Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 162
6Kailub Russell Kailub Russell Boonville, NC United States 159
7Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 155
8Grant Davis Grant Davis Meshoppen, PA United States 141
9Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 133
10Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 130
Full Standings
Jordan Ashburn (Honda)
Jordan Ashburn (Honda) Mack Faint

Angus Riordan (Honda) claimed the 2026 XC2 title.

GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 281
2Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 269
3Jason Tino Jason Tino Phillipsburg, NJ United States 258
4Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 218
5Gavin Simon Gavin Simon Donalds, SC United States 171
6Toby D Cleveland Toby D Cleveland Erin, NY United States 168
7Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 166
8Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 120
9Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 54
10Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 36
Full Standings
Angus Riordan (Honda)
Angus Riordan (Honda) Mack Faint

Brandy Richards (KTM) claimed the 2026 WXC title.

GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 271
2Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 258
3Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 253
4Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 156
5Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 150
6Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 134
7Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen Columbus, OH United States 131
8Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 113
9Addison Harris Addison Harris Smithfield, RI United States 107
10Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 68
Full Standings
Brandy Richards (KTM)
Brandy Richards (KTM) Mack Faint

Boost Mobile AUSX Supercross Championship

Round 3 (of 5) - AUS-X Open at GMHBA Stadium in South Geelong, Australia

Overall Results

SX1 Results
SX1 Results
Ken Roczen (Suzuki)
Ken Roczen (Suzuki) Boost Mobile AUSX Supercross Championship
SX2 Results
SX2 Results
Cole Davies (Yamaha)
Cole Davies (Yamaha) Boost Mobile AUSX Supercross Championship

Championship Standings

SX1 Standings
SX1 Standings
SX2 Standings
SX2 Standings
SX3 Standings
SX3 Standings

AMA EnduroCross

Round 4 (of 6) - Salt Lake City, Utah

Overall Results

Championship Standings

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Ken Roczen (Suzuki)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Cole Davies (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
Deacon Denno (Triumph)Monster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
Hunter Lawrence (Honda)AMA Pro Motocross Championship450 Class
Cole Davies (Yamaha)AMA Pro Motocross Championship250 Class
Lachlan Turner (Yamaha)Women’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
Levi Kitchen (Kawasaki)SuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
Jorge Prado (KTM)SuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
Kade Johnson (Kawasaki)SuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
Jeffrey Herlings (Honda)FIM Motocross World ChampionshipMXGP
Guillem Farres (Triumph)FIM Motocross World ChampionshipMX2
Francisco Garcia (Kawasaki)FIM Motocross World ChampionshipEMX250
Daniela Guillén (GasGas)FIM Motocross World ChampionshipWMX
Team Belgium (Lucas Coenen, Sacha Coenen, and Liam Everts)Monster Energy FIM Motocross of NationsTeam
Jorge Prado (KTM, Spain)Monster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
Guillem Farres (Triumph, Spain)Monster Energy FIM Motocross of NationsMX2
Jeffrey Herlings (Honda, Netherlands)Monster Energy FIM Motocross of NationsOpen
View ResultsRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
View ResultsDaytona Vintage Supercross ResultsNA
Landon Gibson (Husqvarna)Loretta Lynn'sHorizon Award
Full ResultsLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
Jordan Ashburn (Honda)GNCCGrand National Champion
Jordan Ashburn (Honda)GNCCXC1
Angus Rioran (Honda)GNCCXC2
Brandy Richards (KTM)GNCCWXC
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
Ken Roczen (Suzuki)AUS-X OpenSX1
Cole Davies (Yamaha)AUS-X OpenSX2
Ryan Breece (Honda)AMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
Team ItalyInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
Andrea Verona (KTM, Italy)International Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
Team USAInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
Brandy Richards (KTM, USA)International Six Days Enduro (ISDE)Women's
Dylan Wright (Honda)Canadian Triple Crown (Motocross)450
Dylan Rempel (Honda)CanadianTriple Crown (Motocross)250
Jamie Astudillo (GasGas)CanadianTriple Crown (Motocross)WMX
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
Luciano Benavides (KTM)Dakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
Grant Davis (KTM)U.S. Sprint EnduroPro
Cooper Jones (KTM)U.S. Sprint EnduroPro 2
Trystan Hart (KTM)AMA National Hard Enduro ChampionshipPro1
Billy Bolt (Husqvarna)FIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class

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