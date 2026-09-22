Align Media was at Dignity Health Sports Park for the second round of the Monster Energy SuperMotocross World Championship Playoffs to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps, to the points-paying motos. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.
Here are some of Align's best photos from California.
Photographers in this gallery: Adam Merrow (@adammerrow) and Mike Emery (@emeryphoto).
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