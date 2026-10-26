Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing)
Round 12 (of 13) - Ironman Raceway in Crawfordsville, Indiana
GNCC
Ironman - Overall RaceOctober 24, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Kailub Russell
|03:09:42.690
|Boonville, NC
|Yamaha
|2
|Liam Draper
|03:11:09.730
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|3
|Michael Witkowski
|03:14:03.078
|North Liberty, IN
|Honda
|4
|Jhak Walker
|03:14:52.574
|Morrisonville, IL
|Beta
|5
|Craig Delong
|03:15:15.211
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|6
|Jordan Ashburn
|03:16:27.236
|Cookeville, TN
|Honda
|7
|Steward Baylor
|03:16:30.894
|Belton, SC
|Kawasaki
|8
|Jason Tino
|03:16:46.001
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|9
|Ryder Lafferty
|03:17:29.220
|Millville, NJ
|Honda
|10
|Toby D Cleveland
|03:17:40.092
|Erin, NY
|Husqvarna
GNCC
Ironman - XC2 Pro RaceOctober 24, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Jhak Walker
|03:14:52.574
|Morrisonville, IL
|Beta
|2
|Jason Tino
|03:16:46.001
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|3
|Toby D Cleveland
|03:17:40.092
|Erin, NY
|Husqvarna
|4
|Nicholas Defeo
|03:17:44.799
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|5
|Angus Riordan
|03:20:26.850
|Australia
|Honda
|6
|Lyndon Snodgrass
|03:22:57.271
|Australia
|Yamaha
|7
|Brody Johnson
|03:32:19.059
|Landrum, SC
|Husqvarna
|8
|Gavin Simon
|02:14:11.770
|Donalds, SC
|Husqvarna
|9
|Jason C Lipscomb
|02:24:19.739
|Parkersburg, WV
|Honda
|10
|Gage Hulsey
|01:32:50.177
|Park Hills, MO
|Kawasaki
GNCC
Ironman - WXC RaceOctober 24, 2026
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|2
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|Yamaha
|3
|Korie Steede
|Beloit, OH
|Husqvarna
|4
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|Honda
|5
|Megan M Janyssek
|Granite Falls, NC
|Yamaha
|6
|Addison Harris
|Smithfield, RI
|KTM
|7
|Carly Lee
|Millville, NJ
|KTM
|8
|Elizabeth A Allen
|Columbus, OH
|Triumph
|9
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|Yamaha
Championship Standings
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jordan Ashburn
|Cookeville, TN
|202
|2
|Steward Baylor
|Belton, SC
|193
|3
|Liam Draper
|Auckland, New Zealand
|191
|4
|Craig Delong
|Morgantown, PA
|159
|5
|Ben Kelley
|Harwinton, CT
|157
|6
|Michael Witkowski
|North Liberty, IN
|137
|7
|Kailub Russell
|Boonville, NC
|129
|8
|Grant Davis
|Meshoppen, PA
|120
|9
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|119
|10
|Angus Riordan
|Australia
|119
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Jhak Walker
|Morrisonville, IL
|251
|2
|Angus Riordan
|Australia
|251
|3
|Jason Tino
|Phillipsburg, NJ
|237
|4
|Brody Johnson
|Landrum, SC
|205
|5
|Jason C Lipscomb
|Parkersburg, WV
|156
|6
|Gavin Simon
|Donalds, SC
|156
|7
|Toby D Cleveland
|Erin, NY
|143
|8
|Nicholas Defeo
|Myrtle Beach, SC
|106
|9
|Christopher T Parris
|Sugar Valley, GA
|54
|10
|Joseph R Cunningham
|Murray City, OH
|36
GNCC
|Position
|Rider
|Hometown
|Points
|1
|Brandy Richards
|Lake Havasu City, AZ
|265
|2
|Korie Steede
|Beloit, OH
|249
|3
|Danielle McDonald
|Parkes, NSW
|249
|4
|Carly Lee
|Millville, NJ
|156
|5
|Lilley G Sheets
|Fishersville, VA
|150
|6
|Elizabeth A Allen
|Columbus, OH
|119
|7
|Jocelyn Barnes
|Equinunk, PA
|116
|8
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|113
|9
|Addison Harris
|Smithfield, RI
|92
|10
