Scott Lukaitis was at the Raceway Park in Englishtown, New Jersey, for the 50th Annual Race of Champions by Kawasaki (popularly known as KROC). Check out Scott's best photos from the weekend.
Images by Scott Lukaitis (@njmotocross on Instagram).
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