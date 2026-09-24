SMX World Championship Final Full Friday and Saturday Schedules
September 24, 2026, 3:10pm
This Saturday, the SuperMotocross paddock will be in Missouri for the third and final round of the Monster Energy SMX World Championship playoffs.
What you need to know the most for the Monster Energy SMX World Championship Final on Saturday: the points-paying motos start just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock. Remember, you can every moto LIVE on Peacock.
This round will also have a WMX race on Saturday, which will be broadcasted live on Peacock.
Below is the full broadcast schedule and then the full schedule for Friday and Saturday's race day, plus the PDF versions if you want a screenshot on your phone.
- SuperMotocross
- Pre-Race Press ConferenceLiveSeptember 25 - 12:30 PM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 26 - 1:00 PM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 26 - 1:00 PM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 26 - 6:30 PM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 26 - 6:30 PM
- Gate DropLiveSeptember 26 - 7:00 PM
- Gate DropLiveSeptember 26 - 7:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 26 - 10:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 26 - 10:00 PM
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- SuperMotocross
Local Time () Track Time (CDT) Saturday 10:30am – 11:00am 10:30am – 11:00am Track Walk 11:35am – 11:45am 11:35am – 11:45am KTM Junior Racing Qualifying 11:50am – 12:00pm 11:50am – 12:00pm 250 Unseeded Qualifying 12:05pm – 12:15pm 12:05pm – 12:15pm 250 Seeded Qualifying 12:20pm – 12:30pm 12:20pm – 12:30pm 450 Seeded Qualifying 12:35pm – 12:45pm 12:35pm – 12:45pm 450 Unseeded Qualifying 12:50pm – 1:00pm 12:50pm – 1:00pm WMX Qualifying 1:00pm – 1:10pm 1:00pm – 1:10pm Promoter Track Walk #1 1:10pm – 1:25pm 1:10pm – 1:25pm Track Maintenance 1:25pm – 1:35pm 1:25pm – 1:35pm 250 Unseeded Qualifying 1:40pm – 1:50pm 1:40pm – 1:50pm 250 Seeded Qualifying 1:55pm – 2:05pm 1:55pm – 2:05pm 450 Seeded Qualifying 2:10pm – 2:20pm 2:10pm – 2:20pm 450 Unseeded Qualifying 2:25pm – 2:35pm 2:25pm – 2:35pm WMX Qualifying 2:35pm – 2:45pm 2:35pm – 2:45pm Promoter Track Walk #2 2:45pm – 3:00pm 2:45pm – 3:00pm Track Maintenance 3:00pm – 3:07pm 3:00pm – 3:07pm 250 Wildcard 3:11pm – 3:18pm 3:11pm – 3:18pm 450 Wildcard 3:22pm – 3:32pm 3:22pm – 3:32pm KTM Junior Racing Qualifying 3:42pm – 3:52pm 3:42pm – 3:52pm Promoter Track Walk #3 3:52pm – 5:15pm 3:52pm – 5:15pm Track Maintenance 5:30pm – 6:00pm 5:30pm – 6:00pm Opening Ceremonies 6:00pm – 6:04pm 6:00pm – 6:04pm 250 Moto 1 Sighting Lap 6:06pm – 6:28pm 6:06pm – 6:28pm 250 Moto 1 6:28pm – 6:36pm 6:28pm – 6:36pm 250 Moto 1 - Victory Circle 6:36pm – 6:40pm 6:36pm – 6:40pm 450 Moto 1 Sighting Lap 6:42pm – 7:04pm 6:42pm – 7:04pm 450 Moto 1 7:04pm – 7:12pm 7:04pm – 7:12pm 450 Moto 1 - Victory Circle 7:12pm – 7:17pm 7:12pm – 7:17pm WMX Main Event Sight Lap 7:19pm – 7:31pm 7:19pm – 7:31pm WMX Main Event 7:31pm – 7:37pm 7:31pm – 7:37pm WMX Victory Circle 7:37pm – 7:47pm 7:37pm – 7:47pm KTM Junior Racing Main Event 7:47pm – 7:51pm 7:47pm – 7:51pm 250 Moto 2 Sighting Lap 7:53pm – 8:15pm 7:53pm – 8:15pm 250 Moto 2 8:15pm – 8:23pm 8:15pm – 8:23pm 250 Overall Results Victory Circle 8:23pm – 8:27pm 8:23pm – 8:27pm 450 Moto 2 Sighting Lap 8:29pm – 8:51pm 8:29pm – 8:51pm 450 Moto 2 8:51pm – 9:00pm 8:51pm – 9:00pm 450 Overall Results Victory Circle
Note: Times local to Ridgedale, Missouri (Central time zone).