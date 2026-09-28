Results Archive
GNCC
The John Penton
News
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Steward Baylor
  3. Jordan Ashburn
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Gavin Simon
Full Results
SuperMotocross
SMX Playoff 2
News
250SMX Results
  1. Julien Beaumer
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Levi Kitchen
Full Results
450SMX Results
  1. Jorge Prado
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
MXGP of
Australia
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Liam Everts
  3. Janis Martins Reisulis
Full Results
SuperMotocross
SMX World Championship Final
News
250SMX Results
  1. Cole Davies
  2. Levi Kitchen
  3. Landen Gordon
Full Results
450SMX Results
  1. Haiden Deegan
  2. Jorge Prado
  3. Hunter Lawrence
Full Results
WMX Results
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Hannah Hodges
Full Results
Upcoming
GNCC
Mason-Dixon
Sat Oct 3
News
Upcoming
Monster Energy FIM Motocross of Nations
Sun Oct 4
News
Full Schedule

Watch: 250SMX, 450SMX, and WMX Video Highlights from SMX World Championship Final

September 28, 2026, 10:15am
Watch: 250SMX, 450SMX, and WMX Video Highlights from SMX World Championship Final
Ridgedale, MO SMX World Championship FinalMonster Energy SuperMotocross World Championship

Watch the video highlights from the Thunder Ridge Nature Arena for the SMX World Championship Final.

In the 250SMX Class, Cole Davies (1-1) took the overall win but Levi Kitchen held on for 2-2 finishes to take the 250SMX World Championship. Landen Gordon (6-3) rounded out the overall podium.

In the 450SMX Class, Haiden Deegan (1-2) won the overall race but Jorge Prado (5-1) won the 450SMX World Championship. Hunter Lawrence (3-3) rounded out the overall podium.

In the WMX Invetational race, it was Lachlan Turner taking the main event win as Charli Cannon and Hannah Hodges rounded out the podium.

Watch the highlights below.

Overall Results

SuperMotocross

SMX World Championship Final - 250SMX

September 26, 2026
Thunder Ridge Nature Arena
Ridgedale, MO United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 1 - 1 Yamaha YZ250F
2 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 2 - 2 Kawasaki KX250
3 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States 6 - 3 Yamaha YZ250F
4 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States 7 - 4 Yamaha YZ250F
5 Pierce Brown Pierce Brown Sandy, UT United States 5 - 7 Yamaha YZ250F
Full Results
SuperMotocross

SMX World Championship Final - 450SMX

September 26, 2026
Thunder Ridge Nature Arena
Ridgedale, MO United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 1 - 2 Yamaha YZ450F
2 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 5 - 1 KTM 450 SX-F Factory Edition
3 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 3 - 3 Honda CRF450R Works Edition
4 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 2 - 5 Suzuki RM-Z450
5 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 4 - 4 Yamaha YZ450F
Full Results
SuperMotocross

SMX World Championship Final - WMX

September 26, 2026
Thunder Ridge Nature Arena
Ridgedale, MO United States
Rider Hometown Bike
1 Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
2 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia Honda CRF250R
3 Hannah Hodges Hannah Hodges Deland, FL United States Triumph TF 250-X
4 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States Yamaha YZ250F
5 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States Honda CRF250R
Full Results

Championship Finish

SuperMotocross

250SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Points
1Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 541 153
2Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 490 129
3Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 638 128
4Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 369 119
5Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States 191 104
Full Standings
SuperMotocross

450SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Points
1Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 590 158
2Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 404 151
3Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 820 136
4Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 349 128
5Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 579 123
Full Standings
Read Now
November 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The November 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted