Video: SMX Playoff 1 Pre-Race Press Conference Sound Bites
September 11, 2026, 1:55pm
Check out some highlights from the pre-race press conference ahead of the first round of the 2026 Monster Energy SuperMotocross World Championship Playoffs.
Featured riders include Eli Tomac, Hunter Lawrence, Ken Roczen, Haiden Deegan, Cooper Webb, Jorge Prado, Garrett Marchbanks, RJ Hampshire, Chance Hymas, Jo Shimoda, Levi Kitchen, Cole Davies, and Julien Beaumer.
- SuperMotocross
SMX Playoff 1Saturday, September 12
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 12 - 9:00 AM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 12 - 9:00 AM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 12 - 2:30 PM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 12 - 2:30 PM
- Gate DropLiveSeptember 12 - 3:00 PM
- Gate DropLiveSeptember 12 - 3:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 12 - 6:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 12 - 6:00 PM
- Encore PresentationSeptember 13 - 3:00 PM
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