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Columbus SMX Playoff 1 Photos

Columbus SMX Playoff 1 Photos

September 16, 2026, 9:30am
Columbus, OH SMX Playoff 1Monster Energy SuperMotocross World Championship

Align Media was at Historic Crew Stadium for the opening round of the Monster Energy SuperMotocross World Championship Playoffs to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps, to the points-paying motos. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of Align's best photos from Ohio.

Photographers in this gallery: Adam Merrow (@adammerrow) and Mike Emery (@emeryphoto).

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