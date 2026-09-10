Columbus SMX Playoff 1 Full Friday and Saturday Schedules
This Saturday, the SuperMotocross paddock will be in Ohio for the first round of the Monster Energy SMX World Championship playoffs.
What you need to know the most for the Columbus SMX Playoff 1 round on Saturday: the points-paying motos start just after 3 p.m. Eastern/12 p.m. Pacific on Peacock.
Friday's fan fest is open from 11 a.m. to 6 p.m., which will include two free practice sessions for each class, plus the SMX Next division. There will also be a pit bike race (2:15 p.m.), as well as an SMX Insider live show (5 p.m.).
Below is the full broadcast schedule and then the full schedule for Friday's activities and Saturday's race day, plus the PDF versions if you want a screenshot on your phone.
- SuperMotocross
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 12 - 9:00 AM
- Race Day Live (Qualifying)LiveSeptember 12 - 9:00 AM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 12 - 2:30 PM
- Pre-Race ShowLiveSeptember 12 - 2:30 PM
- Gate DropLiveSeptember 12 - 3:00 PM
- Gate DropLiveSeptember 12 - 3:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 12 - 6:00 PM
- Post-Race ShowLiveSeptember 12 - 6:00 PM
- Encore PresentationSeptember 13 - 3:00 PM
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- SuperMotocross
Local Time () Track Time (EDT) Saturday 7:00am – 3:00pm 7:00am – 3:00pm Industry Services 8:00am – 8:30am 8:00am – 8:30am Track Walk 6:00am 6:00am Working Paddock Hours 7:00am 7:00am Saturday Autogate Closes (No vehicles permitted to enter after 7:00am) 9:00am – 12:30pm 9:00am – 12:30pm Race Day Live 8:00am – 2:00pm 8:00am – 2:00pm Progressive FanFest 8:50am – 9:00am 8:50am – 9:00am 250 Unseeded Qualifying 9:05am – 9:15am 9:05am – 9:15am 250 Seeded Qualifying 9:20am – 9:40am 9:20am – 9:40am 450 Seeded Qualifying 9:35am – 9:45am 9:35am – 9:45am 450 Unseeded Qualifying 9:50am – 10:00am 9:50am – 10:00am SMX Next Qualifying 10:00am – 10:10am 10:00am – 10:10am Promoter Track Walk #1 10:10am – 10:25am 10:10am – 10:25am Track Maintenance 10:25am – 10:35am 10:25am – 10:35am 250 Unseeded Qualifying 10:40am – 10:50am 10:40am – 10:50am 250 Seeded Qualifying 10:55am – 11:05am 10:55am – 11:05am 450 Seeded Qualifying 11:10am – 11:20am 11:10am – 11:20am 450 Unseeded Qualifying 11:25am – 11:35am 11:25am – 11:35am SMX Next Qualifying 11:35am – 11:45am 11:35am – 11:45am Promoter Track Walk #2 11:45am – 12:00pm 11:45am – 12:00pm Track Maintenance 12:00pm – 12:07pm 12:00pm – 12:07pm 250 Wildcard 12:11pm – 12:18pm 12:11pm – 12:18pm 450 Wildcard 12:18pm – 12:28pm 12:18pm – 12:28pm Promoter Track Walk #3 12:28pm – 2:15pm 12:28pm – 2:15pm Track Maintenance 2:30pm – 3:00pm 2:30pm – 3:00pm Opening Ceremonies 3:00pm – 3:04pm 3:00pm – 3:04pm 250 Moto 1 Sighting Lap 3:06pm – 3:28pm 3:06pm – 3:28pm 250 Moto 1 3:28pm – 3:37pm 3:28pm – 3:37pm 250 Moto 1 Victory Circle 3:37pm – 3:41pm 3:37pm – 3:41pm 450 Moto 1 Sighting Lap 3:43pm – 4:05pm 3:43pm – 4:05pm 450 Moto 1 4:05pm – 4:15pm 4:05pm – 4:15pm 450 Moto 1 Victory Circle 4:15pm – 4:21pm 4:15pm – 4:21pm Intermission 4:21pm – 4:25pm 4:21pm – 4:25pm SMX Next Main Event Sighting Lap 4:27pm – 4:37pm 4:27pm – 4:37pm SMX Next Main Event 4:37pm – 4:45pm 4:37pm – 4:45pm SMX Next Main Event Victory Circle 4:45pm – 4:49pm 4:45pm – 4:49pm 250 Moto 2 Sighting Lap 4:51pm – 5:13pm 4:51pm – 5:13pm 250 Moto 2 5:13pm – 5:23pm 5:13pm – 5:23pm 250 Overall Results Victory Circle 5:23pm – 5:27pm 5:23pm – 5:27pm 450 Moto 2 Sighting Lap 5:29pm – 5:51pm 5:29pm – 5:51pm 450 Moto 2 5:51pm – 6:00pm 5:51pm – 6:00pm 450 Overall Results Victory Circle
Note: Times local to Columbus, Ohio (Eastern time zone).