|Emma Smith
|Donalds, SC
|68
AMA EnduroCross
Championship Standings
|Position
|Rider
|Championship Points
|1
|Jonny Walker #1
|47
|2
|Ryder Leblond #513
|42
|3
|Trystan Hart #84
|40
|4
|Cooper Abbott #12
|38
|5
|Colton Haaker #10
|34
|6
|Cody Webb #2
|33
|7
|Braxton Hintze #53
|28
|8
|Tim Apolle #96
|27
|8
|Branden Petrie #99
|27
|10
|Nick Thompson #575
|23
Other Championship Standings
Boost Mobile AUSX Supercross Championship
Through Round 1 (of 5)
2026 Champions
|Rider
|Championship/Race
|Class
|Ken Roczen (Suzuki)
|Monster Energy AMA Supercross
|450SX
|Haiden Deegan (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX West Division
|Cole Davies (Yamaha)
|Monster Energy AMA Supercross
|250SX East Division
|Deacon Denno (Triumph)
|Monster Energy AMA Supercross
|SMX Next - Supercross
|Hunter Lawrence (Honda)
|AMA Pro Motocross Championship
|450 Class
|Cole Davies (Yamaha)
|AMA Pro Motocross Championship
|250 Class
|Lachlan Turner (Yamaha)
|Women’s Motocross (WMX) Championship
|WMX Class
|Levi Kitchen (Kawasaki)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|250SMX
|Jorge Prado (KTM)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|450SMX
|Kade Johnson (Kawasaki)
|SuperMotocross World Championship (SMX)
|SMX Next World All-Stars
|Jeffrey Herlings (Honda)
|FIM Motocross World Championship
|MXGP
|Guillem Farres (Triumph)
|FIM Motocross World Championship
|MX2
|Francisco Garcia (Kawasaki)
|FIM Motocross World Championship
|EMX250
|Daniela Guillén (GasGas)
|FIM Motocross World Championship
|WMX
|Team Belgium (Lucas Coenen, Sacha Coenen, and Liam Everts)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Team
|Jorge Prado (KTM, Spain)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MXGP
|Guillem Farres (Triumph, Spain)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|MX2
|Jeffrey Herlings (Honda, Netherlands)
|Monster Energy FIM Motocross of Nations
|Open
|View Results
|Ricky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) Result
|NA
|View Results
|Daytona Vintage Supercross Results
|NA
|Landon Gibson (Husqvarna)
|Loretta Lynn's
|Horizon Award
|Full Results
|Loretta Lynn's Results
|NA
|TBD
|Mini O's SX Results
|NA
|TBD
|Mini O's MX Results
|NA
|TBD
|GNCC
|Grand National Champion
|TBD
|GNCC
|XC1
|TBD
|GNCC
|XC2
|TBD
|GNCC
|XC3
|TBD
|GNCC
|WXC
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX1
|TBD
|Australian Supercross Championship
|SX2
|TBD
|AUS-X Open
|SX1
|TBD
|AUS-X Open
|SX2
|Ryan Breece (Honda)
|AMA Arenacross Championship
|Pro National Champion
|Team Italy
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Team
|Andrea Verona (KTM, Italy)
|International Six Days Enduro (ISDE)
|World Trophy Individual
|Team USA
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's World Trophy Team
|Brandy Richards (KTM, USA)
|International Six Days Enduro (ISDE)
|Women's
|Dylan Wright (Honda)
|Canadian Triple Crown (Motocross)
|450
|Dylan Rempel (Honda)
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|250
|Jamie Astudillo (GasGas)
|CanadianTriple Crown (Motocross)
|WMX
|TBD
|Paris Supercross
|King of Paris (SX1)
|TBD
|Paris Supercross
|Prince of Paris (SX2)
|Luciano Benavides (KTM)
|Dakar Rally
|Bike
|TBD
|EnduroCross
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro
|TBD
|U.S. Sprint Enduro
|Pro 2
|Trystan Hart (KTM)
|AMA National Hard Enduro Championship
|Pro1
|Billy Bolt (Husqvarna)
|FIM SuperEnduro World Championship
|Prestige Class
|TBD
|FIM Hard Enduro World Championship
|Prestige Class