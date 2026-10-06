Ray Archer was in Ernée, France, for the 2026 Monster Energy FIM Motocross of Nations. Archer captured all the action from the 79th edition of MXoN, covering everything from the pit scene to the qualifying hot laps, to the points-paying motos.
Here are some of Archer's best photos from France.
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