Watch: Zach Osborne's 2026 Beta 450RX Bike Test
September 16, 2026, 1:45pm
Kris Keefer and Steve Matthes had the chance to ride the Loretta Lynn's Open Pro Sport and Junior 25 Champion Zach Osborne's Beta 450RX race machine in Florida. Instead of just talking about the bike, we actually got to ride the factory Italian steed and will let you know what it's like to ride a factory Beta 450RX. Zach's unique set up is something to see, so learn more about what the 5'6" LL champ likes in his personal race bike.
Film/Edit/Images: Rob Filebark
And check out more factory bike tests:
Recommended Reading
Thu Jun 11 Inside Mitchell Oldenburg’s Beta 450 RX Tue Jun 2 Inside Garrett Marchbanks' Kawasaki KX450SR Tue May 5 Video: Close Up Look at Malcolm Stewart's Husqvarna FC 450 SX Race Bike with Mechanic Jared Warrick Thu Mar 19 How Similar is Jo Shimoda's Honda CRF250R in 2026 Supercross Compared to 2025?
2026 Beta 450RX
DSC01105 Rob Filebark DSC01106 Rob Filebark DSC01109 Rob Filebark DSC01113 Rob Filebark DSC01116 Rob Filebark DSC01119 Rob Filebark DSC01126 Rob Filebark DSC01127 Rob Filebark DSC01129 Rob Filebark DSC01131 Rob Filebark DSC01133 Rob Filebark DSC01140 Rob Filebark DSC01150 Rob Filebark DSC01153 Rob Filebark DSC01158 Rob Filebark DSC01160 Rob Filebark DSC01165 Rob Filebark DSC01169 Rob Filebark DSC01171 Rob Filebark DSC01174 Rob Filebark DSC01177 Rob Filebark DSC01179 Rob Filebark DSC01181 Rob Filebark DSC01184 Rob Filebark DSC01185 Rob Filebark DSC01193 Rob Filebark DSC01195 Rob Filebark DSC01201 Rob Filebark DSC01203 Rob Filebark DSC01205 Rob Filebark DSC01121 Rob Filebark DSC01123 Rob Filebark DSC01124 Rob Filebark DSC01136 Rob Filebark DSC01137 Rob Filebark DSC01143 Rob Filebark DSC01145 Rob Filebark DSC01147 Rob Filebark DSC01155 Rob Filebark DSC01157 Rob Filebark DSC01163 Rob Filebark DSC01176 Rob Filebark DSC01191 Rob Filebark DSC01198 Rob Filebark DSC01209 Rob Filebark DSC01211 Rob Filebark DSC01217 Rob Filebark DSC01218 Rob Filebark DSC01221 Rob Filebark DSC01223 Rob Filebark DSC01230 Rob Filebark DSC01234 Rob Filebark DSC01237 Rob Filebark DSC01241 Rob Filebark DSC01242 Rob Filebark DSC01243 Rob Filebark DSC01245 Rob Filebark DSC01248 Rob Filebark DSC01250 Rob Filebark DSC01252 Rob Filebark DSC01253 Rob Filebark DSC01256 Rob Filebark DSC01258 Rob Filebark DSC01261 Rob Filebark
2026 Beta 450RX in Action
Kris Keefer
DSC01496 Rob Filebark DSC01498 Rob Filebark DSC01499 Rob Filebark DSC01500 Rob Filebark DSC01501 Rob Filebark DSC01502 Rob Filebark DSC01504 Rob Filebark DSC01518 Rob Filebark DSC01519 Rob Filebark DSC01520 Rob Filebark DSC01521 Rob Filebark DSC01522 Rob Filebark DSC01523 Rob Filebark DSC01524 Rob Filebark DSC01533 Rob Filebark DSC01534 Rob Filebark DSC01535 Rob Filebark DSC01536 Rob Filebark DSC01537 Rob Filebark DSC01538 Rob Filebark DSC01539 Rob Filebark DSC01540 Rob Filebark DSC01541 Rob Filebark DSC01542 Rob Filebark DSC01548 Rob Filebark DSC01549 Rob Filebark DSC01550 Rob Filebark DSC01551 Rob Filebark DSC01552 Rob Filebark DSC01553 Rob Filebark DSC01554 Rob Filebark DSC01555 Rob Filebark DSC01556 Rob Filebark DSC01571 Rob Filebark DSC01576 Rob Filebark DSC01579 Rob Filebark DSC01582 Rob Filebark DSC01595 Rob Filebark DSC01604 Rob Filebark DSC01604 Rob Filebark DSC01606 Rob Filebark DSC01611 Rob Filebark DSC01620 Rob Filebark DSC01622 Rob Filebark DSC01628 Rob Filebark DSC01629 Rob Filebark DSC01638 Rob Filebark DSC01639 Rob Filebark DSC01646 Rob Filebark DSC01664 Rob Filebark
Steve Matthes
DSC01279 Rob Filebark DSC01284 Rob Filebark DSC01291 Rob Filebark DSC01303 Rob Filebark DSC01327 Rob Filebark DSC01334 Rob Filebark DSC01342 Rob Filebark DSC01360 Rob Filebark DSC01374 Rob Filebark DSC01382 Rob Filebark DSC01389 Rob Filebark DSC01394 Rob Filebark DSC01427 Rob Filebark DSC01428 Rob Filebark DSC01430 Rob Filebark DSC01435 Rob Filebark DSC01442 Rob Filebark DSC01445 Rob Filebark DSC01447 Rob Filebark DSC01459 Rob Filebark DSC01460 Rob Filebark DSC01465 Rob Filebark DSC01468 Rob Filebark DSC01477 Rob Filebark DSC01478 Rob Filebark DSC01483 Rob Filebark