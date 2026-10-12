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Overall Race Results
  1. Craig Delong
  2. Jhak Walker
  3. Michael Witkowski
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Monster Energy FIM Motocross of Nations
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Nations Results
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Ironman
Sat Oct 24
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Wake-Up Call

Wake-Up Call

October 12, 2026, 9:30am

Day in the Dirt Out East 

High Point Raceway in Mt. Morris, Pennsylvania

Full Results

Other Championship Standings

Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing)

Through Round 10 (of 13)

Championship Standings

GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 249
2Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 249
3Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 245
4Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 150
5Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 142
Full Standings

Boost Mobile AUSX Supercross Championship

Through Round 1 (of 5)

SX1 Results
SX1 Results
SX2 Results
SX2 Results
SX3 Results
SX3 Results

AMA EnduroCross

Through Round 1 (of 6)

Championship Standings

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Ken Roczen (Suzuki)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Cole Davies (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
Deacon Denno (Triumph)Monster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
Hunter Lawrence (Honda)AMA Pro Motocross Championship450 Class
Cole Davies (Yamaha)AMA Pro Motocross Championship250 Class
Lachlan Turner (Yamaha)Women’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
Levi Kitchen (Kawasaki)SuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
Jorge Prado (KTM)SuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
Kade Johnson (Kawasaki)SuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
Jeffrey Herlings (Honda)FIM Motocross World ChampionshipMXGP
Guillem Farres (Triumph)FIM Motocross World ChampionshipMX2
Francisco Garcia (Kawasaki)FIM Motocross World ChampionshipEMX250
Daniela Guillén (GasGas)FIM Motocross World ChampionshipWMX
Team Belgium (Lucas Coenen, Sacha Coenen, and Liam Everts)Monster Energy FIM Motocross of NationsTeam
Jorge Prado (KTM, Spain)Monster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
Guillem Farres (Triumph, Spain)Monster Energy FIM Motocross of NationsMX2
Jeffrey Herlings (Honda, Netherlands)Monster Energy FIM Motocross of NationsOpen
View ResultsRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
View ResultsDaytona Vintage Supercross ResultsNA
Landon Gibson (Husqvarna)Loretta Lynn'sHorizon Award
Full ResultsLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
Ryan Breece (Honda)AMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
Dylan Wright (Honda)Canadian Triple Crown (Motocross)450
Dylan Rempel (Honda)CanadianTriple Crown (Motocross)250
Jamie Astudillo (GasGas)CanadianTriple Crown (Motocross)WMX
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
Luciano Benavides (KTM)Dakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
Trystan Hart (KTM)AMA National Hard Enduro ChampionshipPro1
Billy Bolt (Husqvarna)FIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class

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