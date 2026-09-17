Carson SMX Playoff 2 Full Friday and Saturday Schedules
September 17, 2026, 3:10pm
This Saturday, the SuperMotocross paddock will be in California for the second round of the Monster Energy SMX World Championship playoffs.
What you need to know the most for the Carson SMX Playoff 2 round on Saturday: the points-paying motos start just after 7 p.m. Eastern/4 p.m. Pacific on Peacock.
Below is the full broadcast schedule and then the full schedule for Friday and Saturday's race day, plus the PDF versions if you want a screenshot on your phone.
- SuperMotocross
- Pre-Race Press ConferenceLiveSeptember 18 - 2:30 PM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 19 - 1:00 PM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 19 - 1:00 PM
- Pre-Race Show (2 Hours Live)LiveSeptember 19 - 5:00 PM
- Gate DropLiveSeptember 19 - 7:00 PM
- Gate DropLiveSeptember 19 - 7:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 19 - 10:00 PM
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- SuperMotocross
Local Time () Track Time (PDT) Saturday 9:50am – 10:00am 9:50am – 10:00am 250 Unseeded Qualifying 10:05am – 10:15am 10:05am – 10:15am 250 Seeded Qualifying 10:20am – 10:40am 10:20am – 10:40am 450 Seeded Qualifying 10:35am – 10:45am 10:35am – 10:45am 450 Unseeded Qualifying 10:50am – 11:00am 10:50am – 11:00am SMX Next Qualifying 11:00am – 11:10am 11:00am – 11:10am Promoter Track Walk #1 11:10am – 11:25am 11:10am – 11:25am Track Maintenance 11:25am – 11:35am 11:25am – 11:35am 250 Unseeded Qualifying 11:40am – 11:50am 11:40am – 11:50am 250 Seeded Qualifying 11:55am – 12:05pm 11:55am – 12:05pm 450 Seeded Qualifying 12:10pm – 12:20pm 12:10pm – 12:20pm 450 Unseeded Qualifying 12:25pm – 12:35pm 12:25pm – 12:35pm SMX Next Qualifying 12:35pm – 12:45pm 12:35pm – 12:45pm Promoter Track Walk #2 12:45pm – 1:00pm 12:45pm – 1:00pm Track Maintenance 1:00pm – 1:07pm 1:00pm – 1:07pm 250 Wildcard 1:11pm – 1:18pm 1:11pm – 1:18pm 450 Wildcard 1:18pm – 1:28pm 1:18pm – 1:28pm Promoter Track Walk #3 1:28pm – 3:15pm 1:28pm – 3:15pm Track Maintenance 3:30pm – 4:00pm 3:30pm – 4:00pm Opening Ceremonies 4:00pm – 4:04pm 4:00pm – 4:04pm 250 Moto 1 Sighting Lap 4:06pm – 4:28pm 4:06pm – 4:28pm 250 Moto 1 4:28pm – 4:37pm 4:28pm – 4:37pm 250 Moto 1 – Victory Circle 4:37pm – 4:41pm 4:37pm – 4:41pm 450 Moto 1 Sighting Lap 4:43pm – 5:05pm 4:43pm – 5:05pm 450 Moto 1 5:05pm – 5:15pm 5:05pm – 5:15pm 450 Moto 1 – Victory Circle 5:15pm – 5:26pm 5:15pm – 5:26pm Intermission 5:26pm – 5:30pm 5:26pm – 5:30pm SMX Next Main Event Sighting Lap 5:32pm – 5:42pm 5:32pm – 5:42pm SMX Next Main Event 5:42pm – 5:45pm 5:42pm – 5:45pm SMX Next Main Event - Victory Circle 5:45pm – 5:49pm 5:45pm – 5:49pm 250 Moto 2 Sighting Lap 5:51pm – 6:13pm 5:51pm – 6:13pm 250 Moto 2 6:13pm – 6:23pm 6:13pm – 6:23pm 250 Overall Results Victory Circle 6:23pm – 6:27pm 6:23pm – 6:27pm 450 Moto 2 Sighting Lap 6:29pm – 6:51pm 6:29pm – 6:51pm 450 Moto 2 6:51pm – 7:00pm 6:51pm – 7:00pm 450 Overall Results Victory Circle
Note: Times local to Carson, California, (Pacific time zone).