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Wake-Up Call

Wake-Up Call

October 19, 2026, 10:30am

International Six Days Enduro (ISDE)

100th edition in Portugal

WORLD TROPHY CLASS

WOMEN WORLD TROPHY CLASS

TEAM FIM WORLD TROPHY

TEAM FIM JUNIOR WORLD TROPHY

TEAM WOMEN WORLD TROPHY CLASS

2026 Woman Trophy Team
2026 Woman Trophy Team Mary Rinnell

AMA EnduroCross

Round 2 (of 6) - Ford Idaho Center in Nampa, Idaho

Overall Results

PositionRiderMoto FinishesOlympic Points
1Trystan Hart #841-2-14
2Jonny Walker #12-1-47
3Ryder Leblond #5133-4-29
4Cooper Abbott #124-8-517
5Colton Haaker #106-5-718
6Braxton Hintze #537-6-619
7Cody Webb #25-3-1220
8Tim Apolle #968-12-323
9Branden Petrie #999-9-826
10James Flynn #5511-7-1028
Trystan Hart (KTM)
Trystan Hart (KTM) KTM

Championship Standings

PositionRiderChampionship Points
1Jonny Walker #147
2Ryder Leblond #51342
3Trystan Hart #8440
4Cooper Abbott #1238
5Colton Haaker #1034
6Cody Webb #233
7Braxton Hintze #5328
8Tim Apolle #9627
8Branden Petrie #9927
10Nick Thompson #57523

Other Championship Standings

Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing)

Through Round 10 (of 13)

Championship Standings

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 187
2Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 179
3Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 166
4Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 157
5Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 143
6Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 117
7Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 116
8Grant Davis Grant Davis Meshoppen, PA United States 115
9Grant Baylor Grant Baylor Belton, SC United States 114
10Josh Strang Josh Strang Inverell, Australia Australia 106
Full Standings
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 235
2Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 221
3Jason T Tino Jason T Tino Phillipsburg, NJ United States 212
4Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 191
5Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 144
6Gavin Simon Gavin Simon Donalds, SC United States 143
7Toby D Cleveland Toby D Cleveland Erin, NY United States 122
8Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 88
9Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 54
10Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 36
Full Standings
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 249
2Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 249
3Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 245
4Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 150
5Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 142
6Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 116
7Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen Columbus, OH United States 106
8Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 95
9Addison Harris Addison Harris Smithfield, RI United States 77
10Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 68
Full Standings

Boost Mobile AUSX Supercross Championship

Through Round 1 (of 5)

SX1 Results
SX1 Results
SX2 Results
SX2 Results
SX3 Results
SX3 Results

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Ken Roczen (Suzuki)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Cole Davies (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
Deacon Denno (Triumph)Monster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
Hunter Lawrence (Honda)AMA Pro Motocross Championship450 Class
Cole Davies (Yamaha)AMA Pro Motocross Championship250 Class
Lachlan Turner (Yamaha)Women’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
Levi Kitchen (Kawasaki)SuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
Jorge Prado (KTM)SuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
Kade Johnson (Kawasaki)SuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
Jeffrey Herlings (Honda)FIM Motocross World ChampionshipMXGP
Guillem Farres (Triumph)FIM Motocross World ChampionshipMX2
Francisco Garcia (Kawasaki)FIM Motocross World ChampionshipEMX250
Daniela Guillén (GasGas)FIM Motocross World ChampionshipWMX
Team Belgium (Lucas Coenen, Sacha Coenen, and Liam Everts)Monster Energy FIM Motocross of NationsTeam
Jorge Prado (KTM, Spain)Monster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
Guillem Farres (Triumph, Spain)Monster Energy FIM Motocross of NationsMX2
Jeffrey Herlings (Honda, Netherlands)Monster Energy FIM Motocross of NationsOpen
View ResultsRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
View ResultsDaytona Vintage Supercross ResultsNA
Landon Gibson (Husqvarna)Loretta Lynn'sHorizon Award
Full ResultsLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
Ryan Breece (Honda)AMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
Team ItalyInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
Andrea Verona (KTM, Italy)International Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
Team USAInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
Brandy Richards (KTM, USA)International Six Days Enduro (ISDE)Women's
Dylan Wright (Honda)Canadian Triple Crown (Motocross)450
Dylan Rempel (Honda)CanadianTriple Crown (Motocross)250
Jamie Astudillo (GasGas)CanadianTriple Crown (Motocross)WMX
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
Luciano Benavides (KTM)Dakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
Trystan Hart (KTM)AMA National Hard Enduro ChampionshipPro1
Billy Bolt (Husqvarna)FIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class

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