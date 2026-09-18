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How to Watch: SMX Playoff 2, John Penton GNCC, and MXGP of Australia TV Broadcast/Streaming Information

How to Watch: SMX Playoff 2, John Penton GNCC, and MXGP of Australia TV Broadcast/Streaming Information

September 18, 2026, 10:00am
Darwin, NT MXGP of AustraliaFIM Motocross World Championship

The 30th round of the 31-round Monster Energy SuperMotocross World Championship kicks off this weekend with the first round of the SMX Playoffs.

What you need to know the most for the Carson SMX Playoff 2 round on Saturday: the points-paying motos start just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock.

On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 a.m. Eastern/10 a.m. Pacific on Peacock. There will be a live, two-hour pre-race show starting at 5 p.m. Eastern/2 p.m. Pacific on Peacock that will lead right into the live coverage of the main program, which will start at 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock. Remember, you can every moto LIVE on Peacock.

The Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing) Series is on summer break and will be back in action at The John Penton GNCC on September 18. You can watch the racing live on FloRacing: Saturday's pro ATV race starts at 2 p.m. Eastern/11 a.m. Pacific and Sunday's pro bike race starts at 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific.

The FIM Motocross World Championship (MXGP) is in action this weekend with the MXGP of Australia (19th and final round). You can watch the action live on Saturday (qualifying) and Sunday (points-paying motos) via MXGP-TV.com. CBS Sports will broadcast the second motos starting at 4:30 p.m. Eastern/1:30 p.m. Pacific.

TV Broadcast| Online Streaming

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

  • SuperMotocross

    SMX Playoff 2

     SMX Next
    Saturday, September 19
    • Pre-Race Press Conference 
      Live
      September 18 - 2:30 PM
      YouTube
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 19 - 1:00 PM
      Peacock
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 19 - 1:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Pre-Race Show (2 Hours Live) 
      Live
      September 19 - 5:00 PM
      Peacock
    • Gate Drop 
      Live
      September 19 - 7:00 PM
      Peacock
    • Gate Drop 
      Live
      September 19 - 7:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Post-Race Show 
      Live
      September 19 - 10:00 PM
      Peacock
SMX Playoff 2 SuperMotocross TV & Streaming Schedule

International (Outside of the United States)

International viewers can stream the race live and watch on-demand with the SuperMotocross Video Pass. Again, this is only available for international fans outside of the U.S.

Progressive Grand National Cross Country Series (GNCC Racing)

The John Penton GNCC TV & Streaming Schedule

FIM Motocross World Championship (MXGP)

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  • MXGP

    MXGP of Australia

     WMX
    Sunday, September 20
    • Studio Show 
      Live
      September 18 - 10:30 PM
      MXGP TV
    • MX2 Time Practice 
      Live
      September 19 - 12:05 AM
      MXGP TV
    • MXGP Time Practice 
      Live
      September 19 - 12:45 AM
      MXGP TV
    • WMX Race 1 
      Live
      September 19 - 1:50 AM
      MXGP TV
    • MX2 Qualifying Race 
      Live
      September 19 - 2:30 AM
      MXGP TV
    • MXGP Qualifying Race 
      Live
      September 19 - 3:20 AM
      MXGP TV
    • WMX Race 2 
      Live
      September 19 - 8:05 PM
      MXGP TV
    • MX2 Race 1 
      Live
      September 19 - 10:30 PM
      MXGP TV
    • MXGP Race 1 
      Live
      September 19 - 11:30 PM
      MXGP TV
    • MX2 Race 2 
      Live
      September 20 - 1:30 AM
      MXGP TV
    • MXGP Race 2 
      Live
      September 20 - 2:30 AM
      MXGP TV
    • MXGP Awards 
      Live
      September 20 - 7:00 AM
      MXGP TV
    • MX2 Race 2
      September 20 - 4:30 PM
      CBS Sports Network
    • MXGP Race 2
      September 20 - 5:30 PM
      CBS Sports Network
MXGP of Australia MXGP TV & Streaming Schedule

