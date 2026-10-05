Watch: Motocross of Nations Post-Race Press Conference Interviews
October 5, 2026, 9:50am
Following the conclusion of the Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN) in France, the three riders from the all three podium finishing countries (plus their team managers) spoke to the media about the race.
Featured riders include:
1. Team Belgium: Lucas and Sacha Coenen and Liam Everts
2. Team Spain: Jorge Prado, Guillem Farres, and Francisco Garcia
3. Netherlands: Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, and Roan Van De Moosdijk
Results
Individual Race Results
MXoN
|Rider
|Class
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Romain Febvre
|35:15.189
|0.000
|Kawasaki
|2
|Jorge Prado
|35:25.019
|9.830
|KTM
|3
|Lucas Coenen
|35:31.578
|16.389
|KTM
|4
|Guillem Farres
|35:42.547
|27.358
|Triumph
|5
|Jan Pancar
|35:48.527
|33.338
|KTM
MXoN
|Rider
|Class
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|35:23.925
|0.000
|Honda
|2
|Andrea Adamo
|35:59.807
|35.882
|KTM
|3
|Pauls Jonass
|36:01.005
|37.080
|Kawasaki
|4
|Liam Everts
|36:01.381
|37.456
|Husqvarna
|5
|Guillem Farres
|36:15.814
|51.889
|Triumph
MXoN
|Rider
|Class
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|35:15.127
|0.000
|Honda
|2
|Jorge Prado
|35:27.162
|12.035
|KTM
|3
|Romain Febvre
|35:33.684
|18.557
|Kawasaki
|4
|Liam Everts
|35:39.464
|24.337
|Husqvarna
|5
|Lucas Coenen
|35:46.383
|31.256
|KTM
Overall Team Results
MXoN
|Rider
|Points
|Race
|Class
|Bike
|1
|
Belgium
|23
|Lucas Coenen
|3
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MXGP
|KTM
|Liam Everts
|4
|Race 2 (MX2 + Open)
|Open
|Husqvarna
|Liam Everts
|4
|Race 3 (MXGP + Open)
|Open
|Husqvarna
|Lucas Coenen
|5
|Race 3 (MXGP + Open)
|MXGP
|KTM
|Sacha Coenen
|7
|Race 2 (MX2 + Open)
|MX2
|KTM
|Sacha Coenen
|12
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MX2
|KTM
|2
|
Spain
|26
|Jorge Prado
|2
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MXGP
|KTM
|Jorge Prado
|2
|Race 3 (MXGP + Open)
|MXGP
|KTM
|Guillem Farres
|4
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MX2
|Triumph
|Guillem Farres
|5
|Race 2 (MX2 + Open)
|MX2
|Triumph
|Francisco Garcia
|13
|Race 3 (MXGP + Open)
|Open
|Kawasaki
|Francisco Garcia
|36
|Race 2 (MX2 + Open)
|Open
|Kawasaki
|3
|
The Netherlands
|34
|Jeffrey Herlings
|1
|Race 2 (MX2 + Open)
|Open
|Honda
|Jeffrey Herlings
|1
|Race 3 (MXGP + Open)
|Open
|Honda
|Roan Van De Moosdijk
|9
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MXGP
|KTM
|Glenn Coldenhoff
|9
|Race 2 (MX2 + Open)
|MX2
|Yamaha
|Glenn Coldenhoff
|14
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MX2
|Yamaha
|Roan Van De Moosdijk
|18
|Race 3 (MXGP + Open)
|MXGP
|KTM
Individual Class Results
MXoN
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Jorge Prado
|2 - 2
|KTM
|2
|Romain Febvre
|1 - 3
|Kawasaki
|3
|Lucas Coenen
|3 - 5
|KTM
|4
|Jan Pancar
|5 - 7
|KTM
|5
|Alberto Forato
|6 - 12
|Fantic
MXoN
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Guillem Farres
|4 - 5
|Triumph
|2
|Camden McLellan
|7 - 8
|Triumph
|3
|Sacha Coenen
|12 - 7
|KTM
|4
|Glenn Coldenhoff
|14 - 9
|Yamaha
|5
|Jeremy Seewer
|15 - 13
|KTM
MXoN
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|1 - 1
|Honda
|2
|Liam Everts
|4 - 4
|Husqvarna
|3
|Pauls Jonass
|3 - 8
|Kawasaki
|4
|Cooper Webb
|6 - 6
|Husqvarna
|5
|Ben Watson
|10 - 9
|Triumph