Results Archive
Motocross, WMX
Ironman
News
450 Results
  1. Jorge Prado
  2. R.J. Hampshire
  3. Cooper Webb
Full Results
250 Results
  1. Julien Beaumer
  2. Chance Hymas
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
WMX Results
  1. Charli Cannon
  2. Mayla Herrick
  3. Daniela Guillen
Full Results
MXGP of
Turkiye
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Tom Vialle
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Simon Längenfelder
  3. Liam Everts
Full Results
Upcoming
SuperMotocross
SMX Playoff 1
Sat Sep 12
News
250SMX Entry List
  1. Julien Beaumer
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
450SMX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
China
Sun Sep 13
News
Upcoming
GNCC
The John Penton
Sat Sep 19
News
Upcoming
SuperMotocross
SMX Playoff 2
Sat Sep 19
News
Upcoming
MXGP of
Australia
Sun Sep 20
News
Full Schedule

Columbus SMX Playoff 1 Full Friday and Saturday Schedules

September 10, 2026, 2:30pm
Columbus SMX Playoff 1 Full Friday and Saturday Schedules
Columbus, OH SMX Playoff 1Monster Energy SuperMotocross World Championship

This Saturday, the SuperMotocross paddock will be in Ohio for the first round of the Monster Energy SMX World Championship playoffs.

What you need to know the most for the Columbus SMX Playoff 1 round on Saturday: the points-paying motos start just after 3 p.m. Eastern/12 p.m. Pacific on Peacock.

Friday's fan fest is open from 11 a.m. to 6 p.m., which will include two free practice sessions for each class, plus the SMX Next division. There will also be a pit bike race (2:15 p.m.), as well as an SMX Insider live show (5 p.m.).

Below is the full broadcast schedule and then the full schedule for Friday's activities and Saturday's race day, plus the PDF versions if you want a screenshot on your phone.

  • SuperMotocross

    SMX Playoff 1

     Saturday, September 12
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 12 - 9:00 AM
      Peacock
    • Race Day Live (Qualifying) 
      Live
      September 12 - 9:00 AM
      SuperMotocross Video Pass
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 12 - 2:30 PM
      Peacock
    • Pre-Race Show 
      Live
      September 12 - 2:30 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Gate Drop 
      Live
      September 12 - 3:00 PM
      Peacock
    • Gate Drop 
      Live
      September 12 - 3:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Post-Race Show 
      Live
      September 12 - 6:00 PM
      Peacock
    • Post-Race Show 
      Live
      September 12 - 6:00 PM
      SuperMotocross Video Pass
    • Encore Presentation
      September 13 - 3:00 PM
      NBC
SMX Playoff 1 SuperMotocross TV & Streaming Schedule
  • SuperMotocross

    SMX Playoff 1

     Saturday, September 12
    Historic Crew Stadium
    Columbus, OH United States
    Local Time ()Track Time (EDT)
    Saturday
    7:00am3:00pm 7:00am – 3:00pm Industry Services
    8:00am8:30am 8:00am – 8:30am Track Walk
    6:00am 6:00am Working Paddock Hours
    7:00am 7:00am Saturday Autogate Closes (No vehicles permitted to enter after 7:00am)
    9:00am12:30pm 9:00am – 12:30pm Race Day Live Peacock SuperMotocross Video Pass
    8:00am2:00pm 8:00am – 2:00pm Progressive FanFest
    8:50am9:00am 8:50am – 9:00am 250 Unseeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    9:05am9:15am 9:05am – 9:15am 250 Seeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    9:20am9:40am 9:20am – 9:40am 450 Seeded Qualifying Peacock SuperMotocross Video Pass
    9:35am9:45am 9:35am – 9:45am 450 Unseeded Qualifying
    9:50am10:00am 9:50am – 10:00am SMX Next Qualifying
    10:00am10:10am 10:00am – 10:10am Promoter Track Walk #1
    10:10am10:25am 10:10am – 10:25am Track Maintenance
    10:25am10:35am 10:25am – 10:35am 250 Unseeded Qualifying
    10:40am10:50am 10:40am – 10:50am 250 Seeded Qualifying
    10:55am11:05am 10:55am – 11:05am 450 Seeded Qualifying
    11:10am11:20am 11:10am – 11:20am 450 Unseeded Qualifying
    11:25am11:35am 11:25am – 11:35am SMX Next Qualifying
    11:35am11:45am 11:35am – 11:45am Promoter Track Walk #2
    11:45am12:00pm 11:45am – 12:00pm Track Maintenance
    12:00pm12:07pm 12:00pm – 12:07pm 250 Wildcard
    12:11pm12:18pm 12:11pm – 12:18pm 450 Wildcard
    12:18pm12:28pm 12:18pm – 12:28pm Promoter Track Walk #3
    12:28pm2:15pm 12:28pm – 2:15pm Track Maintenance
    2:30pm3:00pm 2:30pm – 3:00pm Opening Ceremonies Peacock SuperMotocross Video Pass
    3:00pm3:04pm 3:00pm – 3:04pm 250 Moto 1 Sighting Lap Peacock SuperMotocross Video Pass
    3:06pm3:28pm 3:06pm – 3:28pm 250 Moto 1 Peacock SuperMotocross Video Pass
    3:28pm3:37pm 3:28pm – 3:37pm 250 Moto 1 Victory Circle Peacock SuperMotocross Video Pass
    3:37pm3:41pm 3:37pm – 3:41pm 450 Moto 1 Sighting Lap
    3:43pm4:05pm 3:43pm – 4:05pm 450 Moto 1
    4:05pm4:15pm 4:05pm – 4:15pm 450 Moto 1 Victory Circle
    4:15pm4:21pm 4:15pm – 4:21pm Intermission
    4:21pm4:25pm 4:21pm – 4:25pm SMX Next Main Event Sighting Lap
    4:27pm4:37pm 4:27pm – 4:37pm SMX Next Main Event
    4:37pm4:45pm 4:37pm – 4:45pm SMX Next Main Event Victory Circle
    4:45pm4:49pm 4:45pm – 4:49pm 250 Moto 2 Sighting Lap
    4:51pm5:13pm 4:51pm – 5:13pm 250 Moto 2
    5:13pm5:23pm 5:13pm – 5:23pm 250 Overall Results Victory Circle
    5:23pm5:27pm 5:23pm – 5:27pm 450 Moto 2 Sighting Lap
    5:29pm5:51pm 5:29pm – 5:51pm 450 Moto 2
    5:51pm6:00pm 5:51pm – 6:00pm 450 Overall Results Victory Circle Peacock SuperMotocross Video Pass
SMX Playoff 1 SuperMotocross Schedule

Note: Times local to Columbus, Ohio (Eastern time zone).

Friday schedule
Friday schedule SMX League
Saturday race day schedule
Saturday race day schedule SMX League

Read Now
October 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The October 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted