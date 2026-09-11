The 29th round of the 31-round Monster Energy SuperMotocross World Championship kicks off this weekend with the first round of the SMX Playoffs.
What you need to know the most for the Columbus SMX Playoff 1 round on Saturday: the points-paying motos start just after 3 p.m. Eastern/12 p.m. Pacific on Peacock.
On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 9 a.m. Eastern/6 a.m. Pacific on Peacock. There will be a live pre-race show starting at 2:30 p.m. Eastern/11:30 a.m. Pacific on Peacock that will lead right into the live coverage of the main program, which will start at 3 p.m. Eastern/12 p.m. Pacific on Peacock. Remember, you can every moto LIVE on Peacock.
There will also be an encore presentation of the points-paying motos on NBC on Sunday starting at 3 p.m. Eastern/12 p.m. Pacific.
And the FIM Motocross World Championship (MXGP) is in action this weekend with the MXGP of China (round 18 of 19). You can watch the action live on Saturday (qualifying) and Sunday (points-paying motos) via MXGP-TV.com and catch the second MX2 and MXGP motos live on Sunday on CBS Sports starting at 3 a.m. Eastern/12 p.m. Pacific.
The Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing) Series is on summer break and will be back in action at The John Penton GNCC on September 18.
TV Broadcast| Online Streaming
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
- SuperMotocross
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 12 - 9:00 AM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 12 - 9:00 AM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 12 - 2:30 PM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 12 - 2:30 PM
- Gate DropLiveSeptember 12 - 3:00 PM
- Gate DropLiveSeptember 12 - 3:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 12 - 6:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 12 - 6:00 PM
- Encore PresentationSeptember 13 - 3:00 PM
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International (Outside of the United States)
International viewers can stream the race live and watch on-demand with the SuperMotocross Video Pass. Again, this is only available for international fans outside of the U.S.
FIM Motocross World Championship (MXGP)
- MXGP
MXGP of ChinaSunday, September 13
- Studio ShowLiveSeptember 12 - 12:00 AM
- MX2 Time PracticeLiveSeptember 12 - 1:15 AM
- MXGP Time PracticeLiveSeptember 12 - 1:55 AM
- MX2 Qualifying RaceLiveSeptember 12 - 3:15 AM
- MXGP Qualifying RaceLiveSeptember 12 - 4:00 AM
- MX2 Rae 1LiveSeptember 13 - 12:00 AM
- MXGP Race 1LiveSeptember 13 - 1:00 AM
- MX2 Race 2LiveSeptember 13 - 3:00 AM
- MX2 Race 2LiveSeptember 13 - 3:00 AM
- MXGP Race 2LiveSeptember 13 - 4:00 AM
- MXGP Race 2LiveSeptember 13 - 4:00 AM
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Race Day Schedule
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
- SuperMotocross
Local Time () Track Time (EDT) Saturday 7:00am – 3:00pm 7:00am – 3:00pm Industry Services 8:00am – 8:30am 8:00am – 8:30am Track Walk 6:00am 6:00am Working Paddock Hours 7:00am 7:00am Saturday Autogate Closes (No vehicles permitted to enter after 7:00am) 9:00am – 12:30pm 9:00am – 12:30pm Race Day Live 8:00am – 2:00pm 8:00am – 2:00pm Progressive FanFest 8:50am – 9:00am 8:50am – 9:00am 250 Unseeded Qualifying 9:05am – 9:15am 9:05am – 9:15am 250 Seeded Qualifying 9:20am – 9:40am 9:20am – 9:40am 450 Seeded Qualifying 9:35am – 9:45am 9:35am – 9:45am 450 Unseeded Qualifying 9:50am – 10:00am 9:50am – 10:00am SMX Next Qualifying 10:00am – 10:10am 10:00am – 10:10am Promoter Track Walk #1 10:10am – 10:25am 10:10am – 10:25am Track Maintenance 10:25am – 10:35am 10:25am – 10:35am 250 Unseeded Qualifying 10:40am – 10:50am 10:40am – 10:50am 250 Seeded Qualifying 10:55am – 11:05am 10:55am – 11:05am 450 Seeded Qualifying 11:10am – 11:20am 11:10am – 11:20am 450 Unseeded Qualifying 11:25am – 11:35am 11:25am – 11:35am SMX Next Qualifying 11:35am – 11:45am 11:35am – 11:45am Promoter Track Walk #2 11:45am – 12:00pm 11:45am – 12:00pm Track Maintenance 12:00pm – 12:07pm 12:00pm – 12:07pm 250 Wildcard 12:11pm – 12:18pm 12:11pm – 12:18pm 