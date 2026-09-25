The 31st and final round of theMonster Energy SuperMotocross World Championship takes place this weekend at Thunder Ridge Nature Arena in Ridgedale, Missouri.
What you need to know the most for the SMX World Championship Final on Saturday: the points-paying motos start just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock.
Race Day Live: 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific
Live Pre-Race Show: 6:30 p.m. Eastern/3:30 p.m. Pacific
Gate Drop: 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific
Post-Race Show: 10 p.m. Eastern/7 p.m. Pacific
This round will also have a WMX race on Saturday, which will be broadcasted live on Peacock.
On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 a.m. Eastern/10 a.m. Pacific on Peacock. There will be a live, 30-minute pre-race show starting at 6:30 p.m. Eastern/3:30 p.m. Pacific on Peacock that will lead right into the live coverage of the main program, which will start at 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock. Remember, you can every moto LIVE on Peacock. Then, the SMX Insider Post-Race Show can be seen at
The Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing) Series will be back in action for the Mason-Dixon GNCC in Mt. Morris, Pennsylvania, on October 2-4.
TV Broadcast| Online Streaming
- SuperMotocross
- Pre-Race Press ConferenceLiveSeptember 25 - 12:30 PM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 26 - 1:00 PM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 26 - 1:00 PM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 26 - 6:30 PM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 26 - 6:30 PM
- Gate DropLiveSeptember 26 - 7:00 PM
- Gate DropLiveSeptember 26 - 7:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 26 - 10:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 26 - 10:00 PM
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International (Outside of the United States)
International viewers can stream the race live and watch on-demand with the SuperMotocross Video Pass. Again, this is only available for international fans outside of the U.S.
Race Day Schedule
- SuperMotocross
Local Time () Track Time (CDT) Saturday 10:30am – 11:00am 10:30am – 11:00am Track Walk 11:35am – 11:45am 11:35am – 11:45am KTM Junior Racing Qualifying 11:50am – 12:00pm 11:50am – 12:00pm 250 Unseeded Qualifying 12:05pm – 12:15pm 12:05pm – 12:15pm 250 Seeded Qualifying 12:20pm – 12:30pm 12:20pm – 12:30pm 450 Seeded Qualifying 12:35pm – 12:45pm 12:35pm – 12:45pm 450 Unseeded Qualifying 12:50pm – 1:00pm 12:50pm – 1:00pm WMX Qualifying 1:00pm – 1:10pm 1:00pm – 1:10pm Promoter Track Walk #1 1:10pm – 1:25pm 1:10pm – 1:25pm Track Maintenance 1:25pm – 1:35pm 1:25pm – 1:35pm 250 Unseeded Qualifying 1:40pm – 1:50pm 1:40pm – 1:50pm 250 Seeded Qualifying 1:55pm – 2:05pm 1:55pm – 2:05pm 450 Seeded Qualifying 2:10pm – 2:20pm 2:10pm – 2:20pm 450 Unseeded Qualifying 2:25pm – 2:35pm 2:25pm – 2:35pm WMX Qualifying 2:35pm – 2:45pm 2:35pm – 2:45pm Promoter Track Walk #2 2:45pm – 3:00pm 2:45pm – 3:00pm Track Maintenance 3:00pm – 3:07pm 3:00pm – 3:07pm 250 Wildcard 3:11pm – 3:18pm 3:11pm – 3:18pm 450 Wildcard 3:22pm – 3:32pm 3:22pm – 3:32pm KTM Junior Racing Qualifying 3:42pm – 3:52pm 3:42pm – 3:52pm Promoter Track Walk #3 3:52pm – 5:15pm 3:52pm – 5:15pm Track Maintenance 5:30pm – 6:00pm 5:30pm – 6:00pm Opening Ceremonies 6:00pm – 6:04pm 6:00pm – 6:04pm 250 Moto 1 Sighting Lap 6:06pm – 6:28pm 6:06pm – 6:28pm 250 Moto 1 6:28pm – 6:36pm 6:28pm – 6:36pm 250 Moto 1 - Victory Circle 6:36pm – 6:40pm 6:36pm – 6:40pm 450 Moto 1 Sighting Lap 6:42pm – 7:04pm 6:42pm – 7:04pm 450 Moto 1 7:04pm – 7:12pm 7:04pm – 7:12pm 450 Moto 1 - Victory Circle 7:12pm – 7:17pm 7:12pm – 7:17pm WMX Main Event Sight Lap 7:19pm – 7:31pm 7:19pm – 7:31pm WMX Main Event 7:31pm – 7:37pm 7:31pm – 7:37pm WMX Victory Circle 7:37pm – 7:47pm 7:37pm – 7:47pm KTM Junior Racing Main Event 7:47pm – 7:51pm 7:47pm – 7:51pm 250 Moto 2 Sighting Lap 7:53pm – 8:15pm 7:53pm – 8:15pm 250 Moto 2 8:15pm – 8:23pm 8:15pm – 8:23pm 250 Overall Results Victory Circle 8:23pm – 8:27pm 8:23pm – 8:27pm 450 Moto 2 Sighting Lap 8:29pm – 8:51pm 8:29pm – 8:51pm 450 Moto 2 8:51pm – 9:00pm 8:51pm – 9:00pm 450 Overall Results Victory Circle
And here is the PDF if you need to screenshot it for race day!
Note: Times local to Ridgedale, Missouri (Central time zone).
Other Links
General Links
SMX World Championship Final
SMX World Championship Final Race Center
SMX World Championship Final Injury Report
SMX World Championship Final Entry Lists
SMX World Championship Final - 250SMX Provisional Entry ListSeptember 26, 2026
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|13
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|KTM 250 SX-F
|19
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|Yamaha YZ250F
|23
|Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|Yamaha YZ250F
|25
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|Yamaha YZ250F
|29
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|Honda CRF250R Works Edition
SMX World Championship Final - 450SMX Provisional Entry ListSeptember 26, 2026
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|2
|Cooper Webb
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|3
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|7
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|12
|Shane McElrath
|Canton, NC
|Beta 450 RX
|14
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
Racer X
2026 Yamaha SMX Playoffs Preview Show
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Other Info
Thunder Ridge Nature Arena
Address: 1901 State Hwy 86, Ridgedale, MO 65739
Tickets
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2026 Championship Standings
|Position
|Rider
|Hometown
|Qualifying Points
|Points
|1
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|541
|87
|2
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|490
|84
|3
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|369
|71
|4
|Kayden Minear
|Western Australia
|324
|57
|5
|Daxton Bennick
|Morganton, NC
|302
|56
|Position
|Rider
|Hometown
|Qualifying Points
|Points
|1
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|590
|92
|2
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|404
|76
|3
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|820
|76
|4
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|349
|74
|5
|Cooper Webb
|Newport, NC
|579
|72