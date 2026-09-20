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Video: Beaumer and Prado on Their Wins, Kitchen on Points Lead, Johnson on SMX Next SMX Championship, and More

September 20, 2026, 8:00pm
Carson, CA SMX Playoff 2Monster Energy SuperMotocross World Championship

Watch the post-race press conference interviews from the Carson SMX Playoff 2 race.

Featuring:
450SMX: Jorge Prado, Hunter Lawrence, and Ken Roczen, plus winning 450 team manager Ian Harrison (Red Bull KTM).
250SMX: Julien Beaumer, Ryder DiFrancesco, and Levi Kitchen.
SMX Next: Kade Johnson (SMX Next SMX Champion, P2 in race) and Ryder Malinoski (race winner), and Kane Bollasina (P3 in race).

SuperMotocross

SMX Playoff 2 - SMX Next

September 19, 2026
Dignity Health Sports Park
Carson, CA United States
Rider Hometown Bike
1 Ryder Malinoski Ryder Malinoski Wyoming, MN United States Yamaha YZ250F
2 Kade Johnson Kade Johnson Hideaway, TX United States Kawasaki KX250
3 Kane Bollasina Kane Bollasina St. Louis, MO United States Yamaha YZ250F
4 Darren Pine Darren Pine Montgomery, TX United States Triumph TF 250-X
5 Landon Gibson Landon Gibson Peachtree City, GA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
Full Results
SuperMotocross

SMX Playoff 2 - 250SMX

September 19, 2026
Dignity Health Sports Park
Carson, CA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 1 - 3 KTM 250 SX-F
2 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 2 - 5 Husqvarna FC 250 Factory Edition
3 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 7 - 1 Kawasaki KX250
4 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 6 - 2 Honda CRF250R Works Edition
5 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia 5 - 8 Yamaha YZ250F
Full Results
SuperMotocross

SMX Playoff 2 - 450SMX

September 19, 2026
Dignity Health Sports Park
Carson, CA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 2 - 2 KTM 450 SX-F Factory Edition
2 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 4 - 1 Honda CRF450R Works Edition
3 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 1 - 4 Suzuki RM-Z450
4 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 3 - 3 Yamaha YZ450F
5 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 5 - 5 Yamaha YZ450F
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