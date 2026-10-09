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50th Annual Race of Champions by Kawasaki Photos

50th Annual Race of Champions by Kawasaki Photos

October 9, 2026, 9:00am

Scott Lukaitis was at the Raceway Park in Englishtown, New Jersey, for the 50th Annual Race of Champions by Kawasaki (popularly known as KROC). Check out Scott's best photos from the weekend.

Images by Scott Lukaitis (@njmotocross on Instagram).

View results from all classes

  • balbuena_kroc_saturday_2026_rpmx_9792
    balbuena_kroc_saturday_2026_rpmx_9792
  • baldwin_kroc_friday_2026_rpmx_1500
    baldwin_kroc_friday_2026_rpmx_1500
  • batchelor_kroc_sunday_2026_rpmx_142
    batchelor_kroc_sunday_2026_rpmx_142
  • bennett_kroc_saturday_2026_rpmx_9450
    bennett_kroc_saturday_2026_rpmx_9450
  • bennett_rybasack_kroc_saturday_2026_rpmx_9448
    bennett_rybasack_kroc_saturday_2026_rpmx_9448
  • betts_kroc_sunday_2026_rpmx_416
    betts_kroc_sunday_2026_rpmx_416
  • betts_kroc_sunday_2026_rpmx_495
    betts_kroc_sunday_2026_rpmx_495
  • betts_lawton_kroc_sunday_2026_rpmx_059
    betts_lawton_kroc_sunday_2026_rpmx_059
  • bourque_kroc_saturday_2026_rpmx_10043
    bourque_kroc_saturday_2026_rpmx_10043
  • buckman_kroc_saturday_2026_rpmx_10004
    buckman_kroc_saturday_2026_rpmx_10004
  • buckman_kroc_saturday_2026_rpmx_9102
    buckman_kroc_saturday_2026_rpmx_9102
  • burlew_kroc_saturday_2026_rpmx_9222
    burlew_kroc_saturday_2026_rpmx_9222
  • byrne_kroc_saturday_2026_rpmx_10096
    byrne_kroc_saturday_2026_rpmx_10096
  • byrne_kroc_saturday_2026_rpmx_9189
    byrne_kroc_saturday_2026_rpmx_9189
  • carroll_kroc_friday_2026_rpmx_180
    carroll_kroc_friday_2026_rpmx_180
  • carroll_kroc_sunday_2026_rpmx_081
    carroll_kroc_sunday_2026_rpmx_081
  • carsten_kroc_saturday_2026_rpmx_9025
    carsten_kroc_saturday_2026_rpmx_9025
  • carsten_kroc_sunday_2026_rpmx_378
    carsten_kroc_sunday_2026_rpmx_378
  • christopher_kroc_friday_2026_rpmx_1509
    christopher_kroc_friday_2026_rpmx_1509
  • coppolino_kroc_friday_2026_rpmx_425
    coppolino_kroc_friday_2026_rpmx_425
  • coppolino_kroc_friday_2026_rpmx_509
    coppolino_kroc_friday_2026_rpmx_509
  • curry_kroc_friday_2026_rpmx_661
    curry_kroc_friday_2026_rpmx_661
  • dashiell_kroc_friday_2026_rpmx_1592
    dashiell_kroc_friday_2026_rpmx_1592
  • delowery_kroc_friday_2026_rpmx_1117
    delowery_kroc_friday_2026_rpmx_1117
  • delowery_kroc_saturday_2026_rpmx_10130
    delowery_kroc_saturday_2026_rpmx_10130
  • depinho_kroc_friday_2026_rpmx_563
    depinho_kroc_friday_2026_rpmx_563
  • depinho_kroc_saturday_2026_rpmx_9248
    depinho_kroc_saturday_2026_rpmx_9248
  • eldridge_kroc_friday_2026_rpmx_299
    eldridge_kroc_friday_2026_rpmx_299
  • fans_kroc_sunday_2026_rpmx_949
    fans_kroc_sunday_2026_rpmx_949
