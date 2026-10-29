Do you like revving a bike? Ducati's brand-new Desmo250 MX brings an innovative valve-train design to the 250 four-stroke class, and that means a 15,000 RPM rev limit and an engine that still feels free when revved to the moon. Plus, Ducati's superb fit and finish. Can this bike compete at the top of the class? Kris Keefer hops on for a first ride.

Film/Edit: Simon Cudby