2026 KTM 450 SX-F Garage Build
Build: Kris Keefer
Text: Kris Keefer
Video/Photos: Tanner Smith
Sometimes slow and steady wins the race, right? With this build, I wanted to slowly upgrade our 2026 KTM 450 SX-F in stages, addressing areas I felt the machine needed improvement. I didn't just want to slap on a bunch of parts and tell you about them because, frankly, we do that a lot already. To some, this build may feel vanilla, but to me, this is more of a working man's KTM 450 SX-F. In the world of a working man, purchasing a bunch of parts at one time is simply not feasible, so methodically building your bike as money comes in is the most common way. But what parts should you start with for your orange brigade machine? We've started with a select few.
Parts Used:
Twisted Development
Exhaust Flange
Ride Engineering
23.5mm Offset Triple Clamps, Linkage, Front Brake Rotor Kit
Dunlop
MX34 Front 90/100-21, MX34 Rear 110/100-18
Renthal
661 Fatbar, Half Waffle Medium Grips
WP Suspension
AER Fork Re-valved, Stock Shock Re-valved w/bladder, All Settings Available at a WP Authorized Dealer
REP Suspension
AER Fork Re-valved, Stock Shock Re-valved w/bladder, All Settings Available at REP
DeCal Works
Complete Shroud Custom Kit, Pre-Print Numbers
ASV
S1 Single Pivot Clutch Lever, S1 Single Pivot Brake Lever
Pro Circuit
Throttle Tube
DID
520 Gold ERT3 Chain
Polisport
Foldable Bike Stand
Garage Build Photo Aug 21 2026, 7 14 10 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 7 17 06 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 7 17 19 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 10 03 10 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 10 03 10 AM (1) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 10 04 28 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 10 04 28 AM (1) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 10 05 06 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 10 05 26 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 10 05 26 AM (1) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 10 06 57 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 10 06 57 AM (1) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 10 06 57 AM (2) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 7 59 20 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 7 59 20 AM (1) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 7 59 23 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 00 21 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 00 21 AM (1) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 00 21 AM (2) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 01 30 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 01 30 AM (1) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 02 13 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 02 13 AM (1) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 02 13 AM (2) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 05 34 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM (1) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM (2) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 06 28 AM (3) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 07 47 AM Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 07 47 AM (1) Tanner Smith Photo Aug 21 2026, 8 07 47 AM (2) Tanner Smith