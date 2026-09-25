Results Archive
SuperMotocross
SMX Playoff 1
News
250SMX Results
  1. Levi Kitchen
  2. Daxton Bennick
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
450SMX Results
  1. Haiden Deegan
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
Full Results
MXGP of
China
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Full Results
GNCC
The John Penton
News
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Steward Baylor
  3. Jordan Ashburn
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Gavin Simon
Full Results
SuperMotocross
SMX Playoff 2
News
250SMX Results
  1. Julien Beaumer
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Levi Kitchen
Full Results
450SMX Results
  1. Jorge Prado
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
MXGP of
Australia
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Liam Everts
  3. Janis Martins Reisulis
Full Results
Upcoming
SuperMotocross
SMX World Championship Final
Sat Sep 26
News
250SMX Entry List
  1. Julien Beaumer
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
450SMX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
Upcoming
GNCC
Mason-Dixon
Sat Oct 3
News
Upcoming
Monster Energy FIM Motocross of Nations
Sun Oct 4
News
Full Schedule
How to Watch: SMX World Championship Final TV Broadcast/Streaming Information

How to Watch: SMX World Championship Final TV Broadcast/Streaming Information

September 25, 2026, 8:00am
Ridgedale, MO SMX World Championship FinalMonster Energy SuperMotocross World Championship

The 31st and final round of theMonster Energy SuperMotocross World Championship takes place this weekend at Thunder Ridge Nature Arena in Ridgedale, Missouri.

What you need to know the most for the SMX World Championship Final on Saturday: the points-paying motos start just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock.

Race Day Live: 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific
Live Pre-Race Show: 6:30 p.m. Eastern/3:30 p.m. Pacific
Gate Drop: 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific
Post-Race Show: 10 p.m. Eastern/7 p.m. Pacific

This round will also have a WMX race on Saturday, which will be broadcasted live on Peacock

On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 a.m. Eastern/10 a.m. Pacific on Peacock. There will be a live, 30-minute pre-race show starting at 6:30 p.m. Eastern/3:30 p.m. Pacific on Peacock that will lead right into the live coverage of the main program, which will start at 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock. Remember, you can every moto LIVE on Peacock. Then, the SMX Insider Post-Race Show can be seen at 

The Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing) Series will be back in action for the Mason-Dixon GNCC in Mt. Morris, Pennsylvania, on October 2-4.

TV Broadcast| Online Streaming

  • SuperMotocross

    SMX World Championship Final

     WMX Showcase
    Saturday, September 26
    • Pre-Race Press Conference 
      Live
      September 25 - 12:30 PM
      YouTube
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 26 - 1:00 PM
      Peacock
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 26 - 1:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 26 - 6:30 PM
      Peacock
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 26 - 6:30 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Gate Drop 
      Live
      September 26 - 7:00 PM
      Peacock
    • Gate Drop 
      Live
      September 26 - 7:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Post-Race Show 
      Live
      September 26 - 10:00 PM
      Peacock
    • Post-Race Show 
      Live
      September 26 - 10:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
SMX World Championship Final SuperMotocross TV & Streaming Schedule

International (Outside of the United States)

International viewers can stream the race live and watch on-demand with the SuperMotocross Video Pass. Again, this is only available for international fans outside of the U.S.

