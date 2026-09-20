Video: Beaumer and Prado on Their Wins, Kitchen on Points Lead, Johnson on SMX Next SMX Championship, and More
September 20, 2026, 8:00pm
Watch the post-race press conference interviews from the Carson SMX Playoff 2 race.
Featuring:
450SMX: Jorge Prado, Hunter Lawrence, and Ken Roczen, plus winning 450 team manager Ian Harrison (Red Bull KTM).
250SMX: Julien Beaumer, Ryder DiFrancesco, and Levi Kitchen.
SMX Next: Kade Johnson (SMX Next SMX Champion, P2 in race) and Ryder Malinoski (race winner), and Kane Bollasina (P3 in race).
SuperMotocross
SMX Playoff 2 - SMX NextSeptember 19, 2026
|Rider
|Hometown
|Bike
|1
|Ryder Malinoski
|Wyoming, MN
|Yamaha YZ250F
|2
|Kade Johnson
|Hideaway, TX
|Kawasaki KX250
|3
|Kane Bollasina
|St. Louis, MO
|Yamaha YZ250F
|4
|Darren Pine
|Montgomery, TX
|Triumph TF 250-X
|5
|Landon Gibson
|Peachtree City, GA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
SuperMotocross
SMX Playoff 2 - 250SMXSeptember 19, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|1 - 3
|KTM 250 SX-F
|2
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|2 - 5
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|3
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|7 - 1
|Kawasaki KX250
|4
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|6 - 2
|Honda CRF250R Works Edition
|5
|Kayden Minear
|Western Australia
|5 - 8
|Yamaha YZ250F
SuperMotocross
SMX Playoff 2 - 450SMXSeptember 19, 2026
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|2 - 2
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|2
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|4 - 1
|Honda CRF450R Works Edition
|3
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|1 - 4
|Suzuki RM-Z450
|4
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|3 - 3
|Yamaha YZ450F
|5
|Cooper Webb
|Newport, NC
|5 - 5
|Yamaha YZ450F