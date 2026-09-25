Watch: SuperMotocross World Championship Final Pre-Race Press Conference Live at 12:30 p.m. Eastern/9:30 a.m. Pacific
September 25, 2026, 11:00am
Check out what the top 450SMX, 250SMX, and WMX riders have to say ahead of the Monster Energy SuperMotocross World Championship Final.
Pre-Race Press Conference Details
Hosted by: Jason Weigandt and Jason Thomas
Date/time: Friday, September 25, 2026 at 12:30 p.m. Eastern/9:30 a.m. Pacific.
Location: Thunder Ridge Nature Arena (Ridgedale, Missouri)
Featuring:
250SMX Class: Levi Kitchen, Ryder DiFrancesco, Julien Beaumer
450SMX Class: Jorge Prado, Haiden Deegan, Hunter Lawrence, Cooper Webb, Ken Roczen, Dylan Ferrandis and Eli Tomac
WMX Class: Lachlan Turner, Charli Cannon, Mikayla Nielsen
Related: SMX World Championship Final Full Friday and Saturday Schedules
Check out the TV broadcast/streaming information for Saturday below.
- SuperMotocross
SMX World Championship FinalWMX Showcase
Saturday, September 26
- Pre-Race Press ConferenceLiveSeptember 25 - 12:30 PM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 26 - 1:00 PM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 26 - 1:00 PM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 26 - 6:30 PM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 26 - 6:30 PM
- Gate DropLiveSeptember 26 - 7:00 PM
- Gate DropLiveSeptember 26 - 7:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 26 - 10:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 26 - 10:00 PM
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