  • freestyleshow_wilson_burlew_lettieri_klaptosky_kroc_friday_2026_rpmx_1941
    freestyleshow_wilson_burlew_lettieri_klaptosky_kroc_friday_2026_rpmx_1941
  • freestyleshow_wilson_burlew_lettieri_klaptosky_kroc_friday_2026_rpmx_1961
    freestyleshow_wilson_burlew_lettieri_klaptosky_kroc_friday_2026_rpmx_1961
  • gennusa_kroc_saturday_2026_rpmx_9400
    gennusa_kroc_saturday_2026_rpmx_9400
  • gleason_kroc_friday_2026_rpmx_1525
    gleason_kroc_friday_2026_rpmx_1525
  • gurda_kroc_sunday_2026_rpmx_475
    gurda_kroc_sunday_2026_rpmx_475
  • harper_kroc_sunday_2026_rpmx_099
    harper_kroc_sunday_2026_rpmx_099
  • hickey_kroc_saturday_2026_rpmx_10153
    hickey_kroc_saturday_2026_rpmx_10153
  • hunter_kroc_saturday_2026_rpmx_10045
    hunter_kroc_saturday_2026_rpmx_10045
  • hunter_kroc_saturday_2026_rpmx_9127
    hunter_kroc_saturday_2026_rpmx_9127
  • irwin_kessler_kroc_saturday_2026_rpmx_9987
    irwin_kessler_kroc_saturday_2026_rpmx_9987
  • kish_kroc_friday_2026_rpmx_302
    kish_kroc_friday_2026_rpmx_302
  • klieshA
    klieshA
  • klieshA
    klieshA
  • kraft_kroc_friday_2026_rpmx_1282
    kraft_kroc_friday_2026_rpmx_1282
  • labouef_kroc_saturday_2026_rpmx_9269
    labouef_kroc_saturday_2026_rpmx_9269
  • lawton_ehlermann_kroc_sunday_2026_rpmx_075
    lawton_ehlermann_kroc_sunday_2026_rpmx_075
  • lawton_kroc_friday_2026_rpmx_1424
    lawton_kroc_friday_2026_rpmx_1424
  • leitzel_kroc_sunday_2026_rpmx_676
    leitzel_kroc_sunday_2026_rpmx_676
  • lonabaugh_kroc_saturday_2026_rpmx_9728
    lonabaugh_kroc_saturday_2026_rpmx_9728
  • lubaczewski_kroc_saturday_2026_rpmx_9501
    lubaczewski_kroc_saturday_2026_rpmx_9501
  • mcilvaine_kroc_saturday_2026_rpmx_9027
    mcilvaine_kroc_saturday_2026_rpmx_9027
  • mcpherson_kroc_friday_2026_rpmx_220
    mcpherson_kroc_friday_2026_rpmx_220
  • mcpherson_kroc_saturday_2026_rpmx_8953
    mcpherson_kroc_saturday_2026_rpmx_8953
  • neto_kroc_friday_2026_rpmx_1236
    neto_kroc_friday_2026_rpmx_1236
  • neto_kroc_friday_2026_rpmx_1236
    neto_kroc_friday_2026_rpmx_1236
  • nicoletti_kroc_saturday_2026_rpmx_9052
    nicoletti_kroc_saturday_2026_rpmx_9052
  • nicoletti_kroc_sunday_2026_rpmx_133
    nicoletti_kroc_sunday_2026_rpmx_133
  • osner_kroc_friday_2026_rpmx_388
    osner_kroc_friday_2026_rpmx_388
  • pamart_kroc_friday_2026_rpmx_1562
    pamart_kroc_friday_2026_rpmx_1562
  • podium_carroll_kroc_sunday_2026_rpmx_784
    podium_carroll_kroc_sunday_2026_rpmx_784
  • podium_carsten_betts_gurda_kroc_sunday_2026_rpmx_1012
    podium_carsten_betts_gurda_kroc_sunday_2026_rpmx_1012
  • podium_delowery_baldwin_gesualdo_fast50s_kroc_sunday_2026_rpmx_568
    podium_delowery_baldwin_gesualdo_fast50s_kroc_sunday_2026_rpmx_568
  • podium_delowery_weiss_fast50s_kroc_sunday_2026_rpmx_566
    podium_delowery_weiss_fast50s_kroc_sunday_2026_rpmx_566
  • podium_labouef_mcpherson_gleason_topgun_montgomeryville_kroc_sunday_2026_rpmx_823
