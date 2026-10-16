Brandon Croney was at High Point Raceway for the Red Bull Day in the Dirt Out East/Big Dave Vet Homecoming over the weekend to bench race and capture all of the action. From the GP Moto-X Country and Big Dave Vet Homecoming motocross gate drops, to the camaraderie between races, Croney captured it all.
Here are some of his best photos from the weekend. Follow Brandon Croney on Instagram: @_hyperfocusimages.
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