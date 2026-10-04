Watch: Motocross of Nations Sunday Race Highlights and Results
October 4, 2026, 2:30pm
The 2026 Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN) is done and dusted.
Check out the race highlights—and results—from Sunday as Team Belgium is crowned 2026 MXoN Champions.
Results
Individual Race Results
MXoN
|Rider
|Class
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Romain Febvre
|35:15.189
|0.000
|Kawasaki
|2
|Jorge Prado
|35:25.019
|9.830
|KTM
|3
|Lucas Coenen
|35:31.578
|16.389
|KTM
|4
|Guillem Farres
|35:42.547
|27.358
|Triumph
|5
|Jan Pancar
|35:48.527
|33.338
|KTM
MXoN
|Rider
|Class
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|35:23.925
|0.000
|Honda
|2
|Andrea Adamo
|35:59.807
|35.882
|KTM
|3
|Pauls Jonass
|36:01.005
|37.080
|Kawasaki
|4
|Liam Everts
|36:01.381
|37.456
|Husqvarna
|5
|Guillem Farres
|36:15.814
|51.889
|Triumph
MXoN
|Rider
|Class
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|35:15.127
|0.000
|Honda
|2
|Jorge Prado
|35:27.162
|12.035
|KTM
|3
|Romain Febvre
|35:33.684
|18.557
|Kawasaki
|4
|Liam Everts
|35:39.464
|24.337
|Husqvarna
|5
|Lucas Coenen
|35:46.383
|31.256
|KTM
Overall Team Results
MXoN
|Rider
|Points
|Race
|Class
|Bike
|1
|
Belgium
|23
|Lucas Coenen
|3
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MXGP
|KTM
|Liam Everts
|4
|Race 2 (MX2 + Open)
|Open
|Husqvarna
|Liam Everts
|4
|Race 3 (MXGP + Open)
|Open
|Husqvarna
|Lucas Coenen
|5
|Race 3 (MXGP + Open)
|MXGP
|KTM
|Sacha Coenen
|7
|Race 2 (MX2 + Open)
|MX2
|KTM
|Sacha Coenen
|12
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MX2
|KTM
|2
|
Spain
|26
|Jorge Prado
|2
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MXGP
|KTM
|Jorge Prado
|2
|Race 3 (MXGP + Open)
|MXGP
|KTM
|Guillem Farres
|4
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MX2
|Triumph
|Guillem Farres
|5
|Race 2 (MX2 + Open)
|MX2
|Triumph
|Francisco Garcia
|13
|Race 3 (MXGP + Open)
|Open
|Kawasaki
|Francisco Garcia
|36
|Race 2 (MX2 + Open)
|Open
|Kawasaki
|3
|
The Netherlands
|34
|Jeffrey Herlings
|1
|Race 2 (MX2 + Open)
|Open
|Honda
|Jeffrey Herlings
|1
|Race 3 (MXGP + Open)
|Open
|Honda
|Roan Van De Moosdijk
|9
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MXGP
|KTM
|Glenn Coldenhoff
|9
|Race 2 (MX2 + Open)
|MX2
|Yamaha
|Glenn Coldenhoff
|14
|Race 1 (MXGP + MX2)
|MX2
|Yamaha
|Roan Van De Moosdijk
|18
|Race 3 (MXGP + Open)
|MXGP
|KTM
Individual Class Results
MXoN
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Jorge Prado
|2 - 2
|KTM
|2
|Romain Febvre
|1 - 3
|Kawasaki
|3
|Lucas Coenen
|3 - 5
|KTM
|4
|Jan Pancar
|5 - 7
|KTM
|5
|Alberto Forato
|6 - 12
|Fantic
MXoN
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Guillem Farres
|4 - 5
|Triumph
|2
|Camden McLellan
|7 - 8
|Triumph
|3
|Sacha Coenen
|12 - 7
|KTM
|4
|Glenn Coldenhoff
|14 - 9
|Yamaha
|5
|Jeremy Seewer
|15 - 13
|KTM
MXoN
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|1 - 1
|Honda
|2
|Liam Everts
|4 - 4
|Husqvarna
|3
|Pauls Jonass
|3 - 8
|Kawasaki
|4
|Cooper Webb
|6 - 6
|Husqvarna
|5
|Ben Watson
|10 - 9
|Triumph