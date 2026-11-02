Results Archive
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Overall Race Results
  1. Kailub Russell
  2. Liam Draper
  3. Michael Witkowski
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Jason Tino
  3. Toby D Cleveland
Full Results
Upcoming
GNCC
Buckwheat 100
Sat Nov 7
News
Full Schedule
Wake-Up Call

Wake-Up Call

November 2, 2026, 9:00am

Boost Mobile AUSX Supercross Championship

Round 2 (of 5) - North Harbour Stadium in Auckland, New Zealand

Overall Results

SX1 Results
SX1 Results
Ken Roczen (Suzuki)
Ken Roczen (Suzuki) Boost Mobile AUSX Supercross Championship
SX2 Results
SX2 Results
Cole Davies (Yamaha)
Cole Davies (Yamaha) Boost Mobile AUSX Supercross Championship
SX3 Results
SX3 Results

Championship Standings

SX1 Standings
SX1 Standings
SX2 Standings
SX2 Standings
SX3 Standings
SX3 Standings

Other Championship Standings

Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing)

Through Round 12 (of 13)

Championship Standings

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 202
2Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 193
3Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 191
4Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 159
5Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 157
6Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 137
7Kailub Russell Kailub Russell Boonville, NC United States 129
8Grant Davis Grant Davis Meshoppen, PA United States 120
9Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 119
10Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 119
Full Standings
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 251
2Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 251
3Jason Tino Jason Tino Phillipsburg, NJ United States 237
4Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 205
5Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 156
6Gavin Simon Gavin Simon Donalds, SC United States 156
7Toby D Cleveland Toby D Cleveland Erin, NY United States 143
8Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 106
9Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 54
10Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 36
Full Standings
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 265
2Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 249
3Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 249
4Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 156
5Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 150
6Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen Columbus, OH United States 119
7Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 116
8Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 113
9Addison Harris Addison Harris Smithfield, RI United States 92
10Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 68
Full Standings

AMA EnduroCross

Through Round 3 (of 6)

Championship Standings

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Ken Roczen (Suzuki)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Cole Davies (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
Deacon Denno (Triumph)Monster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
Hunter Lawrence (Honda)AMA Pro Motocross Championship450 Class
Cole Davies (Yamaha)AMA Pro Motocross Championship250 Class
Lachlan Turner (Yamaha)Women’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
Levi Kitchen (Kawasaki)SuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
Jorge Prado (KTM)SuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
Kade Johnson (Kawasaki)SuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
Jeffrey Herlings (Honda)FIM Motocross World ChampionshipMXGP
Guillem Farres (Triumph)FIM Motocross World ChampionshipMX2
Francisco Garcia (Kawasaki)FIM Motocross World ChampionshipEMX250
Daniela Guillén (GasGas)FIM Motocross World ChampionshipWMX
Team Belgium (Lucas Coenen, Sacha Coenen, and Liam Everts)Monster Energy FIM Motocross of NationsTeam
Jorge Prado (KTM, Spain)Monster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
Guillem Farres (Triumph, Spain)Monster Energy FIM Motocross of NationsMX2
Jeffrey Herlings (Honda, Netherlands)Monster Energy FIM Motocross of NationsOpen
View ResultsRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
View ResultsDaytona Vintage Supercross ResultsNA
Landon Gibson (Husqvarna)Loretta Lynn'sHorizon Award
Full ResultsLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
Ryan Breece (Honda)AMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
Team ItalyInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
Andrea Verona (KTM, Italy)International Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
Team USAInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
Brandy Richards (KTM, USA)International Six Days Enduro (ISDE)Women's
Dylan Wright (Honda)Canadian Triple Crown (Motocross)450
Dylan Rempel (Honda)CanadianTriple Crown (Motocross)250
Jamie Astudillo (GasGas)CanadianTriple Crown (Motocross)WMX
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
Luciano Benavides (KTM)Dakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
Grant Davis (KTM)U.S. Sprint EnduroPro
Cooper Jones (KTM)U.S. Sprint EnduroPro 2
Trystan Hart (KTM)AMA National Hard Enduro ChampionshipPro1
Billy Bolt (Husqvarna)FIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class

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