Race Day Schedule

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

  • SuperMotocross

    SMX Playoff 2

     SMX Next
    Saturday, September 19
    Dignity Health Sports Park
    Carson, CA United States
    Local Time ()Track Time (PDT)
    Saturday
    9:50am10:00am 9:50am – 10:00am 250 Unseeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    10:05am10:15am 10:05am – 10:15am 250 Seeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    10:20am10:40am 10:20am – 10:40am 450 Seeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    10:35am10:45am 10:35am – 10:45am 450 Unseeded Qualifying
    10:50am11:00am 10:50am – 11:00am SMX Next Qualifying
    11:00am11:10am 11:00am – 11:10am Promoter Track Walk #1
    11:10am11:25am 11:10am – 11:25am Track Maintenance
    11:25am11:35am 11:25am – 11:35am 250 Unseeded Qualifying
    11:40am11:50am 11:40am – 11:50am 250 Seeded Qualifying
    11:55am12:05pm 11:55am – 12:05pm 450 Seeded Qualifying
    12:10pm12:20pm 12:10pm – 12:20pm 450 Unseeded Qualifying
    12:25pm12:35pm 12:25pm – 12:35pm SMX Next Qualifying
    12:35pm12:45pm 12:35pm – 12:45pm Promoter Track Walk #2
    12:45pm1:00pm 12:45pm – 1:00pm Track Maintenance
    1:00pm1:07pm 1:00pm – 1:07pm 250 Wildcard
    1:11pm1:18pm 1:11pm – 1:18pm 450 Wildcard
    1:18pm1:28pm 1:18pm – 1:28pm Promoter Track Walk #3
    1:28pm3:15pm 1:28pm – 3:15pm Track Maintenance
    3:30pm4:00pm 3:30pm – 4:00pm Opening Ceremonies
    4:00pm4:04pm 4:00pm – 4:04pm 250 Moto 1 Sighting Lap Peacock SuperMotocross Video Pass
    4:06pm4:28pm 4:06pm – 4:28pm 250 Moto 1 Peacock SuperMotocross Video Pass
    4:28pm4:37pm 4:28pm – 4:37pm 250 Moto 1 – Victory Circle Peacock SuperMotocross Video Pass
    4:37pm4:41pm 4:37pm – 4:41pm 450 Moto 1 Sighting Lap
    4:43pm5:05pm 4:43pm – 5:05pm 450 Moto 1
    5:05pm5:15pm 5:05pm – 5:15pm 450 Moto 1 – Victory Circle
    5:15pm5:26pm 5:15pm – 5:26pm Intermission
    5:26pm5:30pm 5:26pm – 5:30pm SMX Next Main Event Sighting Lap
    5:32pm5:42pm 5:32pm – 5:42pm SMX Next Main Event
    5:42pm5:45pm 5:42pm – 5:45pm SMX Next Main Event - Victory Circle
    5:45pm5:49pm 5:45pm – 5:49pm 250 Moto 2 Sighting Lap
    5:51pm6:13pm 5:51pm – 6:13pm 250 Moto 2
    6:13pm6:23pm 6:13pm – 6:23pm 250 Overall Results Victory Circle
    6:23pm6:27pm 6:23pm – 6:27pm 450 Moto 2 Sighting Lap
    6:29pm6:51pm 6:29pm – 6:51pm 450 Moto 2
    6:51pm7:00pm 6:51pm – 7:00pm 450 Overall Results Victory Circle Peacock
SMX Playoff 2 SuperMotocross Schedule

And here is the PDF if you need to screenshot it for race day! 

Note: Times local to Carson, California (Pacific time zone).

SMX Friday schedule
SMX Friday schedule SMX League
SMX Saturday race day schedule
SMX Saturday race day schedule SMX League

Progressive Grand National Cross Country Series (GNCC Racing)

Friday, September 18, 2026

  • 9:00am Gates Open
  • 2:00pm – 6:00pm ATV, eMTB& Bike Registration - All Classes
  • 4:00pm Progressive eMTB Racing
  • 12:00am Gates Close

Saturday, September 19, 2026

  • 6:00am Gates Open
  • 7:00am – 7:45am Youth ATV & Micro Registration
  • 8:00am 50cc Micro ATV Racing (30 min event)
  • 8:45am 50cc Micro Bike Racing (30 min event)
  • 9:30am – 10:30am Youth ATV Race (1 hr event)
  • 9:35am Amateur ATV Registration
  • 10:05am Pro ATV Registration
  • 11:00am Amateur ATV Racing (2 hr event)
  • 2:00pm – 4:00pm Pro ATV Race (2 hr event)
  • 2:00pm – 6:00pm Bike Registration - all classes
  • 3:00pm – 4:00pm MXers for Jesus: Slip N' Slide
  • 5:00pm ePeeWee (STACYC) Racing
  • 7:00pm – 7:45pm MXers for Jesus Chapel Service
  • 7:00pm SMX Playoff Live Viewing Party
  • 12:00am Gates Close

