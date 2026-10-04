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Watch: Motocross of Nations Sunday Race Highlights and Results

October 4, 2026, 2:30pm
Ernée, France Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN)Motocross of Nations

The 2026 Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN) is done and dusted.

Check out the race highlights—and results—from Sunday as Team Belgium is crowned 2026 MXoN Champions.

Results

Individual Race Results

MXoN

Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN) - Combined Race 1 (MXGP + MX2)

October 4, 2026
Ernée
Ernée, France France
RiderClass Time Interval Best Lap Bike
1 Romain Febvre Romain Febvre 35:15.189 0.000 Kawasaki
2 Jorge Prado Jorge Prado 35:25.019 9.830 KTM
3 Lucas Coenen Lucas Coenen 35:31.578 16.389 KTM
4 Guillem Farres Guillem Farres 35:42.547 27.358 Triumph
5 Jan Pancar Jan Pancar 35:48.527 33.338 KTM
Full Results
MXoN

Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN) - Combined Race 2 (MX2 + Open)

October 4, 2026
Ernée
Ernée, France France
RiderClass Time Interval Best Lap Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 35:23.925 0.000 Honda
2 Andrea Adamo Andrea Adamo 35:59.807 35.882 KTM
3 Pauls Jonass Pauls Jonass 36:01.005 37.080 Kawasaki
4 Liam Everts Liam Everts 36:01.381 37.456 Husqvarna
5 Guillem Farres Guillem Farres 36:15.814 51.889 Triumph
Full Results
MXoN

Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN) - Combined Race 3 (MXGP + Open)

October 4, 2026
Ernée
Ernée, France France
RiderClass Time Interval Best Lap Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 35:15.127 0.000 Honda
2 Jorge Prado Jorge Prado 35:27.162 12.035 KTM
3 Romain Febvre Romain Febvre 35:33.684 18.557 Kawasaki
4 Liam Everts Liam Everts 35:39.464 24.337 Husqvarna
5 Lucas Coenen Lucas Coenen 35:46.383 31.256 KTM
Full Results

Overall Team Results

MXoN

Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN) - Combined

October 4, 2026
Ernée
Ernée, France France
Rider Points Race Class Bike
1
Belgium
Belgium 		23
Lucas Coenen 3 Race 1 (MXGP + MX2) MXGP KTM
Liam Everts 4 Race 2 (MX2 + Open) Open Husqvarna
Liam Everts 4 Race 3 (MXGP + Open) Open Husqvarna
Lucas Coenen 5 Race 3 (MXGP + Open) MXGP KTM
Sacha Coenen 7 Race 2 (MX2 + Open) MX2 KTM
Sacha Coenen 12 Race 1 (MXGP + MX2) MX2 KTM
2
Spain
Spain 		26
Jorge Prado 2 Race 1 (MXGP + MX2) MXGP KTM
Jorge Prado 2 Race 3 (MXGP + Open) MXGP KTM
Guillem Farres 4 Race 1 (MXGP + MX2) MX2 Triumph
Guillem Farres 5 Race 2 (MX2 + Open) MX2 Triumph
Francisco Garcia 13 Race 3 (MXGP + Open) Open Kawasaki
Francisco Garcia 36 Race 2 (MX2 + Open) Open Kawasaki
3
The Netherlands
The Netherlands 		34
Jeffrey Herlings 1 Race 2 (MX2 + Open) Open Honda
Jeffrey Herlings 1 Race 3 (MXGP + Open) Open Honda
Roan Van De Moosdijk 9 Race 1 (MXGP + MX2) MXGP KTM
Glenn Coldenhoff 9 Race 2 (MX2 + Open) MX2 Yamaha
Glenn Coldenhoff 14 Race 1 (MXGP + MX2) MX2 Yamaha
Roan Van De Moosdijk 18 Race 3 (MXGP + Open) MXGP KTM
Full Results
Team Belgium claims the 2026 Monster Energy FIM Motocross of Nations win!
Team Belgium claims the 2026 Monster Energy FIM Motocross of Nations win! Ray Archer

Individual Class Results

MXoN

Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN) - MXGP

October 4, 2026
Ernée
Ernée, France France
Rider Motos Bike
1 Jorge Prado Jorge Prado 2 - 2 KTM
2 Romain Febvre Romain Febvre 1 - 3 Kawasaki
3 Lucas Coenen Lucas Coenen 3 - 5 KTM
4 Jan Pancar Jan Pancar 5 - 7 KTM
5 Alberto Forato Alberto Forato 6 - 12 Fantic
Full Results
MXoN

Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN) - MX2

October 4, 2026
Ernée
Ernée, France France
Rider Motos Bike
1 Guillem Farres Guillem Farres 4 - 5 Triumph
2 Camden McLellan Camden McLellan 7 - 8 Triumph
3 Sacha Coenen Sacha Coenen 12 - 7 KTM
4 Glenn Coldenhoff Glenn Coldenhoff 14 - 9 Yamaha
5 Jeremy Seewer Jeremy Seewer 15 - 13 KTM
Full Results
MXoN

Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN) - Open

October 4, 2026
Ernée
Ernée, France France
Rider Motos Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 1 - 1 Honda
2 Liam Everts Liam Everts 4 - 4 Husqvarna
3 Pauls Jonass Pauls Jonass 3 - 8 Kawasaki
4 Cooper Webb Cooper Webb 6 - 6 Husqvarna
5 Ben Watson Ben Watson 10 - 9 Triumph
Full Results
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