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Full Schedule

SMX World Championship Final Full Friday and Saturday Schedules

September 24, 2026, 3:10pm
SMX World Championship Final Full Friday and Saturday Schedules
Ridgedale, MO SMX World Championship FinalMonster Energy SuperMotocross World Championship

This Saturday, the SuperMotocross paddock will be in Missouri for the third and final round of the Monster Energy SMX World Championship playoffs.

What you need to know the most for the Monster Energy SMX World Championship Final on Saturday: the points-paying motos start just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock. Remember, you can every moto LIVE on Peacock

This round will also have a WMX race on Saturday, which will be broadcasted live on Peacock

Below is the full broadcast schedule and then the full schedule for Friday and Saturday's race day, plus the PDF versions if you want a screenshot on your phone.

  • SuperMotocross

    SMX World Championship Final

     WMX Showcase
    Saturday, September 26
    • Pre-Race Press Conference 
      Live
      September 25 - 12:30 PM
      YouTube
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 26 - 1:00 PM
      Peacock
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 26 - 1:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 26 - 6:30 PM
      Peacock
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 26 - 6:30 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Gate Drop 
      Live
      September 26 - 7:00 PM
      Peacock
    • Gate Drop 
      Live
      September 26 - 7:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Post-Race Show 
      Live
      September 26 - 10:00 PM
      Peacock
    • Post-Race Show 
      Live
      September 26 - 10:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
SMX World Championship Final SuperMotocross TV & Streaming Schedule
  • SuperMotocross

    SMX World Championship Final

     WMX Showcase
    Saturday, September 26
    Thunder Ridge Nature Arena
    Ridgedale, MO United States
    Local Time ()Track Time (CDT)
    Saturday
    10:30am11:00am 10:30am – 11:00am Track Walk
    11:35am11:45am 11:35am – 11:45am KTM Junior Racing Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    11:50am12:00pm 11:50am – 12:00pm 250 Unseeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    12:05pm12:15pm 12:05pm – 12:15pm 250 Seeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    12:20pm12:30pm 12:20pm – 12:30pm 450 Seeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    12:35pm12:45pm 12:35pm – 12:45pm 450 Unseeded Qualifying
    12:50pm1:00pm 12:50pm – 1:00pm WMX Qualifying
    1:00pm1:10pm 1:00pm – 1:10pm Promoter Track Walk #1
    1:10pm1:25pm 1:10pm – 1:25pm Track Maintenance
    1:25pm1:35pm 1:25pm – 1:35pm 250 Unseeded Qualifying
    1:40pm1:50pm 1:40pm – 1:50pm 250 Seeded Qualifying
    1:55pm2:05pm 1:55pm – 2:05pm 450 Seeded Qualifying
    2:10pm2:20pm 2:10pm – 2:20pm 450 Unseeded Qualifying
    2:25pm2:35pm 2:25pm – 2:35pm WMX Qualifying
    2:35pm2:45pm 2:35pm – 2:45pm Promoter Track Walk #2
    2:45pm3:00pm 2:45pm – 3:00pm Track Maintenance
    3:00pm3:07pm 3:00pm – 3:07pm 250 Wildcard
    3:11pm3:18pm 3:11pm – 3:18pm 450 Wildcard
    3:22pm3:32pm 3:22pm – 3:32pm KTM Junior Racing Qualifying
    3:42pm3:52pm 3:42pm – 3:52pm Promoter Track Walk #3
    3:52pm5:15pm 3:52pm – 5:15pm Track Maintenance
    5:30pm6:00pm 5:30pm – 6:00pm Opening Ceremonies Peacock SuperMotocross Video Pass
    6:00pm6:04pm 6:00pm – 6:04pm 250 Moto 1 Sighting Lap Peacock SuperMotocross Video Pass
    6:06pm6:28pm 6:06pm – 6:28pm 250 Moto 1 Peacock SuperMotocross Video Pass
    6:28pm6:36pm 6:28pm – 6:36pm 250 Moto 1 - Victory Circle Peacock SuperMotocross Video Pass
    6:36pm6:40pm 6:36pm – 6:40pm 450 Moto 1 Sighting Lap
    6:42pm7:04pm 6:42pm – 7:04pm 450 Moto 1
    7:04pm7:12pm 7:04pm – 7:12pm 450 Moto 1 - Victory Circle
    7:12pm7:17pm 7:12pm – 7:17pm WMX Main Event Sight Lap
    7:19pm7:31pm 7:19pm – 7:31pm WMX Main Event
    7:31pm7:37pm 7:31pm – 7:37pm WMX Victory Circle
    7:37pm7:47pm 7:37pm – 7:47pm KTM Junior Racing Main Event
    7:47pm7:51pm 7:47pm – 7:51pm 250 Moto 2 Sighting Lap
    7:53pm8:15pm 7:53pm – 8:15pm 250 Moto 2
    8:15pm8:23pm 8:15pm – 8:23pm 250 Overall Results Victory Circle
    8:23pm8:27pm 8:23pm – 8:27pm 450 Moto 2 Sighting Lap
    8:29pm8:51pm 8:29pm – 8:51pm 450 Moto 2
    8:51pm9:00pm 8:51pm – 9:00pm 450 Overall Results Victory Circle Peacock SuperMotocross Video Pass
SMX World Championship Final SuperMotocross Schedule

Note: Times local to Ridgedale, Missouri (Central time zone).

Friday's schedule
Friday's schedule SMX League
Saturday's full race day schedule
Saturday's full race day schedule SMX League

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