450 Wildcard 12:18pm – 12:28pm 12:18pm – 12:28pm Promoter Track Walk #3 12:28pm – 2:15pm 12:28pm – 2:15pm Track Maintenance 2:30pm – 3:00pm 2:30pm – 3:00pm Opening Ceremonies 3:00pm – 3:04pm 3:00pm – 3:04pm 250 Moto 1 Sighting Lap 3:06pm – 3:28pm 3:06pm – 3:28pm 250 Moto 1 3:28pm – 3:37pm 3:28pm – 3:37pm 250 Moto 1 Victory Circle 3:37pm – 3:41pm 3:37pm – 3:41pm 450 Moto 1 Sighting Lap 3:43pm – 4:05pm 3:43pm – 4:05pm 450 Moto 1 4:05pm – 4:15pm 4:05pm – 4:15pm 450 Moto 1 Victory Circle 4:15pm – 4:21pm 4:15pm – 4:21pm Intermission 4:21pm – 4:25pm 4:21pm – 4:25pm SMX Next Main Event Sighting Lap 4:27pm – 4:37pm 4:27pm – 4:37pm SMX Next Main Event 4:37pm – 4:45pm 4:37pm – 4:45pm SMX Next Main Event Victory Circle 4:45pm – 4:49pm 4:45pm – 4:49pm 250 Moto 2 Sighting Lap 4:51pm – 5:13pm 4:51pm – 5:13pm 250 Moto 2 5:13pm – 5:23pm 5:13pm – 5:23pm 250 Overall Results Victory Circle 5:23pm – 5:27pm 5:23pm – 5:27pm 450 Moto 2 Sighting Lap 5:29pm – 5:51pm 5:29pm – 5:51pm 450 Moto 2 5:51pm – 6:00pm 5:51pm – 6:00pm 450 Overall Results Victory Circle
And here is the PDF if you need to screenshot it for race day!
Note: Times local to Columbus, Ohio (Eastern time zone).
Other Links
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
General Links
SMX Playoff 1
SMX Playoff 1 Entry Lists
SMX Playoff 1 - 250SMX Provisional Entry ListSeptember 12, 2026
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|13
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|KTM 250 SX-F
|19
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|Yamaha YZ250F
|23
|Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|Yamaha YZ250F
|25
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|Yamaha YZ250F
|29
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|Honda CRF250R Works Edition
SMX Playoff 1 - 450SMX Provisional Entry ListSeptember 12, 2026
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|2
|Cooper Webb
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|3
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|7
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|12
|Shane McElrath
|Canton, NC
|Beta 450 RX
|14
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
SMX Playoff 1 - SMX Next Provisional Entry ListSeptember 12, 2026
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|4
|Dylan Rempel
|Aylmer, ON
|Honda CRF250R
|9
|Ryder Malinoski
|Wyoming, MN
|Yamaha YZ250F
|10
|Wyatt Thurman
|Burleson, TX
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|11
|Colby Lessar
|Shawnee, OK
|Yamaha YZ250F
|14
|Kane Bollasina
|St. Louis, MO
|Yamaha YZ250F
FIM Motocross World Championship (MXGP)
General
MXGP of China
MXGP of China Event Center
Racer X
2026 Yamaha SMX Playoffs Preview Show
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Other Info
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
Historic Crew Stadium
Address: One Black and Gold Blvd, Columbus, OH 43211
Tickets
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
Track Map
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
FIM Motocross World Championship (MXGP)
2026 Championship Standings
Monster Energy SMX World Championship Playoffs
|Position
|Rider
|Hometown
|Qualifying Points
|Points
|1
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|638
|25
|2
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|541
|22
|3
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|490
|20
|4
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|402
|18
|5
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|369
|17
|Position
|Rider
|Hometown
|Qualifying Points
|Points
|1
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|820
|25
|2
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|590
|22
|3
|Cooper Webb
|Newport, NC
|579
|20
|4
|
Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|472
|18
|5
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|444
|17
FIM Motocross World Championship (MXGP)
|Position
|Rider
|Points
|1
|Guillem Farres
|806
|2
|Camden McLellan
|756
|3
|Sacha Coenen
|746
|4
|Simon Längenfelder
|726
|5
|Liam Everts
|696
|Position
|Rider
|Points
|1
|Jeffrey Herlings
|855
|2
|Romain Febvre
|699
|3
|Tim Gajser
|659
|4
|Lucas Coenen
|566
|5
|Andrea Adamo
|559