Watch: 250SMX, 450SMX, and WMX Video Highlights from SMX World Championship Final
September 28, 2026, 10:15am
Watch the video highlights from the Thunder Ridge Nature Arena for the SMX World Championship Final.
In the 250SMX Class, Cole Davies (1-1) took the overall win but Levi Kitchen held on for 2-2 finishes to take the 250SMX World Championship. Landen Gordon (6-3) rounded out the overall podium.
In the 450SMX Class, Haiden Deegan (1-2) won the overall race but Jorge Prado (5-1) won the 450SMX World Championship. Hunter Lawrence (3-3) rounded out the overall podium.
In the WMX Invetational race, it was Lachlan Turner taking the main event win as Charli Cannon and Hannah Hodges rounded out the podium.
Overall Results
SuperMotocross
SMX World Championship Final - 250SMXSeptember 26, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|1 - 1
|Yamaha YZ250F
|2
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|2 - 2
|Kawasaki KX250
|3
|Landen Gordon
|Murrieta, CA
|6 - 3
|Yamaha YZ250F
|4
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|7 - 4
|Yamaha YZ250F
|5
|Pierce Brown
|Sandy, UT
|5 - 7
|Yamaha YZ250F
SuperMotocross
SMX World Championship Final - 450SMXSeptember 26, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|1 - 2
|Yamaha YZ450F
|2
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|5 - 1
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|3
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|3 - 3
|Honda CRF450R Works Edition
|4
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|2 - 5
|Suzuki RM-Z450
|5
|Cooper Webb
|Newport, NC
|4 - 4
|Yamaha YZ450F
SuperMotocross
SMX World Championship Final - WMXSeptember 26, 2026
|Rider
|Hometown
|Bike
|1
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|Yamaha YZ250F
|2
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|Honda CRF250R
|3
|Hannah Hodges
|Deland, FL
|Triumph TF 250-X
|4
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|Yamaha YZ250F
|5
|Mikayla Nielsen
|Riverside, CA
|Honda CRF250R
Championship Finish
SuperMotocross
|Position
|Rider
|Hometown
|Qualifying Points
|Points
|1
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|541
|153
|2
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|490
|129
|3
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|638
|128
|4
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|369
|119
|5
|Landen Gordon
|Murrieta, CA
|191
|104
SuperMotocross
|Position
|Rider
|Hometown
|Qualifying Points
|Points
|1
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|590
|158
|2
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|404
|151
|3
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|820
|136
|4
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|349
|128
|5
|Cooper Webb
|Newport, NC
|579
|123