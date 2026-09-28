Video: Kitchen and Prado on Their SMX Titles, Turner on WMX Invitational Win, and More
September 28, 2026, 11:45am
Watch the post-race press conference interviews from the SMX World Championship Final.
Featuring:
450SMX: Haiden Deegan, Jorge Prado, Hunter Lawrence, plus winning team manager Ian Harrison (Red Bull KTM).
250SMX: Cole Davies, Levi Kitchen, and Landen Gordon
WMX: Lachlan Turner, Charli Cannon, and Hannah Hodges
SuperMotocross
SMX World Championship Final - 250SMXSeptember 26, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|1 - 1
|Yamaha YZ250F
|2
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|2 - 2
|Kawasaki KX250
|3
|Landen Gordon
|Murrieta, CA
|6 - 3
|Yamaha YZ250F
|4
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|7 - 4
|Yamaha YZ250F
|5
|Pierce Brown
|Sandy, UT
|5 - 7
|Yamaha YZ250F
SuperMotocross
SMX World Championship Final - 450SMXSeptember 26, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|1 - 2
|Yamaha YZ450F
|2
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|5 - 1
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|3
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|3 - 3
|Honda CRF450R Works Edition
|4
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|2 - 5
|Suzuki RM-Z450
|5
|Cooper Webb
|Newport, NC
|4 - 4
|Yamaha YZ450F
SuperMotocross
SMX World Championship Final - WMXSeptember 26, 2026
|Rider
|Hometown
|Bike
|1
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|Yamaha YZ250F
|2
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|Honda CRF250R
|3
|Hannah Hodges
|Deland, FL
|Triumph TF 250-X
|4
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|Yamaha YZ250F
|5
|Mikayla Nielsen
|Riverside, CA
|Honda CRF250R