    podium_labouef_mcpherson_gleason_topgun_montgomeryville_kroc_sunday_2026_rpmx_823
  • podium_nicoletti_kingofvets_kroc_sunday_2026_rpmx_603
    podium_nicoletti_kingofvets_kroc_sunday_2026_rpmx_603
  • podium_randanella_carroll_nicoletti_kroc_sunday_2026_rpmx_783
    podium_randanella_carroll_nicoletti_kroc_sunday_2026_rpmx_783
  • powers_kroc_friday_2026_rpmx_1250
    powers_kroc_friday_2026_rpmx_1250
  • randanella_carroll_kroc_sunday_2026_rpmx_038
    randanella_carroll_kroc_sunday_2026_rpmx_038
  • randanella_carroll_kroc_sunday_2026_rpmx_216
    randanella_carroll_kroc_sunday_2026_rpmx_216
  • randanella_kroc_sunday_2026_rpmx_203
    randanella_kroc_sunday_2026_rpmx_203
  • randanella_kroc_sunday_2026_rpmx_224
    randanella_kroc_sunday_2026_rpmx_224
  • randanella_kroc_sunday_2026_rpmx_669
    randanella_kroc_sunday_2026_rpmx_669
  • randanella_kroc_sunday_2026_rpmx_669
    randanella_kroc_sunday_2026_rpmx_669
  • roth_kroc_saturday_2026_rpmx_9091
    roth_kroc_saturday_2026_rpmx_9091
  • roth_kroc_saturday_2026_rpmx_9091
    roth_kroc_saturday_2026_rpmx_9091
  • santiago_kroc_saturday_2026_rpmx_9300
    santiago_kroc_saturday_2026_rpmx_9300
  • schmidt_kroc_friday_2026_rpmx_033
    schmidt_kroc_friday_2026_rpmx_033
  • schneider_kroc_saturday_2026_rpmx_9880
    schneider_kroc_saturday_2026_rpmx_9880
  • schneider_kroc_saturday_2026_rpmx_9880
    schneider_kroc_saturday_2026_rpmx_9880
  • sheppard_kroc_friday_2026_rpmx_440
    sheppard_kroc_friday_2026_rpmx_440
  • sladovnik_kroc_friday_2026_rpmx_1105
    sladovnik_kroc_friday_2026_rpmx_1105
  • snyder_kroc_sunday_2026_rpmx_737
    snyder_kroc_sunday_2026_rpmx_737
  • start_kroc_friday_2026_rpmx_1234
    start_kroc_friday_2026_rpmx_1234
  • start_kroc_friday_2026_rpmx_324
    start_kroc_friday_2026_rpmx_324
  • start_kroc_sunday_2026_rpmx_032
    start_kroc_sunday_2026_rpmx_032
  • sztancsik_kroc_saturday_2026_rpmx_9828
    sztancsik_kroc_saturday_2026_rpmx_9828
  • talmadge_kroc_saturday_2026_rpmx_9453
    talmadge_kroc_saturday_2026_rpmx_9453
  • terwilliger_kroc_saturday_2026_rpmx_9511
    terwilliger_kroc_saturday_2026_rpmx_9511
  • tucker_kroc_saturday_2026_rpmx_10125
    tucker_kroc_saturday_2026_rpmx_10125
  • vagele_kroc_friday_2026_rpmx_1266
    vagele_kroc_friday_2026_rpmx_1266
  • vagele_kroc_saturday_2026_rpmx_10180
    vagele_kroc_saturday_2026_rpmx_10180
  • vagele_kroc_saturday_2026_rpmx_9876
    vagele_kroc_saturday_2026_rpmx_9876
  • weiss_kroc_friday_2026_rpmx_096
    weiss_kroc_friday_2026_rpmx_096
  • weiss_kroc_saturday_2026_rpmx_9009
    weiss_kroc_saturday_2026_rpmx_9009
  • whip_carroll_kroc_friday_2026_rpmx_1830
    whip_carroll_kroc_friday_2026_rpmx_1830
  • whip_carroll_kroc_friday_2026_rpmx_1841
    whip_carroll_kroc_friday_2026_rpmx_1841
  • wozney_kroc_saturday_2026_rpmx_9088
    wozney_kroc_saturday_2026_rpmx_9088
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