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How to Watch: SMX Playoff 1 and MXGP of China TV Broadcast/Streaming Information

How to Watch: SMX Playoff 1 and MXGP of China TV Broadcast/Streaming Information

September 11, 2026, 7:00am
Shanghai, China MXGP of ChinaFIM Motocross World Championship

The 29th round of the 31-round Monster Energy SuperMotocross World Championship kicks off this weekend with the first round of the SMX Playoffs.

What you need to know the most for the Columbus SMX Playoff 1 round on Saturday: the points-paying motos start just after 3 p.m. Eastern/12 p.m. Pacific on Peacock.

On Saturday, qualifying can still be seen on Race Day Live beginning at 9 a.m. Eastern/6 a.m. Pacific on Peacock. There will be a live pre-race show starting at 2:30 p.m. Eastern/11:30 a.m. Pacific on Peacock that will lead right into the live coverage of the main program, which will start at 3 p.m. Eastern/12 p.m. Pacific on Peacock. Remember, you can every moto LIVE on Peacock.

There will also be an encore presentation of the points-paying motos on NBC on Sunday starting at 3 p.m. Eastern/12 p.m. Pacific.

And the FIM Motocross World Championship (MXGP) is in action this weekend with the MXGP of China (round 18 of 19). You can watch the action live on Saturday (qualifying) and Sunday (points-paying motos) via MXGP-TV.com and catch the second MX2 and MXGP motos live on Sunday on CBS Sports starting at 3 a.m. Eastern/12 p.m. Pacific.

The Progressive Grand National Cross Country (GNCC Racing) Series is on summer break and will be back in action at The John Penton GNCC on September 18.

TV Broadcast| Online Streaming

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

  • SuperMotocross

    SMX Playoff 1

     Saturday, September 12
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 12 - 9:00 AM
      Peacock
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 12 - 9:00 AM
      SuperMotocross Video Pass
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 12 - 2:30 PM
      Peacock
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 12 - 2:30 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Gate Drop 
      Live
      September 12 - 3:00 PM
      Peacock
    • Gate Drop 
      Live
      September 12 - 3:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Post-Race Show 
      Live
      September 12 - 6:00 PM
      Peacock
    • Post-Race Show 
      Live
      September 12 - 6:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Encore Presentation
      September 13 - 3:00 PM
      NBC
SMX Playoff 1 SuperMotocross TV & Streaming Schedule

International (Outside of the United States)

International viewers can stream the race live and watch on-demand with the SuperMotocross Video Pass. Again, this is only available for international fans outside of the U.S.

FIM Motocross World Championship (MXGP)

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  • MXGP

    MXGP of China

     Sunday, September 13
    • Studio Show 
      Live
      September 12 - 12:00 AM
      MXGP TV
    • MX2 Time Practice 
      Live
      September 12 - 1:15 AM
      MXGP TV
    • MXGP Time Practice 
      Live
      September 12 - 1:55 AM
      MXGP TV
    • MX2 Qualifying Race 
      Live
      September 12 - 3:15 AM
      MXGP TV
    • MXGP Qualifying Race 
      Live
      September 12 - 4:00 AM
      MXGP TV
    • MX2 Rae 1 
      Live
      September 13 - 12:00 AM
      MXGP TV
    • MXGP Race 1 
      Live
      September 13 - 1:00 AM
      MXGP TV
    • MX2 Race 2 
      Live
      September 13 - 3:00 AM
      CBS Sports Network
    • MX2 Race 2 
      Live
      September 13 - 3:00 AM
      MXGP TV
    • MXGP Race 2 
      Live
      September 13 - 4:00 AM
      CBS Sports Network
    • MXGP Race 2 
      Live
      September 13 - 4:00 AM
      MXGP TV
MXGP of China MXGP TV & Streaming Schedule

