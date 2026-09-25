Results Archive
SuperMotocross
SMX Playoff 1
News
250SMX Results
  1. Levi Kitchen
  2. Daxton Bennick
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
450SMX Results
  1. Haiden Deegan
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
Full Results
MXGP of
China
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
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GNCC
The John Penton
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Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Steward Baylor
  3. Jordan Ashburn
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Gavin Simon
Full Results
SuperMotocross
SMX Playoff 2
News
250SMX Results
  1. Julien Beaumer
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Levi Kitchen
Full Results
450SMX Results
  1. Jorge Prado
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
MXGP of
Australia
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Liam Everts
  3. Janis Martins Reisulis
Full Results
Upcoming
SuperMotocross
SMX World Championship Final
Sat Sep 26
News
250SMX Entry List
  1. Julien Beaumer
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
450SMX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
Upcoming
GNCC
Mason-Dixon
Sat Oct 3
News
Upcoming
Monster Energy FIM Motocross of Nations
Sun Oct 4
News
Full Schedule

Watch: SuperMotocross World Championship Final Pre-Race Press Conference Live at 12:30 p.m. Eastern/9:30 a.m. Pacific

September 25, 2026, 11:00am
Ridgedale, MO SMX World Championship FinalMonster Energy SuperMotocross World Championship

Check out what the top 450SMX, 250SMX, and WMX riders have to say ahead of the Monster Energy SuperMotocross World Championship Final.

Pre-Race Press Conference Details

Hosted by: Jason Weigandt and Jason Thomas
Date/time: Friday, September 25, 2026 at 12:30 p.m. Eastern/9:30 a.m. Pacific.
Location: Thunder Ridge Nature Arena (Ridgedale, Missouri)
Featuring:
250SMX Class: Levi Kitchen, Ryder DiFrancesco, Julien Beaumer
450SMX Class: Jorge Prado, Haiden Deegan, Hunter Lawrence, Cooper Webb, Ken Roczen, Dylan Ferrandis and Eli Tomac
WMX Class: Lachlan Turner, Charli Cannon, Mikayla Nielsen

Related: SMX World Championship Final Full Friday and Saturday Schedules

Check out the TV broadcast/streaming information for Saturday below.

  • SuperMotocross

    SMX World Championship Final

     WMX Showcase
    Saturday, September 26
    • Pre-Race Press Conference 
      Live
      September 25 - 12:30 PM
      YouTube
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 26 - 1:00 PM
      Peacock
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 26 - 1:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 26 - 6:30 PM
      Peacock
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 26 - 6:30 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Gate Drop 
      Live
      September 26 - 7:00 PM
      Peacock
    • Gate Drop 
      Live
      September 26 - 7:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Post-Race Show 
      Live
      September 26 - 10:00 PM
      Peacock
    • Post-Race Show 
      Live
      September 26 - 10:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
SMX World Championship Final SuperMotocross TV & Streaming Schedule

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