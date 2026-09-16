Results Archive
MXGP of
Turkiye
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Tom Vialle
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Simon Längenfelder
  3. Liam Everts
Full Results
SuperMotocross
SMX Playoff 1
News
250SMX Results
  1. Levi Kitchen
  2. Daxton Bennick
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
450SMX Results
  1. Haiden Deegan
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
Full Results
MXGP of
China
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Full Results
Upcoming
GNCC
The John Penton
Sat Sep 19
News
Upcoming
SuperMotocross
SMX Playoff 2
Sat Sep 19
News
250SMX Entry List
  1. Julien Beaumer
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
450SMX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Australia
Sun Sep 20
News
Upcoming
SuperMotocross
SMX World Championship Final
Sat Sep 26
News
Full Schedule

Watch: Zach Osborne's 2026 Beta 450RX Bike Test

September 16, 2026, 1:45pm

Kris Keefer and Steve Matthes had the chance to ride the Loretta Lynn's Open Pro Sport and Junior 25 Champion Zach Osborne's Beta 450RX race machine in Florida. Instead of just talking about the bike, we actually got to ride the factory Italian steed and will let you know what it's like to ride a factory Beta 450RX. Zach's unique set up is something to see, so learn more about what the 5'6" LL champ likes in his personal race bike. 

Film/Edit/Images: Rob Filebark

And check out more factory bike tests:

Recommended Reading

Inside Mitchell Oldenburg’s Beta 450 RX Thu Jun 11 Inside Mitchell Oldenburg’s Beta 450 RX Inside Garrett Marchbanks' Kawasaki KX450SR Tue Jun 2 Inside Garrett Marchbanks' Kawasaki KX450SR Video: Close Up Look at Malcolm Stewart's Husqvarna FC 450 SX Race Bike with Mechanic Jared Warrick Tue May 5 Video: Close Up Look at Malcolm Stewart's Husqvarna FC 450 SX Race Bike with Mechanic Jared Warrick How Similar is Jo Shimoda's Honda CRF250R in 2026 Supercross Compared to 2025? Thu Mar 19 How Similar is Jo Shimoda's Honda CRF250R in 2026 Supercross Compared to 2025?

2026 Beta 450RX

  • DSC01105
    DSC01105 Rob Filebark
  • DSC01106
    DSC01106 Rob Filebark
  • DSC01109
    DSC01109 Rob Filebark
  • DSC01113
    DSC01113 Rob Filebark
  • DSC01116
    DSC01116 Rob Filebark
  • DSC01119
    DSC01119 Rob Filebark
  • DSC01126
    DSC01126 Rob Filebark
  • DSC01127
    DSC01127 Rob Filebark
  • DSC01129
    DSC01129 Rob Filebark
  • DSC01131
    DSC01131 Rob Filebark
  • DSC01133
    DSC01133 Rob Filebark
  • DSC01140
    DSC01140 Rob Filebark
  • DSC01150
    DSC01150 Rob Filebark
  • DSC01153
    DSC01153 Rob Filebark
  • DSC01158
    DSC01158 Rob Filebark
  • DSC01160
    DSC01160 Rob Filebark
  • DSC01165
    DSC01165 Rob Filebark
  • DSC01169
    DSC01169 Rob Filebark
  • DSC01171
    DSC01171 Rob Filebark
  • DSC01174
    DSC01174 Rob Filebark
  • DSC01177
    DSC01177 Rob Filebark
  • DSC01179
    DSC01179 Rob Filebark
  • DSC01181
    DSC01181 Rob Filebark
  • DSC01184
    DSC01184 Rob Filebark
  • DSC01185
    DSC01185 Rob Filebark
  • DSC01193
    DSC01193 Rob Filebark
  • DSC01195
    DSC01195 Rob Filebark
  • DSC01201
    DSC01201 Rob Filebark
  • DSC01203
    DSC01203 Rob Filebark
  • DSC01205
    DSC01205 Rob Filebark
  • DSC01121
    DSC01121 Rob Filebark
  • DSC01123
    DSC01123 Rob Filebark
  • DSC01124
    DSC01124 Rob Filebark
  • DSC01136
    DSC01136 Rob Filebark
  • DSC01137
    DSC01137 Rob Filebark
  • DSC01143
    DSC01143 Rob Filebark
  • DSC01145
    DSC01145 Rob Filebark
  • DSC01147
    DSC01147 Rob Filebark
  • DSC01155
    DSC01155 Rob Filebark
  • DSC01157
    DSC01157 Rob Filebark
  • DSC01163
    DSC01163 Rob Filebark
  • DSC01176
    DSC01176 Rob Filebark
  • DSC01191
    DSC01191 Rob Filebark
  • DSC01198
    DSC01198 Rob Filebark
  • DSC01209
    DSC01209 Rob Filebark
  • DSC01211
    DSC01211 Rob Filebark
  • DSC01217
    DSC01217 Rob Filebark
  • DSC01218
    DSC01218 Rob Filebark
  • DSC01221
    DSC01221 Rob Filebark
  • DSC01223
    DSC01223 Rob Filebark
  • DSC01230
    DSC01230 Rob Filebark
  • DSC01234
    DSC01234 Rob Filebark
  • DSC01237
    DSC01237 Rob Filebark
  • DSC01241
    DSC01241 Rob Filebark
  • DSC01242
    DSC01242 Rob Filebark
  • DSC01243
    DSC01243 Rob Filebark
  • DSC01245
    DSC01245 Rob Filebark
  • DSC01248
    DSC01248 Rob Filebark
  • DSC01250
    DSC01250 Rob Filebark
  • DSC01252
    DSC01252 Rob Filebark
  • DSC01253
    DSC01253 Rob Filebark
  • DSC01256
    DSC01256 Rob Filebark
  • DSC01258
    DSC01258 Rob Filebark
  • DSC01261
    DSC01261 Rob Filebark

2026 Beta 450RX in Action

Kris Keefer

  • DSC01496
    DSC01496 Rob Filebark
  • DSC01498
    DSC01498 Rob Filebark
  • DSC01499
    DSC01499 Rob Filebark
  • DSC01500
    DSC01500 Rob Filebark
  • DSC01501
    DSC01501 Rob Filebark
  • DSC01502
    DSC01502 Rob Filebark
  • DSC01504
    DSC01504 Rob Filebark
  • DSC01518
    DSC01518 Rob Filebark
  • DSC01519
    DSC01519 Rob Filebark
  • DSC01520
    DSC01520 Rob Filebark
  • DSC01521
    DSC01521 Rob Filebark
  • DSC01522
    DSC01522 Rob Filebark
  • DSC01523
    DSC01523 Rob Filebark
  • DSC01524
    DSC01524 Rob Filebark
  • DSC01533
    DSC01533 Rob Filebark
  • DSC01534
    DSC01534 Rob Filebark
  • DSC01535
    DSC01535 Rob Filebark
  • DSC01536
    DSC01536 Rob Filebark
  • DSC01537
    DSC01537 Rob Filebark
  • DSC01538
    DSC01538 Rob Filebark
  • DSC01539
    DSC01539 Rob Filebark
  • DSC01540
    DSC01540 Rob Filebark
  • DSC01541
    DSC01541 Rob Filebark
  • DSC01542
    DSC01542 Rob Filebark
  • DSC01548
    DSC01548 Rob Filebark
  • DSC01549
    DSC01549 Rob Filebark
  • DSC01550
    DSC01550 Rob Filebark
  • DSC01551
    DSC01551 Rob Filebark
  • DSC01552
    DSC01552 Rob Filebark
  • DSC01553
    DSC01553 Rob Filebark
  • DSC01554
    DSC01554 Rob Filebark
  • DSC01555
    DSC01555 Rob Filebark
  • DSC01556
    DSC01556 Rob Filebark
  • DSC01571
    DSC01571 Rob Filebark
  • DSC01576
    DSC01576 Rob Filebark
  • DSC01579
    DSC01579 Rob Filebark
  • DSC01582
    DSC01582 Rob Filebark
  • DSC01595
    DSC01595 Rob Filebark
  • DSC01604
    DSC01604 Rob Filebark
  • DSC01604
    DSC01604 Rob Filebark
  • DSC01606
    DSC01606 Rob Filebark
  • DSC01611
    DSC01611 Rob Filebark
  • DSC01620
    DSC01620 Rob Filebark
  • DSC01622
    DSC01622 Rob Filebark
  • DSC01628
    DSC01628 Rob Filebark
  • DSC01629
    DSC01629 Rob Filebark
  • DSC01638
    DSC01638 Rob Filebark
  • DSC01639
    DSC01639 Rob Filebark
  • DSC01646
    DSC01646 Rob Filebark
  • DSC01664
    DSC01664 Rob Filebark

Steve Matthes

  • DSC01279
    DSC01279 Rob Filebark
  • DSC01284
    DSC01284 Rob Filebark
  • DSC01291
    DSC01291 Rob Filebark
  • DSC01303
    DSC01303 Rob Filebark
  • DSC01327
    DSC01327 Rob Filebark
  • DSC01334
    DSC01334 Rob Filebark
  • DSC01342
    DSC01342 Rob Filebark
  • DSC01360
    DSC01360 Rob Filebark
  • DSC01374
    DSC01374 Rob Filebark
  • DSC01382
    DSC01382 Rob Filebark
  • DSC01389
    DSC01389 Rob Filebark
  • DSC01394
    DSC01394 Rob Filebark
  • DSC01427
    DSC01427 Rob Filebark
  • DSC01428
    DSC01428 Rob Filebark
  • DSC01430
    DSC01430 Rob Filebark
  • DSC01435
    DSC01435 Rob Filebark
  • DSC01442
    DSC01442 Rob Filebark
  • DSC01445
    DSC01445 Rob Filebark
  • DSC01447
    DSC01447 Rob Filebark
  • DSC01459
    DSC01459 Rob Filebark
  • DSC01460
    DSC01460 Rob Filebark
  • DSC01465
    DSC01465 Rob Filebark
  • DSC01468
    DSC01468 Rob Filebark
  • DSC01477
    DSC01477 Rob Filebark
  • DSC01478
    DSC01478 Rob Filebark
  • DSC01483
    DSC01483 Rob Filebark
Read Now
November 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The November 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted