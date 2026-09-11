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Video: SMX Playoff 1 Pre-Race Press Conference Sound Bites

September 11, 2026, 1:55pm
Columbus, OH SMX Playoff 1Monster Energy SuperMotocross World Championship

Check out some highlights from the pre-race press conference ahead of the first round of the 2026 Monster Energy SuperMotocross World Championship Playoffs.

Featured riders include Eli Tomac, Hunter Lawrence, Ken Roczen, Haiden Deegan, Cooper Webb, Jorge Prado, Garrett Marchbanks, RJ Hampshire, Chance Hymas, Jo Shimoda, Levi Kitchen, Cole Davies, and Julien Beaumer.

  • SuperMotocross

    SMX Playoff 1

     Saturday, September 12
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 12 - 9:00 AM
      Peacock
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 12 - 9:00 AM
      SuperMotocross Video Pass
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 12 - 2:30 PM
      Peacock
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 12 - 2:30 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Gate Drop 
      Live
      September 12 - 3:00 PM
      Peacock
    • Gate Drop 
      Live
      September 12 - 3:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Post-Race Show 
      Live
      September 12 - 6:00 PM
      Peacock
    • Post-Race Show 
      Live
      September 12 - 6:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Encore Presentation
      September 13 - 3:00 PM
      NBC
SMX Playoff 1 SuperMotocross TV & Streaming Schedule
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