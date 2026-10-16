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Day in the Dirt Out East Photos

Day in the Dirt Out East Photos

October 16, 2026, 4:10pm

Brandon Croney was at High Point Raceway for the Red Bull Day in the Dirt Out East/Big Dave Vet Homecoming over the weekend to bench race and capture all of the action. From the GP Moto-X Country and Big Dave Vet Homecoming motocross gate drops, to the camaraderie between races, Croney captured it all.

Here are some of his best photos from the weekend. Follow Brandon Croney on Instagram: @_hyperfocusimages.

  • RACERX_HIGH_POINT_DITD
    RACERX_HIGH_POINT_DITD Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-1
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-1 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-10
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-10 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-11
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-11 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-12
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-12 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-13
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-13 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-2
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-2 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-3
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-3 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-4
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-4 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-5
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-5 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-6
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-6 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-7
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-7 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-8
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-8 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-9
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-9 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-14
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-14 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-15
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-15 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-16
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-16 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-18
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-18 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-19
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-19 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-20
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-20 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-21
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-21 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-23
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-23 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-25
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-25 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-26
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-26 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-27
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-27 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-28
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-28 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-29
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-29 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-30
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-30 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-31
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-31 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-32
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-32 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-33
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-33 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-34
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-34 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-35
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-35 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-36
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-36 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-37
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-37 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-38
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-38 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-39
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-39 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-4
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-4 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-40
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-40 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-41
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-41 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-42
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-42 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-43
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-43 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-44
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-44 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-45
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-45 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-49
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-49 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-50
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-50 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-51
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-51 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-52
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-52 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-53
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-53 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-54
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-54 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-55
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-55 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-57
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-57 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-58
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-58 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-59
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-59 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-60
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-60 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-61
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-61 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-63
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-63 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-64
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-64 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-66
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-66 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-67
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-67 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-68
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-68 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-69
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-69 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-70
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-70 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-71
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-71 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-72
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-72 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-73
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-73 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-74
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-74 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-75
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-75 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-76
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-76 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-77
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-77 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-78
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-78 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-79
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-79 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-80
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-80 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-81
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-81 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-82
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-82 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-83
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-83 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-100
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-100 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-101
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-101 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-102
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-102 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-103
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-103 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-104
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-104 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-105
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-105 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-106
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-106 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-34
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-34 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-35
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-35 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-36
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-36 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-84
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-84 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-85
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-85 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-86
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-86 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-87
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-87 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-88
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-88 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-90
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-90 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-91
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-91 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-92
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-92 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-93
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-93 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-94
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-94 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-95
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-95 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-96
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-96 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-97
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-97 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-98
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-98 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-99
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-99 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-107
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-107 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-108
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-108 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-109
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-109 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-110
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-110 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-111
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-111 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-112
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-112 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-116
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-116 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-118
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-118 Brandon Croney
  • RACERX_HIGH_POINT_DITD-121
    RACERX_HIGH_POINT_DITD-121 Brandon Croney

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