Race Day Schedule

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

  • SuperMotocross

    SMX Playoff 1

     Saturday, September 12
    Historic Crew Stadium
    Columbus, OH United States
    Local Time ()Track Time (EDT)
    Saturday
    7:00am3:00pm 7:00am – 3:00pm Industry Services
    8:00am8:30am 8:00am – 8:30am Track Walk
    6:00am 6:00am Working Paddock Hours
    7:00am 7:00am Saturday Autogate Closes (No vehicles permitted to enter after 7:00am)
    9:00am12:30pm 9:00am – 12:30pm Race Day Live Peacock SuperMotocross Video Pass
    8:00am2:00pm 8:00am – 2:00pm Progressive FanFest
    8:50am9:00am 8:50am – 9:00am 250 Unseeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    9:05am9:15am 9:05am – 9:15am 250 Seeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    9:20am9:40am 9:20am – 9:40am 450 Seeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    9:35am9:45am 9:35am – 9:45am 450 Unseeded Qualifying
    9:50am10:00am 9:50am – 10:00am SMX Next Qualifying
    10:00am10:10am 10:00am – 10:10am Promoter Track Walk #1
    10:10am10:25am 10:10am – 10:25am Track Maintenance
    10:25am10:35am 10:25am – 10:35am 250 Unseeded Qualifying
    10:40am10:50am 10:40am – 10:50am 250 Seeded Qualifying
    10:55am11:05am 10:55am – 11:05am 450 Seeded Qualifying
    11:10am11:20am 11:10am – 11:20am 450 Unseeded Qualifying
    11:25am11:35am 11:25am – 11:35am SMX Next Qualifying
    11:35am11:45am 11:35am – 11:45am Promoter Track Walk #2
    11:45am12:00pm 11:45am – 12:00pm Track Maintenance
    12:00pm12:07pm 12:00pm – 12:07pm 250 Wildcard
    12:11pm12:18pm 12:11pm – 12:18pm 450 Wildcard
    12:18pm12:28pm 12:18pm – 12:28pm Promoter Track Walk #3
    12:28pm2:15pm 12:28pm – 2:15pm Track Maintenance
    2:30pm3:00pm 2:30pm – 3:00pm Opening Ceremonies Peacock SuperMotocross Video Pass
    3:00pm3:04pm 3:00pm – 3:04pm 250 Moto 1 Sighting Lap Peacock SuperMotocross Video Pass
    3:06pm3:28pm 3:06pm – 3:28pm 250 Moto 1 Peacock SuperMotocross Video Pass
    3:28pm3:37pm 3:28pm – 3:37pm 250 Moto 1 Victory Circle Peacock SuperMotocross Video Pass
    3:37pm3:41pm 3:37pm – 3:41pm 450 Moto 1 Sighting Lap
    3:43pm4:05pm 3:43pm – 4:05pm 450 Moto 1
    4:05pm4:15pm 4:05pm – 4:15pm 450 Moto 1 Victory Circle
    4:15pm4:21pm 4:15pm – 4:21pm Intermission
    4:21pm4:25pm 4:21pm – 4:25pm SMX Next Main Event Sighting Lap
    4:27pm4:37pm 4:27pm – 4:37pm SMX Next Main Event
    4:37pm4:45pm 4:37pm – 4:45pm SMX Next Main Event Victory Circle
    4:45pm4:49pm 4:45pm – 4:49pm 250 Moto 2 Sighting Lap
    4:51pm5:13pm 4:51pm – 5:13pm 250 Moto 2
    5:13pm5:23pm 5:13pm – 5:23pm 250 Overall Results Victory Circle
    5:23pm5:27pm 5:23pm – 5:27pm 450 Moto 2 Sighting Lap
    5:29pm5:51pm 5:29pm – 5:51pm 450 Moto 2
    5:51pm6:00pm 5:51pm – 6:00pm 450 Overall Results Victory Circle Peacock SuperMotocross Video Pass
SMX Playoff 1 SuperMotocross Schedule

And here is the PDF if you need to screenshot it for race day! 

Note: Times local to Columbus, Ohio (Eastern time zone).

SMX Friday schedule
SMX Friday schedule SMX League
SMX Saturday race day schedule
SMX Saturday race day schedule SMX League

Other Links

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

General Links

SuperMotocross Live Timing

2026 AMA National Numbers

SMX Playoff 1

SMX Playoff 1 Race Center

SMX Playoff 1 Injury Report

SMX Playoff 1 Entry Lists

SuperMotocross

SMX Playoff 1 - 250SMX Provisional Entry List

September 12, 2026
Historic Crew Stadium
Columbus, OH United States
Revised: September 8 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
Full Entry List
SuperMotocross

SMX Playoff 1 - 450SMX Provisional Entry List

September 12, 2026
Historic Crew Stadium
Columbus, OH United States
Revised: September 8 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Beta 450 RX
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
Full Entry List
SuperMotocross

SMX Playoff 1 - SMX Next Provisional Entry List

September 12, 2026
Historic Crew Stadium
Columbus, OH United States
Revised: September 8 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
4 Dylan Rempel Dylan Rempel Aylmer, ON Canada Honda CRF250R
9 Ryder Malinoski Ryder Malinoski Wyoming, MN United States Yamaha YZ250F
10 Wyatt Thurman Wyatt Thurman Burleson, TX United States KTM 250 SX-F Factory Edition
11 Colby Lessar Colby Lessar Shawnee, OK United States Yamaha YZ250F
14 Kane Bollasina Kane Bollasina St. Louis, MO United States Yamaha YZ250F
Full Entry List

FIM Motocross World Championship (MXGP)

General

MXGP Live Timing

MXGP of China

MXGP of China Event Center

Racer X 2026 Yamaha SMX Playoffs Preview Show

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Other Info

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

Historic Crew Stadium
Address: One Black and Gold Blvd, Columbus, OH 43211

Tickets

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

Get tickets to SMX Playoff 1.

Track Map

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

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    SMX_Columbus_Overview06jpg SMX League

FIM Motocross World Championship (MXGP)

MXGP of China layout
MXGP of China layout MXGP
MXGP of China layout
MXGP of China layout MXGP

2026 Championship Standings

Monster Energy SMX World Championship Playoffs

SuperMotocross

250SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Points
1Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 638 25
2Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 541 22
3Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 490 20
4Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States 402 18
5Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 369 17
Full Standings
SuperMotocross

450SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Points
1Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 820 25
2Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 590 22
3Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 579 20
4Jett Lawrence
Jett Lawrence 		Landsborough, Australia Australia 472 18
5Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 444 17
Full Standings

FIM Motocross World Championship (MXGP)

MXGP

MX2 Standings - 2026

PositionRider Points
1Guillem Farres Guillem Farres Spain 806
2Camden McLellan Camden McLellan South Africa 756
3Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 746
4Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 726
5Liam Everts Liam Everts Belgium 696
Full Standings
MXGP

MXGP Standings - 2026

PositionRider Points
1Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 855
2Romain Febvre Romain Febvre France 699
3Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 659
4Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 566
5Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 559
Full Standings

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