Race Day Schedule

  • SuperMotocross

    SMX World Championship Final

     WMX Showcase
    Saturday, September 26
    Thunder Ridge Nature Arena
    Ridgedale, MO United States
    Local Time ()Track Time (CDT)
    Saturday
    10:30am11:00am 10:30am – 11:00am Track Walk
    11:35am11:45am 11:35am – 11:45am KTM Junior Racing Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    11:50am12:00pm 11:50am – 12:00pm 250 Unseeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    12:05pm12:15pm 12:05pm – 12:15pm 250 Seeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    12:20pm12:30pm 12:20pm – 12:30pm 450 Seeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    12:35pm12:45pm 12:35pm – 12:45pm 450 Unseeded Qualifying
    12:50pm1:00pm 12:50pm – 1:00pm WMX Qualifying
    1:00pm1:10pm 1:00pm – 1:10pm Promoter Track Walk #1
    1:10pm1:25pm 1:10pm – 1:25pm Track Maintenance
    1:25pm1:35pm 1:25pm – 1:35pm 250 Unseeded Qualifying
    1:40pm1:50pm 1:40pm – 1:50pm 250 Seeded Qualifying
    1:55pm2:05pm 1:55pm – 2:05pm 450 Seeded Qualifying
    2:10pm2:20pm 2:10pm – 2:20pm 450 Unseeded Qualifying
    2:25pm2:35pm 2:25pm – 2:35pm WMX Qualifying
    2:35pm2:45pm 2:35pm – 2:45pm Promoter Track Walk #2
    2:45pm3:00pm 2:45pm – 3:00pm Track Maintenance
    3:00pm3:07pm 3:00pm – 3:07pm 250 Wildcard
    3:11pm3:18pm 3:11pm – 3:18pm 450 Wildcard
    3:22pm3:32pm 3:22pm – 3:32pm KTM Junior Racing Qualifying
    3:42pm3:52pm 3:42pm – 3:52pm Promoter Track Walk #3
    3:52pm5:15pm 3:52pm – 5:15pm Track Maintenance
    5:30pm6:00pm 5:30pm – 6:00pm Opening Ceremonies Peacock SuperMotocross Video Pass
    6:00pm6:04pm 6:00pm – 6:04pm 250 Moto 1 Sighting Lap Peacock SuperMotocross Video Pass
    6:06pm6:28pm 6:06pm – 6:28pm 250 Moto 1 Peacock SuperMotocross Video Pass
    6:28pm6:36pm 6:28pm – 6:36pm 250 Moto 1 - Victory Circle Peacock SuperMotocross Video Pass
    6:36pm6:40pm 6:36pm – 6:40pm 450 Moto 1 Sighting Lap
    6:42pm7:04pm 6:42pm – 7:04pm 450 Moto 1
    7:04pm7:12pm 7:04pm – 7:12pm 450 Moto 1 - Victory Circle
    7:12pm7:17pm 7:12pm – 7:17pm WMX Main Event Sight Lap
    7:19pm7:31pm 7:19pm – 7:31pm WMX Main Event
    7:31pm7:37pm 7:31pm – 7:37pm WMX Victory Circle
    7:37pm7:47pm 7:37pm – 7:47pm KTM Junior Racing Main Event
    7:47pm7:51pm 7:47pm – 7:51pm 250 Moto 2 Sighting Lap
    7:53pm8:15pm 7:53pm – 8:15pm 250 Moto 2
    8:15pm8:23pm 8:15pm – 8:23pm 250 Overall Results Victory Circle
    8:23pm8:27pm 8:23pm – 8:27pm 450 Moto 2 Sighting Lap
    8:29pm8:51pm 8:29pm – 8:51pm 450 Moto 2
    8:51pm9:00pm 8:51pm – 9:00pm 450 Overall Results Victory Circle Peacock SuperMotocross Video Pass
SMX World Championship Final SuperMotocross Schedule

And here is the PDF if you need to screenshot it for race day! 

Note: Times local to Ridgedale, Missouri (Central time zone).

Friday's schedule
Friday's schedule SMX League
Saturday's full race day schedule
Saturday's full race day schedule SMX League

Other Links

General Links

SuperMotocross Live Timing

2026 AMA National Numbers

SMX World Championship Final

SMX World Championship Final Race Center

SMX World Championship Final Injury Report

SMX World Championship Final Entry Lists

SuperMotocross

SMX World Championship Final - 250SMX Provisional Entry List

September 26, 2026
Thunder Ridge Nature Arena
Ridgedale, MO United States
Revised: September 23 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
Full Entry List
SuperMotocross

SMX World Championship Final - 450SMX Provisional Entry List

September 26, 2026
Thunder Ridge Nature Arena
Ridgedale, MO United States
Revised: September 23 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Beta 450 RX
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
Full Entry List

Racer X 2026 Yamaha SMX Playoffs Preview Show

Follow

Follow Racer X on Social Media

X — @racerxonline
Instagram — @racerxonline
Facebook — @racerxonline
YouTube — Racer X Motocross & Supercross News

Other Info

Thunder Ridge Nature Arena
Address: 1901 State Hwy 86, Ridgedale, MO 65739

Tickets

Get tickets to SMX World Championship Final.

Track Map Images

  • SMX_Ridgedale_Overview01
    SMX_Ridgedale_Overview01 SMX League
  • SMX_Ridgedale_Overview02
    SMX_Ridgedale_Overview02 SMX League
  • SMX_Ridgedale_Overview03
    SMX_Ridgedale_Overview03 SMX League
  • SMX_Ridgedale_Overview04
    SMX_Ridgedale_Overview04 SMX League
  • SMX_Ridgedale_Overview05
    SMX_Ridgedale_Overview05 SMX League

Track Map Video

2026 Championship Standings

SuperMotocross

250SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Points
1Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 541 87
2Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 490 84
3Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 369 71
4Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia 324 57
5Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States 302 56
Full Standings
SuperMotocross

450SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Points
1Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 590 92
2Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 404 76
3Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 820 76
4Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 349 74
5Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 579 72
Full Standings

Read Now
November 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The November 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted