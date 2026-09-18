The 30th round of the 31-round Monster Energy SuperMotocross World Championship kicks off this weekend with the first round of the SMX Playoffs.
What you need to know the most for the Carson SMX Playoff 2 round on Saturday: the points-paying motos start just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock.
On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 1 a.m. Eastern/10 a.m. Pacific on Peacock. There will be a live, two-hour pre-race show starting at 5 p.m. Eastern/2 p.m. Pacific on Peacock that will lead right into the live coverage of the main program, which will start at 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock. Remember, you can every moto LIVE on Peacock.
The Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing) Series is on summer break and will be back in action at The John Penton GNCC on September 18. You can watch the racing live on FloRacing: Saturday's pro ATV race starts at 2 p.m. Eastern/11 a.m. Pacific and Sunday's pro bike race starts at 1 p.m. Eastern/10 a.m. Pacific.
The FIM Motocross World Championship (MXGP) is in action this weekend with the MXGP of Australia (19th and final round). You can watch the action live on Saturday (qualifying) and Sunday (points-paying motos) via MXGP-TV.com. CBS Sports will broadcast the second motos starting at 4:30 p.m. Eastern/1:30 p.m. Pacific.
TV Broadcast| Online Streaming
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
- SuperMotocross
- Pre-Race Press ConferenceLiveSeptember 18 - 2:30 PM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 19 - 1:00 PM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 19 - 1:00 PM
- Pre-Race Show (2 Hours Live)LiveSeptember 19 - 5:00 PM
- Gate DropLiveSeptember 19 - 7:00 PM
- Gate DropLiveSeptember 19 - 7:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 19 - 10:00 PM
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International (Outside of the United States)
International viewers can stream the race live and watch on-demand with the SuperMotocross Video Pass. Again, this is only available for international fans outside of the U.S.
Progressive Grand National Cross Country Series (GNCC Racing)
- GNCC
The John PentonSaturday, September 19
FIM Motocross World Championship (MXGP)
- MXGP
MXGP of AustraliaWMX
Sunday, September 20
- Studio ShowLiveSeptember 18 - 10:30 PM
- MX2 Time PracticeLiveSeptember 19 - 12:05 AM
- MXGP Time PracticeLiveSeptember 19 - 12:45 AM
- WMX Race 1LiveSeptember 19 - 1:50 AM
- MX2 Qualifying RaceLiveSeptember 19 - 2:30 AM
- MXGP Qualifying RaceLiveSeptember 19 - 3:20 AM
- WMX Race 2LiveSeptember 19 - 8:05 PM
- MX2 Race 1LiveSeptember 19 - 10:30 PM
- MXGP Race 1LiveSeptember 19 - 11:30 PM
- MX2 Race 2LiveSeptember 20 - 1:30 AM
- MXGP Race 2LiveSeptember 20 - 2:30 AM
- MXGP AwardsLiveSeptember 20 - 7:00 AM
- MX2 Race 2September 20 - 4:30 PM
- MXGP Race 2September 20 - 5:30 PM
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Race Day Schedule
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
- SuperMotocross
Local Time () Track Time (PDT) Saturday 9:50am – 10:00am 9:50am – 10:00am 250 Unseeded Qualifying 10:05am – 10:15am 10:05am – 10:15am 250 Seeded Qualifying 10:20am – 10:40am 10:20am – 10:40am 450 Seeded Qualifying 10:35am – 10:45am 10:35am – 10:45am 450 Unseeded Qualifying 10:50am – 11:00am 10:50am – 11:00am SMX Next Qualifying 11:00am – 11:10am 11:00am – 11:10am Promoter Track Walk #1 11:10am – 11:25am 11:10am – 11:25am Track Maintenance 11:25am – 11:35am 11:25am – 11:35am 250 Unseeded Qualifying 11:40am – 11:50am 11:40am – 11:50am 250 Seeded Qualifying 11:55am – 12:05pm 11:55am – 12:05pm 450 Seeded Qualifying 12:10pm – 12:20pm 12:10pm – 12:20pm 450 Unseeded Qualifying 12:25pm – 12:35pm 12:25pm – 12:35pm SMX Next Qualifying 12:35pm – 12:45pm 12:35pm – 12:45pm Promoter Track Walk #2 12:45pm – 1:00pm 12:45pm – 1:00pm Track Maintenance 1:00pm – 1:07pm 1:00pm – 1:07pm 250 Wildcard 1:11pm – 1:18pm 1:11pm – 1:18pm 450 Wildcard 1:18pm – 1:28pm 1:18pm – 1:28pm Promoter Track Walk #3 1:28pm – 3:15pm 1:28pm – 3:15pm Track Maintenance 3:30pm – 4:00pm 3:30pm – 4:00pm Opening Ceremonies 4:00pm – 4:04pm 4:00pm – 4:04pm 250 Moto 1 Sighting Lap 4:06pm – 4:28pm 4:06pm – 4:28pm 250 Moto 1 4:28pm – 4:37pm 4:28pm – 4:37pm 250 Moto 1 – Victory Circle 4:37pm – 4:41pm 4:37pm – 4:41pm 450 Moto 1 Sighting Lap 4:43pm – 5:05pm 4:43pm – 5:05pm 450 Moto 1 5:05pm – 5:15pm 5:05pm – 5:15pm 450 Moto 1 – Victory Circle 5:15pm – 5:26pm 5:15pm – 5:26pm Intermission 5:26pm – 5:30pm 5:26pm – 5:30pm SMX Next Main Event Sighting Lap 5:32pm – 5:42pm 5:32pm – 5:42pm SMX Next Main Event 5:42pm – 5:45pm 5:42pm – 5:45pm SMX Next Main Event - Victory Circle 5:45pm – 5:49pm 5:45pm – 5:49pm 250 Moto 2 Sighting Lap 5:51pm – 6:13pm 5:51pm – 6:13pm 250 Moto 2 6:13pm – 6:23pm 6:13pm – 6:23pm 250 Overall Results Victory Circle 6:23pm – 6:27pm 6:23pm – 6:27pm 450 Moto 2 Sighting Lap 6:29pm – 6:51pm 6:29pm – 6:51pm 450 Moto 2 6:51pm – 7:00pm 6:51pm – 7:00pm 450 Overall Results Victory Circle
And here is the PDF if you need to screenshot it for race day!
Note: Times local to Carson, California (Pacific time zone).
Progressive Grand National Cross Country Series (GNCC Racing)
Friday, September 18, 2026
- 9:00am Gates Open
- 2:00pm – 6:00pm ATV, eMTB& Bike Registration - All Classes
- 4:00pm Progressive eMTB Racing
- 12:00am Gates Close
Saturday, September 19, 2026
- 6:00am Gates Open
- 7:00am – 7:45am Youth ATV & Micro Registration
- 8:00am 50cc Micro ATV Racing (30 min event)
- 8:45am 50cc Micro Bike Racing (30 min event)
- 9:30am – 10:30am Youth ATV Race (1 hr event)
- 9:35am Amateur ATV Registration
- 10:05am Pro ATV Registration
- 11:00am Amateur ATV Racing (2 hr event)
- 2:00pm – 4:00pm Pro ATV Race (2 hr event)
- 2:00pm – 6:00pm Bike Registration - all classes
- 3:00pm – 4:00pm MXers for Jesus: Slip N' Slide
- 5:00pm ePeeWee (STACYC) Racing
- 7:00pm – 7:45pm MXers for Jesus Chapel Service
- 7:00pm SMX Playoff Live Viewing Party
- 12:00am Gates Close
Sunday, September 20, 2026
- 6:00am Gates Open
- 7:00am – 7:45am Youth Bike Registration
- 8:00am – 9:30am Youth Bike Race (90 min event)
- 8:05am – 9:30am Amateur Bike Registration
- 10:00am – 12:00pm Amateur Bike Race (2 hr event)
- 10:05am – 12:45pm Pro Bike Registration
- 1:00pm – 4:00pm Pro Bike Race (3 hr event)
Other Links
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
General Links
SMX Playoff 2
SMX Playoff 2 Entry Lists
SMX Playoff 2 - 250SMX Provisional Entry ListSeptember 19, 2026
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|13
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|KTM 250 SX-F
|19
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|Yamaha YZ250F
|23
|Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|Yamaha YZ250F
|25
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|Yamaha YZ250F
|29
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|Honda CRF250R Works Edition
SMX Playoff 2 - 450SMX Provisional Entry ListSeptember 19, 2026
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|2
|Cooper Webb
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|3
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|7
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|12
|Shane McElrath
|Canton, NC
|Beta 450 RX
|14
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
SMX Playoff 2 - SMX Next Provisional Entry ListSeptember 19, 2026
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|4
|Dylan Rempel
|Aylmer, ON
|Honda CRF250R
|9
|Ryder Malinoski
|Wyoming, MN
|Yamaha YZ250F
|10
|Wyatt Thurman
|Burleson, TX
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|11
|Colby Lessar
|Shawnee, OK
|Yamaha YZ250F
|14
|Kane Bollasina
|St. Louis, MO
|Yamaha YZ250F
General
The John Penton GNCC
The John Penton GNCC Race Center
FIM Motocross World Championship (MXGP)
General
MXGP of Australia
MXGP of Australia Event Center
Racer X
2026 Yamaha SMX Playoffs Preview Show
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Other Info
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
Dignity Health Sports Park
Address: Dignity Health Sports Park
18400 Avalon Blvd Carson CA 90746
Progressive Grand National Cross Country Series (GNCC Racing)
Sunday Creek Raceway in Millfield, Ohio
Track Address: 17270 South Wemer Road Millfield OH 45761
Tickets
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
Track Map
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
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FIM Motocross World Championship (MXGP)
Progressive Grand National Cross Country Series (GNCC Racing)
2026 Championship Standings
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
|Position
|Rider
|Hometown
|Qualifying Points
|Points
|1
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|541
|47
|2
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|490
|40
|3
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|638
|37
|4
|Daxton Bennick
|Morganton, NC
|302
|34
|5
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|402
|33
|Position
|Rider
|Hometown
|Qualifying Points
|Points
|1
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|590
|42
|2
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|404
|40
|3
|Cooper Webb
|Newport, NC
|579
|38
|4
|Ken Roczen
|Mattstedt, Germany
|349
|34
|5
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|444
|33
FIM Motocross World Championship (MXGP)
|Position
|Rider
|Points
|1
|Guillem Farres
|859
|2
|Camden McLellan
|811
|3
|Sacha Coenen
|775
|4
|Simon Längenfelder
|768
|5
|Liam Everts
|742
|Position
|Rider
|Points
|1
|Jeffrey Herlings
|915
|2
|Romain Febvre
|752
|3
|Tim Gajser
|659
|4
|Tom Vialle
|593
|5
|Andrea Adamo
|592