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Riding The All-New 15,000 RPM Ducati Desmo250 MX

October 29, 2026, 1:30pm

Do you like revving a bike? Ducati's brand-new Desmo250 MX brings an innovative valve-train design to the 250 four-stroke class, and that means a 15,000 RPM rev limit and an engine that still feels free when revved to the moon. Plus, Ducati's superb fit and finish. Can this bike compete at the top of the class? Kris Keefer hops on for a first ride.

Film/Edit: Simon Cudby 

Ducati Desmo250 MX

  • DucatiDesmo250MXIntro-001
    DucatiDesmo250MXIntro-001 Simon Cudby
  • DucatiDesmo250MXIntro-008
    DucatiDesmo250MXIntro-008 Simon Cudby
  • DucatiDesmo250MXIntro-012
    DucatiDesmo250MXIntro-012 Simon Cudby
  • DucatiDesmo250MXIntro-017
    DucatiDesmo250MXIntro-017 Simon Cudby
  • DucatiDesmo250MXIntro-018
    DucatiDesmo250MXIntro-018 Simon Cudby
  • DucatiDesmo250MXIntro-020
    DucatiDesmo250MXIntro-020 Simon Cudby
  • DucatiDesmo250MXIntro-023
    DucatiDesmo250MXIntro-023 Simon Cudby
  • DucatiDesmo250MXIntro-027
    DucatiDesmo250MXIntro-027 Simon Cudby
  • DucatiDesmo250MXIntro-038
    DucatiDesmo250MXIntro-038 Simon Cudby
  • DucatiDesmo250MXIntro-040
    DucatiDesmo250MXIntro-040 Simon Cudby
  • DucatiDesmo250MXIntro-051
    DucatiDesmo250MXIntro-051 Simon Cudby
  • DucatiDesmo250MXIntro-052
    DucatiDesmo250MXIntro-052 Simon Cudby
  • Event-DucatiDesmo250MX-Oct2026-022
    Event-DucatiDesmo250MX-Oct2026-022 Simon Cudby
  • Event-DucatiDesmo250MX-Oct2026-023
    Event-DucatiDesmo250MX-Oct2026-023 Simon Cudby
  • Event-DucatiDesmo250MX-Oct2026-024
    Event-DucatiDesmo250MX-Oct2026-024 Simon Cudby

Ducati Desmo250 MX in Action

  • Kris Keefer on the 2027 Ducati Desmo250 MX.
    Kris Keefer on the 2027 Ducati Desmo250 MX. Simon Cudby
  • Kris Keefer on the 2027 Ducati Desmo250 MX.
    Kris Keefer on the 2027 Ducati Desmo250 MX. Simon Cudby
  • Kris Keefer on the 2027 Ducati Desmo250 MX.
    Kris Keefer on the 2027 Ducati Desmo250 MX. Simon Cudby
  • Kris Keefer on the 2027 Ducati Desmo250 MX.
    Kris Keefer on the 2027 Ducati Desmo250 MX. Simon Cudby
  • Kris Keefer on the 2027 Ducati Desmo250 MX.
    Kris Keefer on the 2027 Ducati Desmo250 MX. Simon Cudby
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