Sunday, September 20, 2026

  • 6:00am Gates Open
  • 7:00am – 7:45am Youth Bike Registration
  • 8:00am – 9:30am Youth Bike Race (90 min event)
  • 8:05am – 9:30am Amateur Bike Registration
  • 10:00am – 12:00pm Amateur Bike Race (2 hr event)
  • 10:05am – 12:45pm Pro Bike Registration
  • 1:00pm – 4:00pm Pro Bike Race (3 hr event)

Other Links

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

General Links

SuperMotocross Live Timing

2026 AMA National Numbers

SMX Playoff 2

SMX Playoff 2 Race Center

SMX Playoff 2 Injury Report

SMX Playoff 2 Entry Lists

SuperMotocross

SMX Playoff 2 - 250SMX Provisional Entry List

September 19, 2026
Dignity Health Sports Park
Carson, CA United States
Revised: September 16 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
Full Entry List
SuperMotocross

SMX Playoff 2 - 450SMX Provisional Entry List

September 19, 2026
Dignity Health Sports Park
Carson, CA United States
Revised: September 16 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Beta 450 RX
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
Full Entry List
SuperMotocross

SMX Playoff 2 - SMX Next Provisional Entry List

September 19, 2026
Dignity Health Sports Park
Carson, CA United States
Revised: September 13 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
4 Dylan Rempel Dylan Rempel Aylmer, ON Canada Honda CRF250R
9 Ryder Malinoski Ryder Malinoski Wyoming, MN United States Yamaha YZ250F
10 Wyatt Thurman Wyatt Thurman Burleson, TX United States KTM 250 SX-F Factory Edition
11 Colby Lessar Colby Lessar Shawnee, OK United States Yamaha YZ250F
14 Kane Bollasina Kane Bollasina St. Louis, MO United States Yamaha YZ250F
Full Entry List

General

GNCC Live Timing

The John Penton GNCC

The John Penton GNCC Race Center

FIM Motocross World Championship (MXGP)

General

MXGP Live Timing

MXGP of Australia

MXGP of Australia Event Center

TIMETABLE

MXGP ENTRY LIST

MX2 ENTRY LIST

WMX ENTRY LIST

Racer X 2026 Yamaha SMX Playoffs Preview Show

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Grand National Cross Country Series

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Other Info

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

Dignity Health Sports Park
Address: Dignity Health Sports Park
18400 Avalon Blvd Carson CA 90746 

Progressive Grand National Cross Country Series (GNCC Racing)

Sunday Creek Raceway in Millfield, Ohio
Track Address: 17270 South Wemer Road Millfield OH  45761

Tickets

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

Get tickets to SMX Playoff 2.

Track Map

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

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    334339_smxcarsonoverview06jpg SMX League
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    334341_smxcarsonoverview07jpg SMX League

FIM Motocross World Championship (MXGP)

MXGP of Australia layout
MXGP of Australia layout MXGP
MXGP of Australia layout
MXGP of Australia layout MXGP

Progressive Grand National Cross Country Series (GNCC Racing)

The John Penton GNCC layout.
The John Penton GNCC layout. GNCC Racing

2026 Championship Standings

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

SuperMotocross

250SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Points
1Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 541 47
2Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 490 40
3Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 638 37
4Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States 302 34
5Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States 402 33
Full Standings
SuperMotocross

450SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Points
1Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 590 42
2Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 404 40
3Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 579 38
4Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 349 34
5Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 444 33
Full Standings

FIM Motocross World Championship (MXGP)

MXGP

MX2 Standings - 2026

PositionRider Points
1Guillem Farres Guillem Farres Spain 859
2Camden McLellan Camden McLellan South Africa 811
3Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 775
4Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 768
5Liam Everts Liam Everts Belgium 742
Full Standings
MXGP

MXGP Standings - 2026

PositionRider Points
1Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 915
2Romain Febvre Romain Febvre France 752
3Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 659
4Tom Vialle Tom Vialle France 593
5Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 592
Full Standings

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