Results Archive
MXGP of
Turkiye
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Tom Vialle
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Simon Längenfelder
  3. Liam Everts
Full Results
SuperMotocross
SMX Playoff 1
News
250SMX Results
  1. Levi Kitchen
  2. Daxton Bennick
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
450SMX Results
  1. Haiden Deegan
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
Full Results
MXGP of
China
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Full Results
Upcoming
GNCC
The John Penton
Sat Sep 19
News
Upcoming
SuperMotocross
SMX Playoff 2
Sat Sep 19
News
250SMX Entry List
  1. Julien Beaumer
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
450SMX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Australia
Sun Sep 20
News
Upcoming
SuperMotocross
SMX World Championship Final
Sat Sep 26
News
Full Schedule

2026 KTM 450 SX-F Garage Build

September 16, 2026, 2:00pm

Build: Kris Keefer

Text: Kris Keefer

Video/Photos: Tanner Smith

Sometimes slow and steady wins the race, right? With this build, I wanted to slowly upgrade our 2026 KTM 450 SX-F in stages, addressing areas I felt the machine needed improvement. I didn't just want to slap on a bunch of parts and tell you about them because, frankly, we do that a lot already. To some, this build may feel vanilla, but to me, this is more of a working man's KTM 450 SX-F. In the world of a working man, purchasing a bunch of parts at one time is simply not feasible, so methodically building your bike as money comes in is the most common way. But what parts should you start with for your orange brigade machine? We've started with a select few.

Parts Used:

Twisted Development

Exhaust Flange

td-racing.com

 

Ride Engineering

23.5mm Offset Triple Clamps, Linkage, Front Brake Rotor Kit

ride-engineering.com

 

Dunlop

MX34 Front 90/100-21, MX34 Rear 110/100-18

dunlopmotorcycletires.com

 

Renthal

661 Fatbar, Half Waffle Medium Grips

renthal.com

 

WP Suspension

AER Fork Re-valved, Stock Shock Re-valved w/bladder, All Settings Available at a WP Authorized Dealer

wp-suspension.com

 

REP Suspension

AER Fork Re-valved, Stock Shock Re-valved w/bladder, All Settings Available at REP

repsuspension.com

 

DeCal Works

Complete Shroud Custom Kit, Pre-Print Numbers

decalmx.com

 

ASV

S1 Single Pivot Clutch Lever, S1 Single Pivot Brake Lever

asvlevers.com

 

Pro Circuit

Throttle Tube

procircuit.com

 

DID

520 Gold ERT3 Chain

didchain.com

Polisport

Foldable Bike Stand

polisport.com

  • Garage Build Photo Aug 21 2026, 7 14 10 AM
    Garage Build Photo Aug 21 2026, 7 14 10 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 7 17 06 AM
    Photo Aug 21 2026, 7 17 06 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 7 17 19 AM
    Photo Aug 21 2026, 7 17 19 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 10 03 10 AM
    Photo Aug 21 2026, 10 03 10 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 10 03 10 AM (1)
    Photo Aug 21 2026, 10 03 10 AM (1) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 10 04 28 AM
    Photo Aug 21 2026, 10 04 28 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 10 04 28 AM (1)
    Photo Aug 21 2026, 10 04 28 AM (1) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 10 05 06 AM
    Photo Aug 21 2026, 10 05 06 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 10 05 26 AM
    Photo Aug 21 2026, 10 05 26 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 10 05 26 AM (1)
    Photo Aug 21 2026, 10 05 26 AM (1) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 10 06 57 AM
    Photo Aug 21 2026, 10 06 57 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 10 06 57 AM (1)
    Photo Aug 21 2026, 10 06 57 AM (1) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 10 06 57 AM (2)
    Photo Aug 21 2026, 10 06 57 AM (2) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 7 59 20 AM
    Photo Aug 21 2026, 7 59 20 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 7 59 20 AM (1)
    Photo Aug 21 2026, 7 59 20 AM (1) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 7 59 23 AM
    Photo Aug 21 2026, 7 59 23 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 00 21 AM
    Photo Aug 21 2026, 8 00 21 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 00 21 AM (1)
    Photo Aug 21 2026, 8 00 21 AM (1) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 00 21 AM (2)
    Photo Aug 21 2026, 8 00 21 AM (2) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 01 30 AM
    Photo Aug 21 2026, 8 01 30 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 01 30 AM (1)
    Photo Aug 21 2026, 8 01 30 AM (1) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 02 13 AM
    Photo Aug 21 2026, 8 02 13 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 02 13 AM (1)
    Photo Aug 21 2026, 8 02 13 AM (1) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 02 13 AM (2)
    Photo Aug 21 2026, 8 02 13 AM (2) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 05 34 AM
    Photo Aug 21 2026, 8 05 34 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM
    Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM (1)
    Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM (1) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM (2)
    Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM (2) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM (3)
    Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM (3) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 07 47 AM
    Photo Aug 21 2026, 8 07 47 AM Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 07 47 AM (1)
    Photo Aug 21 2026, 8 07 47 AM (1) Tanner Smith
  • Photo Aug 21 2026, 8 07 47 AM (2)
    Photo Aug 21 2026, 8 07 47 AM (2) Tanner Smith
Read Now
November 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The November 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted